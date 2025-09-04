26.9°C
Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. Jest pierwszy krok w stronę trasy rowerowej wzdłuż WKD

Publikacja: 04.09.2025 14:45

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Sześć podwarszawskich samorządów ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Trasa prowadzić ma wzdłuż torów WKD - od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej między gminą Michałowice a Warszawą. Ma liczyć ok. 22 km.

Ścieżka ma przebiegać przez gminę Grodzisk Mazowiecki, miasto Milanówek, gminę Brwinów, miasto Podkowa Leśna, gminę miasto Pruszków i gminę Michałowice. Wszystkie te samorządy są zamawiającym w przetargu. Procedurę przetargową w ich imieniu przeprowadza Grodzisk Mazowiecki. Firmy zainteresowane pozyskaniem zlecenia mają czas na złożenie ofert do 10 września. Ogłoszenie przewiduje, że na wykonanie opracowania będą miały czas do 30 czerwca 2026 r.

Grodzisk Mazowiecki-Warszawa: Powstanie droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów

Z dokumentacji przetargowej wynika, że koncepcja przygotowana przez firmę wyłonioną w przetargu dotyczyć ma drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchniach asfaltowych w pasie torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. o.o. Przygotowana dokumentacja obejmować ma także adaptację istniejących nawierzchni drogowych i istniejących tras rowerowych wraz z koncepcją ich połączeń z projektowanymi nowymi nawierzchniami i związane z tym zmiany w stałej organizacji ruchu.

W zakres zamówienia wchodzi także przygotowanie propozycji wykonania odwodnień, przepraw przez istniejące cieki wodne (przepusty, kładki), rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz ewentualne doświetlenie nowych nawierzchni, w szczególności na skrzyżowaniach z innymi ciągami drogowymi.

Zadaniem firmy opracowującej koncepcję będzie także przeprowadzenie badań podłoża gruntowego wraz z opracowaniem geologicznym oraz inwentaryzacja zieleni oraz obiektów stojących w kolizji z proponowaną trasą. Ponieważ docelowo ma ona biec wzdłuż torów kolejowych, wykonawca koncepcji będzie musiał uwzględnić również specyfikę tego sąsiedztwa.

Toczący się przetarg to pierwszy krok to wykonania nowej ścieżki i na razie obejmuje on jedynie przygotowanie jej koncepcji. Uzyskana dokumentacja ma posłużyć w przyszłości jako opis przedmiotu zamówienia do zaprojektowania trasy rowerowej wzdłuż WKD.

Plan orientacyjny przebiegu trasy rowerowej: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I0wxbjUjAWjVoK4aJC1O4O9tb8FzvGU&usp=sharing

Orientacyjny przebieg trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy wzdłuż torów WKD

Orientacyjny przebieg trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy wzdłuż torów WKD

Foto: Gmina Grodzisk Mazowiecki/PrintScreen

