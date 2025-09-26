Ostatni Nightskating Warszawa w sezonie. Rolkarze żegnają lato

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy na rolkach i wrotkach.
Trasa ma liczyć około 15 kilometrów i została określona jako łatwa, co sprzyja udziałowi, oprócz doświadczonych rolkarzy, tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją przygodę.
Uczestnicy tradycyjnie zbiorą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Start zaplanowano na godz. 20:30.
Rolkarze i wrotkarze przejadą przez cztery dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochotę i Wolę. Trasa, zabezpieczona przez policję, która będzie czasowo wstrzymywać ruch, poprowadzi m.in. przez Krakowskie Przedmieście, plac Piłsudskiego, Aleję Niepodległości, Wołoską, Żwirki i Wigury, a także aleję „Solidarności”, by zakończyć się powrotem przed Pałacem Staszica.
Ostatni przejazd Nightskating Warszawa to nie tylko sportowa rozrywka, ale i szansa udziału w zborce na szczytny cel. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyniesienia darów, które zostaną przekazane potrzebującym pupilom.
Warto nie przegapić ostatniego dzwonka na rolkowy przejazd przez miasto w tym sezonie!