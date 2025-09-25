15°C
Życie Warszawy

Barwy klubowe niemile widziane na stadionie Hutnika. Walka o tożsamość

Publikacja: 25.09.2025 07:45

Klub nie ma pełnej swobody w kwestii stałego wywieszania banerów i flag na stadionie

Foto: Hutnik Warszawa

Kacper Komaiszko
Działania sportowe, wychowawcze i społeczne integrują mieszkańców dzielnicy i budują lokalną wspólnotę. Dlatego Hutnik Warszawa, który jest jednym ze starszych klubów w stolicy, podejmuje kroki, by w pełni manifestować swoją tożsamość wizualną na stadionie przy ul. Marymonckiej 42.

Punktem wyjścia do tej walki stała się interpelacja radnej Aleksandry Szymańczyk, która poruszyła problem ograniczonej ekspozycji klubowych barw i symboli.

Niesprawiedliwość w traktowaniu klubów?

Choć stadion przy Marymonckiej to dom Hutnika, obiekt jest formalnie zarządzany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Oznacza to, że klub nie ma pełnej swobody w kwestii stałego wywieszania banerów i flag, co jest powodem frustracji kibiców, czy rodziców młodych zawodników klubu. Sytuacja Hutnika stoi w kontrze do statusu bardziej znanych marek sportowych, takich jak Legia i Polonia. Kluby te, pomimo że ich stadiony również należą do miasta, posiadają formalne umowy dzierżawy, które dają im wyłączne prawa do zarządzania obiektem i pełnej identyfikacji wizualnej.

Interpelacja radnej Szymańczyk podkreśla, że stałe umieszczenie symboli klubowych nadałoby obiektowi bardziej lokalny charakter i wzmocniłoby poczucie przynależności do społeczności Hutnika. W opinii radnej, brak takiej możliwości to w pewnym sensie traktowanie klubu jako tymczasowego użytkownika, a nie pełnoprawnego gospodarza.

Od Huty do Dumy Bielan

Hutnik Warszawa to klub z bogatą historią, założony w 1957 roku przy Hucie Warszawa. Na przestrzeni lat zespół zanotował wiele sukcesów, awansując między innymi do II ligi. Obecnie klub jest znany przede wszystkim z imponującej Akademii Piłkarskiej, w której trenuje niemal 600 dzieci. Stadion Hutnika przy ul. Marymonckiej przeszedł gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne boiska, w tym główne z podgrzewaną murawą, oraz trybuny na prawie 1400 miejsc.

Klub dąży do rozbudowy swojej struktury, czego dowodem jest otwarty w ostatnich latach sklep kibicowski i restauracja. Hutnik organizuje też oryginalny „Przeszkodowy Bieg Hutnika”, którego trasa prowadzi przez teren działającej huty.

Doświadczona kadra i imponująca forma

Hutnik, choć gra w IV lidze, przyciąga do siebie znane nazwiska. W poprzednim sezonie w klubie występował Ariel Borysiuk, były 12-krotny reprezentant Polski i mistrz kraju z Legią Warszawa. Obecnie kadrę wzmacnia Tomasz Kupisz, który przed dołączeniem do Hutnika grał we Włoszech oraz w Jagiellonii Białystok, z którą zdobył mistrzostwo Polski.

Drużyna jest w świetnej formie. Aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, notując imponujące statystyki, z 20 strzelonymi i zaledwie 6 straconymi bramkami. Imponująca seria zwycięstw sprawia, że Hutnik jest głównym kandydatem do awansu do III ligi.

Przed Hutnikiem mecz o mistrzostwo

Już w najbliższą sobotę, 27 września, o godzinie 17:00 Hutnik Warszawa rozegra kolejny mecz w ramach rozgrywek IV ligi. Rywalem będzie Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, a spotkanie odbędzie się na stadionie przy ul. Marymonckiej 42. To idealna okazja, by na żywo przekonać się o sportowej sile Hutnika i wesprzeć Dumę Bielan w drodze do upragnionego awansu. 

