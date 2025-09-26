47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zamyka ulice

Biegacze opanują wiele stołecznych ulic, w tym Marszałkowską
Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu WTP zaczną obowiązywać już od piątku, 26 września.
Miasteczko biegowe, w tym Marathon Fan Zone, a także start i meta obu biegów zlokalizowane zostaną na ulicy Świętokrzyskiej. W sobotę, 27 września, od godziny 11:00, odbędą się tam zawody dla dzieci i młodzieży.
Pierwsze utrudnienia w ruchu pojawią się już w piątek, 26 września, o godzinie 10:00, kiedy to zamknięta zostanie ulica Świętokrzyska (pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater). Przywrócenie ruchu nastąpi dopiero w poniedziałek, 29 września, o 1:00. Dodatkowo, w sobotę od 12:00 do niedzieli, do końca dnia, zamknięta będzie jezdnia ulicy Emilii Plater (od Złotej do Świętokrzyskiej).
Maratończycy oraz uczestnicy dychy wyruszą na trasy w niedzielę rano. Biegacze przemierzą aż siedem warszawskich dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe i Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.
Z uwagi na dynamiczny charakter maratonu, ulice będą zamykane etapowo i otwierane możliwie szybko po przejściu ostatniego zawodnika.
Ograniczenia dla pieszych i kierowców: Wloty ulic bocznych do trasy maratonu będą się "ślepo" kończyły. Przejście dla pieszych przez trasę będzie możliwe tylko w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem służb. Zakaz parkowania obowiązywał będzie na całej trasie obu biegów w niedzielę (8:00-16:00), a także w jej okolicach, w tym na Świętokrzyskiej i Emilii Plater już od piątku.
Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadzi masowe objazdy, które dotkną tramwaje (m.in. linie: 7, 9, 15, 17, 22, 24, 26) i autobusy (ponad 50 linii, w tym 111, 116, 131, 180, 507, 509, 520). Pierwsze objazdy dla linii 117, 160, 178, 507, 521 zaczną obowiązywać już w piątek, 26 września.
Linie autobusowe będą sukcesywnie kierowane na trasy objazdowe od około godziny 8:00 w niedzielę. Kursowanie linii 409 zostanie zawieszone na czas zawodów.
Udogodnienie dla Uczestników: Uczestnicy 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego mogą korzystać bezpłatnie z Warszawskiego Transportu Publicznego, pociągów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej, okazując numer startowy.
W celu minimalizacji utrudnień, pasażerom w kluczowych punktach miasta pomogą informatorzy WTP. Aktualne informacje o komunikacji miejskiej można sprawdzać na stronie internetowej WTP.