Życie Warszawy

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zamyka ulice

Publikacja: 26.09.2025 16:45

Biegacze opanują wiele stołecznych ulic, w tym Marszałkowską

Biegacze opanują wiele stołecznych ulic, w tym Marszałkowską

Foto: Sportografia

M.B.
W niedzielę, 28 września, Warszawa stanie się areną sportowych zmagań za sprawą 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego oraz towarzyszącej mu Nice To Fit You Warszawskiej Dychy. Wydarzenie to, choć ekscytujące, wiąże się z masowymi utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu WTP zaczną obowiązywać już od piątku, 26 września.

Centrum Biegowe i Pierwsze Zamknięcia Ulic

Miasteczko biegowe, w tym Marathon Fan Zone, a także start i meta obu biegów zlokalizowane zostaną na ulicy Świętokrzyskiej. W sobotę, 27 września, od godziny 11:00, odbędą się tam zawody dla dzieci i młodzieży.

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojawią się już w piątek, 26 września, o godzinie 10:00, kiedy to zamknięta zostanie ulica Świętokrzyska (pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater). Przywrócenie ruchu nastąpi dopiero w poniedziałek, 29 września, o 1:00. Dodatkowo, w sobotę od 12:00 do niedzieli, do końca dnia, zamknięta będzie jezdnia ulicy Emilii Plater (od Złotej do Świętokrzyskiej).

Foto: mat. pras.

Trasy Biegów – Wielka Pętla Przez Siedem Dzielnic

Maratończycy oraz uczestnicy dychy wyruszą na trasy w niedzielę rano. Biegacze przemierzą aż siedem warszawskich dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe i Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.

  • 47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski (start 9:00): Trasa liczy 42,195 km i poprowadzi m.in. przez Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Grochowską, Wybrzeże Szczecińskie, Most Gdański, Powązkowską, Obozową, Kasprowicza, Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, aż do mety na Świętokrzyskiej.
  • Nice To Fit You Warszawska Dycha (start 9:45): Uczestnicy pobiegną częścią trasy maratonu (do zawrotki na Grochowie) i wrócą do mety, przebiegając m.in. przez Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie.
Zamknięcia Ulic i Ograniczenia w Parkowaniu

Z uwagi na dynamiczny charakter maratonu, ulice będą zamykane etapowo i otwierane możliwie szybko po przejściu ostatniego zawodnika.

  • Śródmieście i Most Poniatowskiego: W niedzielę od północy zamknięta zostanie Marszałkowska (między Królewską a Rondem Dmowskiego) i kolejne fragmenty Świętokrzyskiej. Od ok. 8:30 zamknięte zostaną Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego. Otwarcie tych kluczowych arterii planowane jest na ok. 11:30.
  • Praga-Południe (Grochów): Od 8:00 do 11:30 zamknięte będą jezdnie Grochowskiej i Zamoyskiego. Od 8:30 do 11:30 zamknięta będzie m.in. al. Poniatowskiego i al. Waszyngtona (od Ronda Waszyngtona do Wiatraczna). Wał Miedzeszyński będzie zamknięty od 8:30 do 12:00.
  • Praga-Północ i Wola: Od 8:30 do 12:30 nieprzejezdne będą Wybrzeże Szczecińskie i Most Świętokrzyski. Most Gdański (jezdnia do Śródmieścia) zamknięty będzie od 9:00 do 13:00. Na Woli zamknięcia nastąpią na Burakowskiej, Powązkowskiej i Obozowej (9:00-13:30).
  • Bemowo i Bielany: Od 9:30 do 14:00 zamknięte będą m.in. ulice Księcia Bolesława, Wrocławska i Powstańców Śląskich. Na Bielanach, w podobnym czasie (9:30-15:00/15:30) zamknięta będzie ul. Kasprowicza i Marymoncka.
  • Żoliborz i Powrót do Centrum: Słowackiego i Mickiewicza oraz Andersa, Muranowska, Bonifraterska i Miodowa będą wyłączane z ruchu od ok. 10:00 do 16:00.

Ograniczenia dla pieszych i kierowców: Wloty ulic bocznych do trasy maratonu będą się "ślepo" kończyły. Przejście dla pieszych przez trasę będzie możliwe tylko w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem służb. Zakaz parkowania obowiązywał będzie na całej trasie obu biegów w niedzielę (8:00-16:00), a także w jej okolicach, w tym na Świętokrzyskiej i Emilii Plater już od piątku.

Zmiany w Komunikacji Miejskiej

Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadzi masowe objazdy, które dotkną tramwaje (m.in. linie: 7, 9, 15, 17, 22, 24, 26) i autobusy (ponad 50 linii, w tym 111, 116, 131, 180, 507, 509, 520). Pierwsze objazdy dla linii 117, 160, 178, 507, 521 zaczną obowiązywać już w piątek, 26 września.

Linie autobusowe będą sukcesywnie kierowane na trasy objazdowe od około godziny 8:00 w niedzielę. Kursowanie linii 409 zostanie zawieszone na czas zawodów.

Udogodnienie dla Uczestników: Uczestnicy 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego mogą korzystać bezpłatnie z Warszawskiego Transportu Publicznego, pociągów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej, okazując numer startowy.

W celu minimalizacji utrudnień, pasażerom w kluczowych punktach miasta pomogą informatorzy WTP. Aktualne informacje o komunikacji miejskiej można sprawdzać na stronie internetowej WTP.

Źródło: zyciewarszawy.pl

