Remont Nowosieleckiej i Suligowskiego. Duże zmiany w ruchu i parkowaniu

Celem tych działań jest kompleksowa modernizacja skrzyżowania – wymiana podbudowy, ułożenie nowego asfaltu oraz montaż nowych krawężników. Poprawi się również jakość chodnika w tym rejonie.

Zmiana organizacji ruchu – dwukierunkowa Suligowskiego

Aby złagodzić utrudnienia w ruchu drogowym, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana na sąsiednich odcinkach. Na ulicy Suligowskiego, na fragmencie od Nowosieleckiej do ulicy Czerniakowskiej, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym rejonie.

Bezwzględny zakaz parkowania – możliwość odholowania pojazdu

W związku z robotami drogowymi na obu ulicach – Nowosieleckiej i Suligowskiego – wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania. Dotyczy to również wyznaczonych miejsc postojowych.

Właściciele pojazdów muszą bezwzględnie stosować się do nowych przepisów. Pod znakami zakazu parkowania znajdą się tabliczki informujące o możliwości odholowania samochodu na koszt właściciela. Daty obowiązywania zakazu będą precyzyjnie określone na znakach, dlatego warto zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

Utrudnienia dla pieszych i tymczasowe przejście

Roboty nie ominą także ciągów pieszych. Choć ruch pieszy będzie utrudniony ze względu na prace na chodnikach, dojście do posesji zawsze będzie zapewnione. Dla bezpieczeństwa przechodniów, na ulicy Nowosieleckiej wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych.

Ten pierwszy etap remontu ma potrwać około trzech tygodni. Po jego zakończeniu ulice zostaną otwarte dla ruchu, ale tylko do czasu rozpoczęcia prac na pozostałym, nienaprawianym jeszcze odcinku Nowosieleckiej.