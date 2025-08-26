20.1°C
Życie Warszawy

Zarząd Zieleni w Warszawie szuka pracowników. Oferuje umowę o pracę i dodatkową pensję

Publikacja: 26.08.2025 17:30

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka pracowników / zdjęcie ilustracyjne

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka pracowników / zdjęcie ilustracyjne

Foto: 123RF

Joanna Kamińska
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka pracowników. Aktualnie prowadzi rekrutację na dwa stanowiska – Starszy specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji oraz Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni.

Szczegółowe informacje na temat obu ofert pracy znaleźć można na stronie internetowej stołecznego Zarządu Zieleni.

Zarząd Zieleni w Warszawie szuka pracowników

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka aktualnie dwóch pracowników - Starszego specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacji oraz Inspektora ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni. Gwarantuje umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zapewnia dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, a także dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Niezbędne wymagania od kandydatów rekrutujących na oba stanowiska to:

  • obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość narzędzi MS Office.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje oferty zawierające m.in. CV i list motywacyjny osobiście w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy przy ulicy Hożej 13a w Warszawie. Mogą również przesyłać je pocztą na wskazany adres. Dokumenty muszą zostać dostarczone do piątku 5 września.

Zarząd Zieleni w Warszawie szuka pracownika: Starszy specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji

Pierwsza z dwóch aktualnych ofert pracy w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy to praca na stanowisku Starszego specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacji.

Kandydat, poza spełnieniem podanych wyżej wymagań, musi posiadać wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku ochrona środowiska, komunikacja, zarządzanie, marketing lub pokrewnym. Wymagane jest także minimum 3 lata stażu pracy oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji działań w zakresie komunikacji (media społecznościowe) i projektowania graficznego oraz planowaniu i realizowaniu wydarzeń. Ponadto kandydat musi również znać język angielski na poziomie minimum B1.

Zakres zadań na oferowanym stanowisku pracy obejmuje m.in.:

  • opracowywanie koncepcji, przygotowywania i realizacji projektów edukacyjnych;
  • przygotowywanie wydarzeń plenerowych;
  • przygotowywanie koncepcji merytorycznej i realizacja projektów związanych z wydawnictwami edukacyjnymi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
  • realizację działań związanych ze współprowadzeniem mediów społecznościowych oraz strony internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Na Ursynowie przecięto kilkadziesiąt taśm stabilizujących przy sadzonkach młodych drzew
wandalizm
Zniszczono zabezpieczenia młodych drzew na Ursynowie
Zarząd Zieleni w Warszawie szuka pracownika: Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy szuka również aktualnie, jak już zostało wspomniane, Inspektora ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni. Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe minimum I stopnia, a także minimum 3 lata stażu pracy i minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów i/lub inwestycji.

Zakres zadań na tym stanowisku pracy obejmuje m.in.:

  • przygotowanie, realizację, kontrolę i rozliczenie projektów inwestycyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne w ZZW;
  • prowadzenie kontroli przeglądów gwarancyjnych w dziale wraz z rozliczeniami wynikającymi z udzielonych gwarancji i rękojmi;
  • uzyskiwanie materiałów wyjściowych do projektowania;
  • koordynację i nadzór nad rozliczeniem inwestycji;
  • opiniowanie i weryfikację projektów budżetu obywatelskiego oraz współpracę z innymi komórkami jednostkami w zakresie zwycięskich projektów.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

