Życie Warszawy

Zmiany na Wołoskiej, Konstruktorskiej i Domaniewskiej

Publikacja: 12.10.2025 17:15

Utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w rejonie

Utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w rejonie

Foto: mat. pras.

M.B.
Rusza duża inwestycja drogowa na Służewcu, która na kilka tygodni zmieni organizację ruchu w rejonie ulic Wołoskiej, Konstruktorskiej i Domaniewskiej. Przebudowa związana z budową nowego osiedla przez prywatnego inwestora wprowadzi poważne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM), prace mające na celu zapewnienie dogodnego dojazdu do nowej inwestycji rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 13 października.

Foto: mat. pras.

Zamknięcie ulicy Konstruktorskiej

Największe zmiany dotkną ulicę Konstruktorską. Już 13 października drogowcy zamkną jej fragment na odcinku od ulicy Wołoskiej do posesji Konstruktorska 3.

  • Objazd: Kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonego objazdu prowadzącego ulicami: Wołoską, Domaniewską i Postępu.
  • Dojazd do posesji: Do budynków Konstruktorska 1, 1A i 3 będzie możliwy dojazd od strony ulicy Postępu, jednak przez teren robót.

Zmiany na Wołoskiej

Równocześnie na Wołoskiej wprowadzane będą modyfikacje pasa ruchu:

  • Kierunek Woronicza: Na nitce w stronę Woronicza wygrodzony zostanie pas do skrętu w lewo, w Konstruktorską.
  • Druga jezdnia: Na drugiej jezdni kierowcy pojadą wyłącznie na wprost.
  • Dodatkowe utrudnienia: Od 27 października dojdzie kolejne zwężenie – wygrodzony zostanie prawy pas jezdni Wołoskiej w kierunku Marynarskiej.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

