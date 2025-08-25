Nowa myjnia w zajezdni „Woronicza”

Na terenie zajezdni „Woronicza” uruchomiono nową myjnię z oddzielnymi ciągami do mycia wnętrz pojazdów oraz komory silnika. To kolejna inwestycja w ramach trwającej modernizacji oddziału.



Jak opisują Miejskie Zakłady Autobusowe, na co dzień autobusy są myte automatycznie w ciągu obsługi codziennej.

Mycie autobusów w zajezdni Woronicza

Co tydzień pojazdy przechodzą jednak też dezynfekcję i kompleksowe mycie, które jest dokonywane w oddanej do użytku hali. To tam prane są tapicerki, a także dezynfekowane ściany boczne, barierki czy drzwi.

Z zewnątrz, pod wysokim ciśnieniem czyści się także trudno dostępne powierzchnie, takie jak nadkola czy przeguby. Na specjalnie dostosowanym stanowisku, można z kolei zadbać o czystość komory silnika.

Modernizacja zajezdni „Woronicza”

Nowa hala to element trwającej od kilku lat modernizacji oddziału „Woronicza”. Powstała tam już nowa hala obsługi technicznej, farma fotowoltaiczna oraz nowy ciąg obsługi codziennej autobusów.