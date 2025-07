Imagine Dragons w Warszawie. Podwójny koncert i zmiany w ruchu

Prawdopodobna lista utworów, które zagra zespół, obejmuje:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Shots

I'm So Sorry

Whatever It Takes

Next to Me

I Bet My Life

Bad Liar

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

In Your Corner

Birds

Believer

Dojazd na koncerty Warszawskim Transportem Publicznym

Na koncerty Imagine Dragons najlepiej dojechać Warszawskim Transportem Publicznym. Najbardziej adekwatne jest metro linii M2, które zatrzymuje się bezpośrednio przy stacji Stadion Narodowy. Dobry dojazd na PGE Narodowy jest również możliwy pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusami i tramwajami.

Koncerty Imagine Dragons na PGE Narodowym będą miały wpływ na ruch kołowy wokół obiektu Foto: mat. pras.

Koncert Imagine Dragons. Ograniczenia w ruchu kołowym na Saskiej Kępie

W dniach koncertów, w piątek po godz. 17 oraz w sobotę po 16, ruch na Saskiej Kępie zostanie ograniczony. Do godz. 19 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy alejami Poniatowskiego, Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych oraz ulicami Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Pojazdy, które są objęte wyjątkiem od zakazu wjazdu to:

samoch od y z identyfikatorami

taksówki

jednoślady

autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego

Dodatkowo policja może zdecydować o zamknięciu ulic. Jeśli policjanci zamkną Sokolą (od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego), od około godziny 16, autobusy linii 102 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a linie 146 i 147 – Wybrzeżem Szczecińskim i Zamościem.

Gdy zamknięte zostaną ulice: Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą linie: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1. Autobusy linii 102 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), linia 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 – aleją Zieleniecką. W piątek autobusy E-1 pojadą na most Świętokrzyski i dalej do Centrum Nauki Kopernik, omijając przystanki przy stacji metra Stadion Narodowy.

Powrót z koncertów. Dodatkowe połączenia i zmiany w komunikacji

Po koncertach, w piątek i w sobotę, około 22:45, aleja Zieleniecka zostanie zamknięta od Targowej do ronda Waszyngtona – pojadą tamtędy tylko autobusy miejskie.

Około 23:00, policja może dodatkowo zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Jeśli tramwaje nie będą kursowały, na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza (przez most Łazienkowski) wyjadą autobusy zastępcze linii Z99. Będzie można do nich wsiąść na Francuskiej lub Saskiej. Tym samym mostem pojadą też linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Zmiany w kursowaniu tramwajów po koncertach

W piątek, 18 lipca, tramwaje linii 9 pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim. Linie 22, 24 i 78 po stronie śródmiejskiej zakończą trasy na placu Starynkiewicza. Na Pradze linia 22 będzie kursowała aleją Waszyngtona do i z ronda Wiatraczna. Do ronda Wiatraczna dojadą też tramwaje linii 78, kursujące z pętli Kawęczyńska-Bazylika. Linia 24 pojedzie z Gocławka na pętlę Ratuszowa-Zoo.

Po sobotnim, 19 lipca, koncercie – w związku z pracami na placu Zawiszy – tramwaje linii 7 i 22 będą kursowały między Kawęczyńską a rondem Wiatraczna. Obie linie pojadą aleją Waszyngtona. Tramwaje linii 9, jak dzień wcześniej, pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Sprawny powrót z koncertów: dodatkowe autobusy i tramwaje

Wracając z koncertów, warto wybrać metro linii M2. Pociągi ze stacji Stadion Narodowy pozwolą szybko dotrzeć do Śródmieścia i stacji Świętokrzyska, gdzie można przesiąść się w metro linii M1. Pociągi będą kursowały częściej niż zwykle.

Na rondzie Waszyngtona na pasażerów będą czekały dodatkowe autobusy linii 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy). Zwiększy się też liczba tramwajów.

W piątek, dodatkowe tramwaje linii 9 przewiozą pasażerów z placu Starynkiewicza ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Towarową, Okopową, aleją Solidarności, przez most Śląsko-Dąbrowski, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona, Grochowską do pętli Gocławek.

W sobotę, dodatkowe tramwaje linii 9 pojadą na krótszej trasie, łącząc pętlę Ratuszowa-Zoo z Gocławkiem ulicami: Ratuszową, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona i Grochowską.

W piątek i sobotę, dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w stronę metra Młociny.