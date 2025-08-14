Dzięki szybkiej reakcji policjantów i strażaków uratowano mężczyznę, który znajdował się w silnie zadymionym domu. Jak relacjonują służby - na szczęście pomoc przyszła na czas, bo prawdopodobnie był to ostatni moment na ratunek.



Wspólna akcja dzielnicowych i patrolowców z Wesołej oraz strażaków zakończyła się sukcesem. Służby otrzymały zgłoszenie o silnym zadymieniu w jednym z domów. Na miejscu okazało się, że z budynku wydobywa się ogromna ilość dymu, a w środku prawdopodobnie znajduje się właściciel, który jednak nie odpowiada na żadne wezwania.

Reklama

Szybka reakcja służb w obliczu zagrożenia

Gdy tylko informacja o zadymieniu dotarła do służb, policjanci z Wesołej natychmiast podjęli działania. Dzielnicowi i patrolowcy błyskawicznie pojawili się na miejscu, gdzie zastali potężne kłęby dymu wydobywające się z wnętrza. Ze względu na brak odzewu z domu, konieczne było szybkie i zdecydowane działanie, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

Akcja ratunkowa i ewakuacja

Wspólnie ze strażakami, funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania na piętrze. W środku znaleziono mężczyznę, jednak kontakt z nim był utrudniony. Bez wahania policjanci natychmiast wyprowadzili go z zadymionego budynku, ratując mu życie. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, wezwanego na miejsce zdarzenia. Dzięki skoordynowanej akcji policji i straży pożarnej, udało się uniknąć tragedii.