Remont ulicy Ciszewskiego na pół weekendu

Rozpoczyna się kolejny etap remontu ulicy Ciszewskiego. Prace, które mają na celu położenie nowego asfaltu, spowodują zmiany w organizacji ruchu oraz na trasach kilku linii autobusowych. Zakończenie robót przewidziano na sobotni wieczór.



Frezowanie nawierzchni rozpocznie się w piątek, 26 września, o godz. 11. Remontowany odcinek ulicy Ciszewskiego, od skrzyżowania z alei Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Pileckiego, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Drogowcy planują zakończyć wszystkie prace na ulicy Ciszewskiego w sobotę, 27 września, do godziny 22

W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany:

Ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu stracą połączenie z ulicą Ciszewskiego.

Z ulicy Dereniowej będzie można wyjechać na Ciszewskiego tylko w prawo, w kierunku alei KEN

Objazd dla kierowców poprowadzony zostanie aleją KEN, a następnie ulicami Gandhi i Pileckiego.

W godzinach 5-23 drogowcy postarają się zapewnić wjazd na parking P+R Stokłosy możliwą jezdnią w kierunku ulicy Nowoursynowskiej.