47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zamyka ulice

W niedzielę, 28 września, Warszawa stanie się areną sportowych zmagań za sprawą 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego oraz towarzyszącej mu Nice To Fit You Warszawskiej Dychy. Wydarzenie to, choć ekscytujące, wiąże się z masowymi utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.



Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu WTP zaczną obowiązywać już od piątku, 26 września.

Centrum Biegowe i Pierwsze Zamknięcia Ulic

Miasteczko biegowe, w tym Marathon Fan Zone, a także start i meta obu biegów zlokalizowane zostaną na ulicy Świętokrzyskiej. W sobotę, 27 września, od godziny 11:00, odbędą się tam zawody dla dzieci i młodzieży.

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojawią się już w piątek, 26 września, o godzinie 10:00, kiedy to zamknięta zostanie ulica Świętokrzyska (pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater). Przywrócenie ruchu nastąpi dopiero w poniedziałek, 29 września, o 1:00. Dodatkowo, w sobotę od 12:00 do niedzieli, do końca dnia, zamknięta będzie jezdnia ulicy Emilii Plater (od Złotej do Świętokrzyskiej).

Trasy Biegów – Wielka Pętla Przez Siedem Dzielnic

Maratończycy oraz uczestnicy dychy wyruszą na trasy w niedzielę rano. Biegacze przemierzą aż siedem warszawskich dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe i Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.