Awaria w metrze. Bez wpływu osób trzecich. Linia M1 jeździ tylko na północnym odcinku

Poważna awaria sparaliżowała ruch na linii M1. Przyczyną jest pożar na podstacji energetycznej zlokalizowanej przy stacji Racławicka. W jego wyniku linia M1 została początkowo wyłączona. Obecnie działa jej północny odcinek Dworzec Gdański - Młociny.



Trwa wielka awaria metra w Warszawie – pociągi linii M1 kursują tylko na odcinku Dworzec Gdański – Młociny. Kursy są realizowane z częstotliwością co 6 minut. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zwołał sztab kryzysowy w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Awaria to skutek pożaru na stacji Racławicka. Rzeczniczka urzędu miasta poinformowała: - Nic nie wskazuje na udział osób trzecich, wszystko wskazuje na to, że była to awaria techniczna.

Pożar w warszawskim metrze. Wielka awaria

Pożar, który wybuchł w godzinach nocnych, spowodował rozległe zniszczenia, uniemożliwiając wznowienie normalnego funkcjonowania pierwszej linii metra. Na miejscu zdarzenia intensywnie pracowały jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydent Warszawy, w związku z krytyczną sytuacją i znacznymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej, powołał sztab kryzysowy przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest koordynacja działań naprawczych oraz minimalizowanie niedogodności dla mieszkańców.

Utrudnienia w ruchu i komunikacja zastępcza

Awaria wpływa również na drugą linię metra, M2, gdzie pociągi kursują ze zmniejszoną częstotliwością, co może powodować opóźnienia i większy tłok.