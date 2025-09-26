Ostatni Nightskating Warszawa w sezonie. Rolkarze żegnają lato

Sezon na wieczorne przejazdy powoli dobiega końca. Już w najbliższą sobotę, 27 września, odbędzie się ostatni w tym roku przejazd z popularnego cyklu Nightskating Warszawa.



Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy na rolkach i wrotkach. Trasa ma liczyć około 15 kilometrów i została określona jako łatwa, co sprzyja udziałowi, oprócz doświadczonych rolkarzy, tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją przygodę.

Przejazd przez cztery dzielnice

Uczestnicy tradycyjnie zbiorą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Start zaplanowano na godz. 20:30.

Rolkarze i wrotkarze przejadą przez cztery dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochotę i Wolę. Trasa, zabezpieczona przez policję, która będzie czasowo wstrzymywać ruch, poprowadzi m.in. przez Krakowskie Przedmieście, plac Piłsudskiego, Aleję Niepodległości, Wołoską, Żwirki i Wigury, a także aleję „Solidarności”, by zakończyć się powrotem przed Pałacem Staszica.