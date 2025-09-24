10°C
Remont ulicy Ciszewskiego na pół weekendu

Publikacja: 24.09.2025 22:00

Drogowcy obiecali skończyć remont ulicy Ciszewskiego pod koniec soboty

Drogowcy obiecali skończyć remont ulicy Ciszewskiego pod koniec soboty

Foto: mat. pras.

M.B.
Rozpoczyna się kolejny etap remontu ulicy Ciszewskiego. Prace, które mają na celu położenie nowego asfaltu, spowodują zmiany w organizacji ruchu oraz na trasach kilku linii autobusowych. Zakończenie robót przewidziano na sobotni wieczór.

Frezowanie nawierzchni rozpocznie się w piątek, 26 września, o godz. 11. Remontowany odcinek ulicy Ciszewskiego, od skrzyżowania z alei Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Pileckiego, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Drogowcy planują zakończyć wszystkie prace na ulicy Ciszewskiego w sobotę, 27 września, do godziny 22

W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • Ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu stracą połączenie z ulicą Ciszewskiego.
  • Z ulicy Dereniowej będzie można wyjechać na Ciszewskiego tylko w prawo, w kierunku alei KEN
  • Objazd dla kierowców poprowadzony zostanie aleją KEN, a następnie ulicami Gandhi i Pileckiego.
  • W godzinach 5-23 drogowcy postarają się zapewnić wjazd na parking P+R Stokłosy możliwą jezdnią w kierunku ulicy Nowoursynowskiej.

Foto: mat. pras.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Remont wpłynie również na kursowanie stołecznych autobusów.

Piątek, 26 września

Od początku dnia zmiany dotkną linie:

  • 136 (w kierunku pętli Ostroroga), 504 i N86 (w stronę Dworca Centralnego) – pojadą ulicami Gandhi i Pileckiego.
  • 179 (do Osiedla Kabaty) – kursować będzie ulicami Herbsta i Pileckiego.
  • 163 (z pętli Metro Wilanowska) – dojedzie do przystanku Szpital Południowy 02 na ulicy Pileckiego.

Sobota, 27 września

W sobotę dodatkowe zmiany obejmą dwie linie:

  • 192 – skrócona trasa pomiędzy pętlami Kujawiaka a Ursynów Północny.
  • 209 – autobusy tej linii pojadą do pętli Ursynów Północny zamiast na Ursynów Południowy.

Dobra wiadomość jest taka, że drogowcy planują zakończyć wszystkie prace na ulicy Ciszewskiego w sobotę, 27 września, do godziny 22. Po tym czasie ruch powinien wrócić do normy.

