Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej, będą objazdy i zmienione trasy autobusów

Nadchodzą duże utrudnienia w Wesołej. Wszystko za sprawą zaplanowanego remontu jednej z głównych arterii dzielnicy – ulicy Jana Pawła II. Drogowcy przygotowują się do zamknięcia kolejnych jej odcinków, co wymusi zmiany w organizacji ruchu oraz w trasach autobusów.



We wtorek 7 października rozpoczną się długo oczekiwane prace na ul. Jana Pawła II w Wesołej. Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosnej. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada kompleksowy remont, który podzielono na etapy. Wcześniej, aby umożliwić wyznaczenie tras objazdowych dla komunikacji miejskiej, powstały tymczasowe przystanki autobusowe i zlikwidowano progi zwalniające, które po zakończeniu inwestycji mają wrócić na swoje miejsca.

Zamknięcie kluczowych odcinków

Pierwszy etap prac rozpocznie się we wtorek 7 października o godz. 10. Wówczas zamknięty zostanie fragment ul. Jana Pawła II od ronda Pohulanka do ronda Miłosna wraz z samym rondem. Utrudnienia nasilą się dwa dni później, w czwartek 9 października o godz. 20, kiedy zamknięty zostanie również odcinek od ronda Miłosna do ul. Ułańskiej. Warto zaznaczyć, że skrzyżowanie z tą ostatnią ulicą pozostanie przejezdne. Obowiązujące zakazy ruchu nie będą dotyczyć dojazdu do posesji. Zgodnie z planami, odcinek ma zostać ponownie otwarty pod koniec października, jednak prace związane z oznakowaniem mogą potrwać aż do początku listopada.

Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

Dla kierowców przygotowano objazd, który poprowadzi Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem ul. Jana Pawła II. Ważna zmiana dotyczy również ruchu lokalnego – z uwagi na utratę połączenia ul. Rumiankowej z ul. Jana Pawła II, na ul. Zakrętowej, na odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Dąbrowskiego, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.