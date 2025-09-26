16.7°C
Życie Warszawy

Warszawa biegnie po rekord. W niedzielę odbędzie się 47. Nationale Nederlanden Maraton Warszawski

Publikacja: 26.09.2025 09:30

Na starcie 47. edycji maratonu w Warszawie stanie rekrodowa liczba zawodniczek i zawodników

Na starcie 47. edycji maratonu w Warszawie stanie rekrodowa liczba zawodniczek i zawodników

Foto: A. Stykowski

Łukasz Majchrzyk
Przed nami największy w historii weekend biegowy w stolicy. Na starcie 47. Nationale Nederlanden Maratonu Warszawskiego stanie ponad 11 tysięcy biegaczy. Trasa będzie wiodła przez bardzo malownicze rejony miasta.

Dzisiaj w dobrym tonie jest, by największe miasta miały swoje maratony. Warszawa chce być w tym gronie, dlatego też ma swoją imprezę i to z niemałymi tradycjami, bo organizowaną nieprzerwanie od 1979 roku. Maratonu Warszawskiego nie zatrzymał ani stan wojenny, ani pandemia koronawirusa, choć w 2020 roku trzeba było się mocno nakombinować, żeby można było pobiec. Na starcie stanęło tylko tysiąc zawodniczek i zawodników, podzielonych w dodatku na cztery tury. Inni mogli się łączyć z Warszawą wirtualnie i biegać w swojej okolicy.

Frekwencja bije rekordy

Po tamtym czasie, który zatrzymał imprezy biegowe nie ma już śladu, a Nationale Nederlanden Maraton Warszawski przeżywa rozkwit. W tym roku frekwencja będzie rekordowa. Po raz pierwszy w historii w Polsce liczba startujących przekroczyła 10 tysięcy osób i to znacząco, bo już do czwartku nadano 11 500 numerów startowych, a ciągle napływały nowe zgłoszenia.

W sumie startujących w Warszawie będzie jeszcze więcej, bo królewski dystans to tylko jeden z trzech, zaplanowanych na weekend biegów. Jeśli doliczyć tych, którzy zapisali się na Nationale-Nederlanden Warszawską Dychę (bieg na 10 km) i sobotni Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży, to liczba startujących sięgnie 20 tysięcy.

42 punkty kibicowania i mnóstwo energii

Sam maraton ma być też świętem dla miasta i jego mieszkańców. Ma być piknikowo, kolorowo, pozytywnie i z muzyką. Pod Pałacem Kultury i Nauki, od strony ul. Świętokrzyskiej, stanie centralna strefa kibica. Przez czas trwania imprezy będzie tam mały piknik z foodtruckami, fotobudką, animacjami sportowymi i warsztatami. Można tam będzie przyjść całymi rodzinami i albo dopingować biegaczy, albo tylko skorzystać z atrakcji.

Na trasie samego biegu będą rozlokowane co kilometr 42 punkty kibicowania. Te mini strefy kibica będą miały swoich „opiekunów” – szkoły, lokalne społeczności, kluby sportowe. Na biegaczy będzie tam czekała muzyka i mnóstwo pozytywnej energii, choć po prawdzie ci, którzy walczą o zwycięstwo i jak najlepszy czas (a w tym roku Maraton Warszawski ma też rangę Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn) niewiele widzą poza samą trasą, tylko pędzą byle szybciej do mety. Na pewno będą tam mogli przyjść warszawiacy, żeby stanąć i wspierać uczestników.

W trakcie biegów gra miejska a na deser pierogi dla wszystkichz

Organizatorzy chcą też zaktywizować warszawiaków i zachęcają do wzięcia udziału w grze miejskiej – Maratonie Kibiców. Zadanie będzie polegało na tym, by odwiedzić co najmniej trzy punkty na trasie biegu i zebrać pieczątki. Po powrocie do Marathon Fan Zone przy Pałacu Kultury i Nauki na uczestników czekać będą upominki i ostatnie zadanie – zdjęcie w fotobudce.

Każdy organizator maratonu szuka sposobu, żeby się wyróżnić na tle innych imprez. Może czymś takim stanie się dla Warszawy Pierogi Party, zamiast tradycyjnego pasta party, które można spotkać na innych maratonach. W stolicy Polski pojawią się panie z kół gospodyń wiejskich, serwujące nie tylko pierogi, ale też inne regionalne potrawy. Na pewno będzie kolorowo, smacznie i ciężkostrawnie, ale biegacze sięgną po te przysmaki już po zejściu z trasy.

Organizatorzy chwalą się, że impreza jest doskonałą promocją Warszawy na świecie. Zagraniczni uczestnicy ocenili pobyt w stolicy na 8,99 w skali 1-10, a 77 proc. z nich deklaruje chęć powrotu. Zostawiają też w Warszawie konkretne pieniądze – Maraton i Półmaraton Warszawski generują łącznie 60 mln zł dodatkowych wydatków w stolicy.

Oczywiście, tak wielka impreza oznacza też to, że trzeba się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi i zmianami tras autobusów oraz tramwajów. Warto śledzić relację na żywo na stronie www.wtp.waw.pl i w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będą przekazywane informacje o tym, które ulice zostały już otwarte i, które linie wróciły na swoje trasy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

