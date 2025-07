Przeciwnicy i zwolennicy migrantów demonstrowali w Warszawie. „To nie koniec”

Przeciwnicy migrantów kontra ich zwolennicy

Pomimo że oba zgromadzenia były legalne, atmosfera w stolicy była napięta, a w kilku miejscach doszło do prób konfrontacji między uczestnikami. Marsz „Stop imigracji”, organizowany przez Konfederację i środowiska prawicowe, zgromadził większą liczbę uczestników niż kontrprotest. Jednak nawet pomimo przewagi liczebnej, atmosfera w kilku miejscach eskalowała, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji.

Uczestnicy kontrprotestu wyrażali głośny sprzeciw wobec rosnącej, ich zdaniem, w siłę ideologii faszystowskiej. „Nie możemy milczeć, gdy faszyzm rośnie w siłę” – skandowali protestujący.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że policja zmuszona była ustawić kordon, aby oddzielić grupy kontrmanifestantów, którzy próbowali zakłócić przebieg prawicowego marszu. Funkcjonariusze monitorowali obie grupy, w gotowości do natychmiastowej interwencji w przypadku dalszych prób konfrontacji.

Wcześniej policjanci zaapelowali do zwolenników obu grup o zachowanie spokoju. „Apelujemy, aby, korzystając z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, pamiętać, że nie jest to wolność nieograniczona i kończy się, gdy łamane jest prawo. Takie sytuacje obligują policjantów do podjęcia odpowiednich działań” – ostrzegli. „Mamy nadzieję, że apel okaże się niepotrzebny i w trosce o wspólne bezpieczeństwo wszyscy będą szanować obowiązujące przepisy, a zgromadzenia odbędą się z szacunkiem do innych osób” – dodali.