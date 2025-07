Urząd zapyta przedsiębiorców, jak im się działa w Warszawie

Rezultaty badania, w postaci raportów, analiz i baz danych, zostaną udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy w pełni zgodnie ze standardami obowiązującymi w urzędzie. Miasto otrzyma wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich efektów prac badawczych, w tym do ich utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania online, rozpowszechniania oraz korzystania z nich w dowolny sposób, przez cały okres trwania praw majątkowych – zarówno w celach analitycznych, jak i promocyjnych.

Wyniki badania przedsiębiorców w Warszawie w 2024 r.

Projekt Barometr Gospodarczy Warszawy jest źródłem wiedzy, która pozwala zarówno na ocenę obecnego stanu stołecznej przedsiębiorczości, jak i prognozowanie przyszłych zmian na rynku. Z ostatniej jego edycji, za 2024 rok, wynika, że większość warszawskich firm pozytywnie ocenia zarówno warunki do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i jej prowadzenia w stolicy. Odsetek firm z pozytywną oceną tych warunków po pandemicznym spadku utrzymuje się na stabilnym poziomie, z wyraźnym dołkiem odnotowanym w 2023 roku, natomiast w 2024 nastąpił powrót do wcześniejszych tendencji.

Około jedna trzecia przedsiębiorstw w 2024 roku wdrożyła co najmniej jedno nowe lub znacząco ulepszone rozwiązanie marketingowe lub produkt. Przy tym większość badanych firm – niezależnie od sektora – aktualnie nie planuje dalszych wdrożeń innowacyjnych w ciągu najbliższych trzech lat.

Odsetek przedsiębiorstw deklarujących prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych utrzymuje się na podobnym poziomie od lat 2017–2024.

W porównaniu z latami poprzednimi zwiększyła się liczba firm, których pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe – to obszar rosnącego znaczenia zarówno dla bieżącego wsparcia, jak i długoterminowej konkurencyjności w perspektywie 20 lat.

Od 2022 roku na stałym poziomie pozostaje deklarowane przez firmy dbanie o relacje z pracownikami, klientami, dostawcami i podwykonawcami.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji stosuje aktualnie co dziesiąta firma, natomiast co piąta nie korzysta jeszcze z takich narzędzi, ale planuje ich wdrożenie w najbliższych latach.

W odniesieniu do rozpoczęcia działalności gospodarczej firmy najlepiej oceniają dostęp do usług doradczych, informacji oraz finansowania (w przypadku firm innowacyjnych i kreatywnych: dostęp do informacji, usług szkoleniowych i doradczych). Jednocześnie w porównaniu z poprzednimi latami widoczny był spadek oceny dostępności wykwalifikowanych pracowników, zarówno wśród ogółu firm, jak i w sektorach innowacyjnych.

Wskazywano też, że obniżenie podatków oraz zmniejszenie formalności i biurokracji to najważniejsze postulaty zmian w celu poprawy warunków prowadzenia biznesu w stolicy.