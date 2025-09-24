Remont ulicy Ciszewskiego na pół weekendu

Drogowcy obiecali skończyć remont ulicy Ciszewskiego pod koniec soboty
Frezowanie nawierzchni rozpocznie się w piątek, 26 września, o godz. 11. Remontowany odcinek ulicy Ciszewskiego, od skrzyżowania z alei Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Pileckiego, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany:
Remont wpłynie również na kursowanie stołecznych autobusów.
Od początku dnia zmiany dotkną linie:
W sobotę dodatkowe zmiany obejmą dwie linie:
Dobra wiadomość jest taka, że drogowcy planują zakończyć wszystkie prace na ulicy Ciszewskiego w sobotę, 27 września, do godziny 22. Po tym czasie ruch powinien wrócić do normy.