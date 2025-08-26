Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka pracowników. Aktualnie prowadzi rekrutację na dwa stanowiska – Starszy specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji oraz Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni.



Szczegółowe informacje na temat obu ofert pracy znaleźć można na stronie internetowej stołecznego Zarządu Zieleni.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka aktualnie dwóch pracowników - Starszego specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacji oraz Inspektora ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni. Gwarantuje umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zapewnia dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, a także dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Niezbędne wymagania od kandydatów rekrutujących na oba stanowiska to:

obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

pełna niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

niekaralność nieposzlakowana opinia;

znajomość narzędzi MS Office.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje oferty zawierające m.in. CV i list motywacyjny osobiście w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy przy ulicy Hożej 13a w Warszawie. Mogą również przesyłać je pocztą na wskazany adres. Dokumenty muszą zostać dostarczone do piątku 5 września.