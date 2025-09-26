16.7°C
Ostatni Nightskating Warszawa w sezonie. Rolkarze żegnają lato

Publikacja: 26.09.2025 13:45

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy na rolkach i wrotkach.

Foto: mat. pras.

M.B.
Sezon na wieczorne przejazdy powoli dobiega końca. Już w najbliższą sobotę, 27 września, odbędzie się ostatni w tym roku przejazd z popularnego cyklu Nightskating Warszawa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy na rolkach i wrotkach. Trasa ma liczyć około 15 kilometrów i została określona jako łatwa, co sprzyja udziałowi, oprócz doświadczonych rolkarzy, tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją przygodę.

