Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej, będą objazdy i zmienione trasy autobusów

We wtorek 7 października rozpoczną się długo oczekiwane prace na ul. Jana Pawła II w Wesołej. Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosnej. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada kompleksowy remont, który podzielono na etapy. Wcześniej, aby umożliwić wyznaczenie tras objazdowych dla komunikacji miejskiej, powstały tymczasowe przystanki autobusowe i zlikwidowano progi zwalniające, które po zakończeniu inwestycji mają wrócić na swoje miejsca.
Pierwszy etap prac rozpocznie się we wtorek 7 października o godz. 10. Wówczas zamknięty zostanie fragment ul. Jana Pawła II od ronda Pohulanka do ronda Miłosna wraz z samym rondem. Utrudnienia nasilą się dwa dni później, w czwartek 9 października o godz. 20, kiedy zamknięty zostanie również odcinek od ronda Miłosna do ul. Ułańskiej. Warto zaznaczyć, że skrzyżowanie z tą ostatnią ulicą pozostanie przejezdne. Obowiązujące zakazy ruchu nie będą dotyczyć dojazdu do posesji. Zgodnie z planami, odcinek ma zostać ponownie otwarty pod koniec października, jednak prace związane z oznakowaniem mogą potrwać aż do początku listopada.
Dla kierowców przygotowano objazd, który poprowadzi Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem ul. Jana Pawła II. Ważna zmiana dotyczy również ruchu lokalnego – z uwagi na utratę połączenia ul. Rumiankowej z ul. Jana Pawła II, na ul. Zakrętowej, na odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Dąbrowskiego, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o istotnych zmianach w kursowaniu autobusów. Wejdą one w życie już od początku kursowania we wtorek 7 października. Trasy linii 147 i 198 zostaną skrócone do przystanku „Pogodna” na ul. Jana Pawła II. Nocny autobus N21 będzie musiał zawrócić na rondzie Pohulanka i ul. Fabryczną dojedzie do Traktu Brzeskiego. Autobusy linii 173 ominą zamknięty fragment, jadąc objazdem przez ul. Fabryczną i Gościniec. Z kolei linie 411 (kursy do Starej Miłosny) i 502 skręcą z Traktu Brzeskiego wcześniej, na wysokości ul. 1 Praskiego Pułku, i przez rondo Macierowe Bagno dojadą do pętli „Graniczna”. W drodze powrotnej, w kierunku stacji metra Politechnika, pojadą z ul. Jana Pawła II przez ul. Fabryczną, a następnie wrócą na stałą trasę na Trakt Brzeski.
Mapa objazdu zamkniętego odcinka
Drogowcy zapowiadają, że po zakończeniu pierwszego etapu, czyli po otwarciu przejazdu pomiędzy ul. Ułańską a rondem Pohulanka, rozpocznie się kolejny etap prac. Tym razem utrudnienia pojawią się na odcinku od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno, z wyłączeniem samych rond. Na czas robót ruch w tym miejscu również zostanie wstrzymany. Szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu zostaną podane w późniejszym terminie.
Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o uwzględnienie planowanych zmian podczas codziennych podróży i korzystanie z dostępnych objazdów.