Życie Warszawy
Utrudnienia na torach pod Warszawą. Pożar po kolizji samochodu z pociągiem

Publikacja: 25.01.2026 16:58

Na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód, w który uderzył pociąg, a następnie drugi pociąg na

Na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód, w który uderzył pociąg, a następnie drugi pociąg nadjeżdżający z naprzeciwka.

W Błoniu koło Warszawy samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń – kierowca zdążył ewakuować się z auta.

Do kolizji w Błoniu (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) doszło w niedzielę przed godziną 13:30.

Kolizja pociągu z samochodem osobowym

Reporter RMF FM Kacper Wróblewski ustalił, że pociąg pasażerski kursujący z Rzeszowa do Szczecina wjechał w stojący na przejeździe kolejowym samochód osobowy. Uderzenie było tak mocne, że pojazd zapalił się i przesunął na sąsiedni tor. Krótko potem w auto uderzył drugi pociąg nadjeżdżający z przeciwnej strony.

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego wyjaśniła, że zdarzenie miało miejsce na przejeździe na ulicy Poniatowskiego. Tam zepsuł się Ford Focus. Kierowca próbował go zepchnąć z torów, ale nie zdążył – w samochód uderzył pociąg Intercity z Szczecina Głównego do Rzeszowa Głównego. Pojazd znalazł się na drugim torze, gdzie zderzył się z nim kolejny skład Intercity – dodała.

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM

Okazuje się, że od płonącego auta zajęła się także lokomotywa. Kluczowe jest to, że kierowca osobówki opuścił pojazd tuż przed zderzeniem. Ewakuowano około 600 pasażerów z obu pociągów.

Na miejscu działało co najmniej siedem zastępów straży pożarnej. Na linii Warszawa-Łowicz pociągi stoją w obu kierunkach, co powoduje poważne opóźnienia. Składy na tej trasie mają już kilkadziesiąt minut spóźnień i są przekierowywane objazdem przez Skierniewice.

„Na odcinku Ożarów - Błonie Koleje Mazowieckie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP IC jadą drogą okrężną” – poinformowały PKP PLK.

Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że możliwe są opóźnienia, zmiany relacji oraz odwołania pociągów.

„W związku z licznymi opóźnieniami pociągów KM od godz. 15:15 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM w ZTM w 1 i 2 strefie biletowej we wszystkich środkach transportu” – czytamy w komunikacie.

Źródło: zyciewarszawy.pl

