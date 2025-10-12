Zmiany na Wołoskiej, Konstruktorskiej i Domaniewskiej

Kierunek Woronicza: Na nitce w stronę Woronicza wygrodzony zostanie pas do skrętu w lewo, w Konstruktorską.

Druga jezdnia: Na drugiej jezdni kierowcy pojadą wyłącznie na wprost.

Dodatkowe utrudnienia: Od 27 października dojdzie kolejne zwężenie – wygrodzony zostanie prawy pas jezdni Wołoskiej w kierunku Marynarskiej.

Utrudnienia na Domaniewskiej

Kolejna faza prac obejmie ulicę Domaniewską, gdzie zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w czwartek, 16 października. Szczegóły dotyczące objazdów i zmian w kursowaniu autobusów zostaną podane w najbliższych dniach, jednak już teraz wiadomo, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w tej popularnej biznesowej dzielnicy.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Powyższe utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w tym rejonie, o czym ZDM poinformuje pasażerów na swoich stronach internetowych i przystankach.

Zakończenie robót na odcinku Konstruktorskiej planowane jest na 19 listopada. Inwestor i ZDM apelują do kierowców i mieszkańców o cierpliwość oraz zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie.