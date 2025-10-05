13.3°C
1008.2 hPa
Życie Warszawy

Remont Nowosieleckiej i Suligowskiego. Duże zmiany w ruchu i parkowaniu

Publikacja: 05.10.2025 14:05

W związku z remontem na odcinku Suligowskiego do ulicy Czerniakowskiej kierowcy będą jeździli w obu

W związku z remontem na odcinku Suligowskiego do ulicy Czerniakowskiej kierowcy będą jeździli w obu kierunkach.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od poniedziałku, 6 października, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w rejonie ulic Nowosieleckiej i Suligowskiego w związku z planowanym remontem drogowym.

Na skrzyżowaniu obu ulic czeka nas wymiana nawierzchni, podbudowy i krawężników, co wiąże się z czasowym zamknięciem kluczowych odcinków oraz zmianą organizacji ruchu. Sprawdź szczegóły, by uniknąć niespodzianek.

Foto: mat. pras.

Zamknięcie skrzyżowania Nowosieleckiej i Suligowskiego

Generalny remont ulicy Nowosieleckiej rozpoczyna się już w poniedziałek, 6 października, o godz. 9. Głównym utrudnieniem będzie zamknięcie dla ruchu skrzyżowania z ulicą Suligowskiego.

W ramach pierwszego etapu prac drogowcy całkowicie zamkną:

  • Ulicę Nowosielecką na odcinku od ul. Suligowskiego do budynku nr 20.
  • Ulicę Suligowskiego na zbiegu z ul. Nowosielecką.
Reklama
Reklama

Celem tych działań jest kompleksowa modernizacja skrzyżowania – wymiana podbudowy, ułożenie nowego asfaltu oraz montaż nowych krawężników. Poprawi się również jakość chodnika w tym rejonie.

Zmiana organizacji ruchu – dwukierunkowa Suligowskiego

Aby złagodzić utrudnienia w ruchu drogowym, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana na sąsiednich odcinkach. Na ulicy Suligowskiego, na fragmencie od Nowosieleckiej do ulicy Czerniakowskiej, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym rejonie.

Polecane
Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosne
przebudowa
Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej. Będą objazdy i zmiana tras

Bezwzględny zakaz parkowania – możliwość odholowania pojazdu

W związku z robotami drogowymi na obu ulicach – Nowosieleckiej i Suligowskiego – wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania. Dotyczy to również wyznaczonych miejsc postojowych.

Właściciele pojazdów muszą bezwzględnie stosować się do nowych przepisów. Pod znakami zakazu parkowania znajdą się tabliczki informujące o możliwości odholowania samochodu na koszt właściciela. Daty obowiązywania zakazu będą precyzyjnie określone na znakach, dlatego warto zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

Utrudnienia dla pieszych i tymczasowe przejście

Roboty nie ominą także ciągów pieszych. Choć ruch pieszy będzie utrudniony ze względu na prace na chodnikach, dojście do posesji zawsze będzie zapewnione. Dla bezpieczeństwa przechodniów, na ulicy Nowosieleckiej wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych.

Reklama
Reklama

Ten pierwszy etap remontu ma potrwać około trzech tygodni. Po jego zakończeniu ulice zostaną otwarte dla ruchu, ale tylko do czasu rozpoczęcia prac na pozostałym, nienaprawianym jeszcze odcinku Nowosieleckiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową.
przebudowa

Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosne
przebudowa

Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej. Będą objazdy i zmiana tras

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
remont

Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. Utrudnienia do wiosny 2026

Obecnie 47 nowoczesnych pociągów zabiera podróżnych z 60 przystanków
kolej

20 lat Szybkiej Kolei Miejskiej. 47 pociągów na torach Warszawy i okolic

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grając
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na torach

Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują w sobotę, 4 października, w samo południe
impreza biegowa

W sobotę biegacze znów opanują miasto. Zmiany w ruchu i komunikacji

Przestrzeń samego przystanku tramwajowego jest wygrodzona od przejścia podziemnego ścianą i przeszkl
przebudowa

Przejście podziemne na Dworcu Zachodnim gotowe

Warszawscy drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni ulicy Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a
remont

Nowa nawierzchnia na Grochowskiej. Utrudnienia w ruchu do poniedziałku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama