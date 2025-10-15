Ostatnia szansa na kartę rowerową w tym roku

Miasteczko Ruchu Drogowego w Ursusie zaprasza na ostatnią w tym roku okazję zdobycia uprawnień do prowadzenia roweru. W sobotę, 18 października 2025 r., w godz. 9:30-12:30, odbędzie się dzień otwarty, podczas którego najmłodsi będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową.



Egzamin na kartę rowerową przeprowadzony będzie na specjalnie przygotowanym terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10 (na terenie Szkoły Podstawowej nr 14). Miejsce to zapewnia realistyczne i bezpieczne warunki do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełnić kilka kluczowych warunków:

Wiek: Ukończone 10 lat.

Wiedza i Umiejętności: Znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność jazdy na rowerze.

Dokumentacja: Posiadanie arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową z niezbędnym podpisem dyrektora szkoły.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się na egzamin. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w dniu wydarzenia, czyli 18 października 2025 r. w godzinach 9:30-10:30.