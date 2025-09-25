Barwy klubowe niemile widziane na stadionie Hutnika. Walka o tożsamość

Od Huty do Dumy Bielan

Hutnik Warszawa to klub z bogatą historią, założony w 1957 roku przy Hucie Warszawa. Na przestrzeni lat zespół zanotował wiele sukcesów, awansując między innymi do II ligi. Obecnie klub jest znany przede wszystkim z imponującej Akademii Piłkarskiej, w której trenuje niemal 600 dzieci. Stadion Hutnika przy ul. Marymonckiej przeszedł gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne boiska, w tym główne z podgrzewaną murawą, oraz trybuny na prawie 1400 miejsc.

Klub dąży do rozbudowy swojej struktury, czego dowodem jest otwarty w ostatnich latach sklep kibicowski i restauracja. Hutnik organizuje też oryginalny „Przeszkodowy Bieg Hutnika”, którego trasa prowadzi przez teren działającej huty.

Doświadczona kadra i imponująca forma

Hutnik, choć gra w IV lidze, przyciąga do siebie znane nazwiska. W poprzednim sezonie w klubie występował Ariel Borysiuk, były 12-krotny reprezentant Polski i mistrz kraju z Legią Warszawa. Obecnie kadrę wzmacnia Tomasz Kupisz, który przed dołączeniem do Hutnika grał we Włoszech oraz w Jagiellonii Białystok, z którą zdobył mistrzostwo Polski.

Drużyna jest w świetnej formie. Aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, notując imponujące statystyki, z 20 strzelonymi i zaledwie 6 straconymi bramkami. Imponująca seria zwycięstw sprawia, że Hutnik jest głównym kandydatem do awansu do III ligi.

Przed Hutnikiem mecz o mistrzostwo

Już w najbliższą sobotę, 27 września, o godzinie 17:00 Hutnik Warszawa rozegra kolejny mecz w ramach rozgrywek IV ligi. Rywalem będzie Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, a spotkanie odbędzie się na stadionie przy ul. Marymonckiej 42. To idealna okazja, by na żywo przekonać się o sportowej sile Hutnika i wesprzeć Dumę Bielan w drodze do upragnionego awansu.