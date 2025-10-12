Zmiany na Wołoskiej, Konstruktorskiej i Domaniewskiej

Utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w rejonie
Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM), prace mające na celu zapewnienie dogodnego dojazdu do nowej inwestycji rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 13 października.
Największe zmiany dotkną ulicę Konstruktorską. Już 13 października drogowcy zamkną jej fragment na odcinku od ulicy Wołoskiej do posesji Konstruktorska 3.
Równocześnie na Wołoskiej wprowadzane będą modyfikacje pasa ruchu:
Kolejna faza prac obejmie ulicę Domaniewską, gdzie zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w czwartek, 16 października. Szczegóły dotyczące objazdów i zmian w kursowaniu autobusów zostaną podane w najbliższych dniach, jednak już teraz wiadomo, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w tej popularnej biznesowej dzielnicy.
Powyższe utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w tym rejonie, o czym ZDM poinformuje pasażerów na swoich stronach internetowych i przystankach.
Zakończenie robót na odcinku Konstruktorskiej planowane jest na 19 listopada. Inwestor i ZDM apelują do kierowców i mieszkańców o cierpliwość oraz zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie.