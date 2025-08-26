Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka pracowników / zdjęcie ilustracyjne
Szczegółowe informacje na temat obu ofert pracy znaleźć można na stronie internetowej stołecznego Zarządu Zieleni.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka aktualnie dwóch pracowników - Starszego specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacji oraz Inspektora ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni. Gwarantuje umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zapewnia dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, a także dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Niezbędne wymagania od kandydatów rekrutujących na oba stanowiska to:
Zainteresowane osoby mogą składać swoje oferty zawierające m.in. CV i list motywacyjny osobiście w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy przy ulicy Hożej 13a w Warszawie. Mogą również przesyłać je pocztą na wskazany adres. Dokumenty muszą zostać dostarczone do piątku 5 września.
Pierwsza z dwóch aktualnych ofert pracy w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy to praca na stanowisku Starszego specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacji.
Kandydat, poza spełnieniem podanych wyżej wymagań, musi posiadać wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku ochrona środowiska, komunikacja, zarządzanie, marketing lub pokrewnym. Wymagane jest także minimum 3 lata stażu pracy oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji działań w zakresie komunikacji (media społecznościowe) i projektowania graficznego oraz planowaniu i realizowaniu wydarzeń. Ponadto kandydat musi również znać język angielski na poziomie minimum B1.
Zakres zadań na oferowanym stanowisku pracy obejmuje m.in.:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka również aktualnie, jak już zostało wspomniane, Inspektora ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni. Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe minimum I stopnia, a także minimum 3 lata stażu pracy i minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów i/lub inwestycji.
Zakres zadań na tym stanowisku pracy obejmuje m.in.: