Życie Warszawy

Defilada wojskowa 2025. Program obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie i okolicach

Publikacja: 12.08.2025 11:15

Jak co roku, tysiące warszawiaków będzie podziwiać wyposażenie polskiej armii podczas defilady na Wi

Jak co roku, tysiące warszawiaków będzie podziwiać wyposażenie polskiej armii podczas defilady na Wisłostradzie

Foto: MON

Kacper Komaiszko
W najbliższy piątek, 15 sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizuje w Warszawie centralne obchody Święta Wojska Polskiego, których kulminacją będzie wielka defilada na Wisłostradzie. Przedstawiamy program wydarzeń.

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego 2025 mieszkańcy stolicy oraz goście z całej Polski będą mieli okazję uczestniczyć w licznych uroczystościach. Po raz pierwszy w ramach obchodów centralnych odbędzie się parada również morska w Helu. Poza defiladą, w Warszawie i okolicach zaplanowano wydarzenia towarzyszące. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik po wszystkich planowanych wydarzeniach.

Harmonogram głównych uroczystości w Warszawie

Oficjalne obchody rozłożone są na kilka dni, a każdy z nich oferuje coś wyjątkowego.

• 14 sierpnia (czwartek): O godzinie 19 obchody zainauguruje Apel Pamięci połączony z zapaleniem zniczy przy Pomniku Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczysty charakter wydarzenia pozwoli oddać hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej.

• 15 sierpnia (piątek): Dzień Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe, kiedy to przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się tradycyjna, uroczysta zmiana posterunku honorowego.

• 15 sierpnia (piątek): Głównym punktem programu będzie defilada wojskowa na Wisłostradzie, która rozpocznie się o godzinie 14. Wydarzenie to zgromadzi tysiące widzów, by podziwiać nowoczesne oblicze polskiej armii.

• 15 sierpnia (piątek): Równolegle z defiladą, w godzinach 10-18 na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. Będzie to doskonała okazja do bliższego poznania żołnierzy, ich służby i sprzętu, a także skorzystania z licznych atrakcji.

Uroczystości w Ossowie i na Cytadeli

Oprócz defilady, w Warszawie oraz w Ossowie zaplanowano szereg innych atrakcji. 15 sierpnia na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli w godz. 10-18 odbędzie się spotkanie z Wojskiem Polskim. W programie zaplanowano:

• pokazy wojskowe

• prezentacje sprzętu

• strzelnice

• tory przeszkód

• liczne koncerty

• strefę dla dzieci

• wojskową grochówkę

W Ossowie, miejscu kluczowym dla Bitwy Warszawskiej, obchody zainaugurowane zostaną 14 sierpnia o 21:00 uroczystym capstrzykiem przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki. Wydarzenie będzie wzbogacone wieloma atrakcjami, planowane są rekonstrukcje, pokazy sprzętu i wyposażenia oraz wojskowy poczęstunek.

Z kolei 16 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., połączone z festynem historyczno-edukacyjnym i widowiskową rekonstrukcją samej bitwy. Program:

• 12.00 – 20.00 festyn historyczno-edukacyjny na terenach przyległych do Muzeum z pokazem sprzętu wojskowego;

• 13.00 oficjalne otwarcie Muzeum;

• ok. 14.00 koncert okolicznościowy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego;

• 16.00 – rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.;

• 17:00 otwarcie muzeum dla zwiedzających.

Wielka defilada wojskowa: co zobaczymy na Wisłostradzie?

Defilada na Wisłostradzie będzie imponującym pokazem siły i nowoczesności Sił Zbrojnych RP. W uroczystym przemarszu weźmie udział ponad 2500 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk. Uświetni go także udział 56 pocztów sztandarowych. W tym roku do polskich żołnierzy dołączą również ich sojusznicy: prawie 100 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

- Przed Świętem Wojska Polskiego chcę jeszcze raz powtórzyć: mamy wspaniałych żołnierzy, cudownych żołnierzy, oddanych, którzy od 30 godzin są tutaj. Trzydzieści godzin spędzili na miejscu, przygotowywali się, przygotowują się od wielu dni i będą dalej kontynuować te przygotowania do wielkiego Święta Wojska Polskiego. Do największej defilady chyba w historii, a na pewno największej defilady ostatnich lat. „Dziękujemy za waszą służbę” - to jest hasło przewodnie, które towarzyszyć nam będzie przez cały ten tydzień, a kulminacją będzie 15 sierpnia - Cud nad Wisłą, Święto Wojska Polskiego - mówił podczas próby generalnej do defilady wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

W trakcie defilady zaprezentowanych zostanie 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego. Widzowie będą mogli podziwiać m.in.:

• Czołgi: K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji, a także M1A1 Abrams – czołg zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego.

• Artyleria: Samobieżne armatohaubice KRAB i K9 Thunder, moździerz samobieżny RAK oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.

• Pojazdy pancerne i rozpoznawcze: Kołowe transportery opancerzone Rosomak, najnowszy polski bojowy wóz piechoty BWP Borsuk, wóz rozpoznawczy Kleszcz, a także lekki pojazd rozpoznawczy Żmija oraz zautomatyzowany pojazd minowania narzutowego Baobab-K.

• Obrona powietrzna: Zestawy Patriot (średniego zasięgu) oraz Mała Narew (krótkiego zasięgu).

• Lotnictwo: Przelot statków powietrznych, w tym wielozadaniowych śmigłowców Black Hawk.

Dodatkowo, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że oba główne wydarzenia – defilada w Warszawie oraz parada morska na Helu – będą transmitowane jednocześnie, dzięki czemu widzowie będą mogli śledzić je zarówno na żywo, na specjalnie przygotowanych telebimach, jak i za pośrednictwem telewizji i internetu.

Defilada wojskowa 2025 - utrudnienia w Warszawie

W miniony weekend na ulicach Warszawy odbywały się przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego i próba generalna defilady. Wydarzenia spowodowały liczne utrudnienia w ruchu. To pokazało nam, na co warszawiacy muszą przygotować się również w najbliższą sobotę.

