Ostatnia szansa na kartę rowerową w tym roku

Egzamin na kartę rowerową przeprowadzony będzie na specjalnie przygotowanym terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10 (na terenie Szkoły Podstawowej nr 14). Miejsce to zapewnia realistyczne i bezpieczne warunki do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełnić kilka kluczowych warunków:
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się na egzamin. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w dniu wydarzenia, czyli 18 października 2025 r. w godzinach 9:30-10:30.
Organizatorzy przypominają o zabraniu niezbędnych dokumentów i wyposażenia, t.j.:
Dzień otwarty jest efektem współpracy kluczowych jednostek, dbających o bezpieczeństwo i edukację w Ursusie - Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus, Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 14.
Szczegółowych informacji na temat egzaminu oraz warunków formalnych udziela sekretariat Szkoły Podstawowej nr 14.