Nowa myjnia w zajezdni „Woronicza”

Co tydzień pojazdy przechodzą dezynfekcję i kompleksowe mycie, które jest dokonywane w oddanej do użytku hali.
Jak opisują Miejskie Zakłady Autobusowe, na co dzień autobusy są myte automatycznie w ciągu obsługi codziennej.
Co tydzień pojazdy przechodzą jednak też dezynfekcję i kompleksowe mycie, które jest dokonywane w oddanej do użytku hali. To tam prane są tapicerki, a także dezynfekowane ściany boczne, barierki czy drzwi.
Z zewnątrz, pod wysokim ciśnieniem czyści się także trudno dostępne powierzchnie, takie jak nadkola czy przeguby. Na specjalnie dostosowanym stanowisku, można z kolei zadbać o czystość komory silnika.
Nowa hala to element trwającej od kilku lat modernizacji oddziału „Woronicza”. Powstała tam już nowa hala obsługi technicznej, farma fotowoltaiczna oraz nowy ciąg obsługi codziennej autobusów.
W długofalowych planach jest także modernizacja tzw. hali ogumienia, a także zwiększenie ilości stanowisk ładowania, tak aby mogło z nich korzystać jednocześnie nawet dwieście pojazdów.