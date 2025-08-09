„Miejsce szczególnie niebezpieczne”. Będą progi zwalniające i sygnalizacja

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych na ul. Słomińskiego, w okolicy Parku Traugutta. To odpowiedź na audyt, który ocenił te miejsca jako „bardzo niebezpieczne”, głównie ze względu na trzy pasy ruchu i częste przekraczanie prędkości przez kierowców.



Przejścia dla pieszych przy Parku Traugutta od dawna budziły poważne obawy o bezpieczeństwo. Piesi, aby dostać się na drugą stronę, muszą pokonać trzy pasy ruchu, co często wiąże się z koniecznością przebiegania przez ruchliwą jezdnię i torowisko tramwajowe. Analiza audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego na ulicy Słomińskiego, nie pozostawia wątpliwości – ocena tych przejść to "0" w pięciostopniowej skali, a raport potwierdził, że mamy do czynienia z „bardzo niebezpiecznym przejściem dla pieszych”.

Idealna koordynacja prac

W obliczu poważnego zagrożenia mieszkańców, drogowcy zdecydowali się na radykalne zmiany. Zarząd Dróg Miejskich, we współpracy z Tramwajami Warszawskimi, rozpoczyna proces poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. To przykład idealnej koordynacji działań, do której dążą miejskie jednostki. Tramwaje Warszawskie, które obecnie remontują torowisko, na wniosek ZDM oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, rozszerzyły zakres prac o przygotowanie terenu pod budowę nowej sygnalizacji świetlnej.

Najpierw progi, potem światła

Docelowym rozwiązaniem będzie budowa sygnalizacji świetlnej, która ma na stałe poprawić bezpieczeństwo pieszych. Zanim to jednak nastąpi, przewidziano działania doraźne. Już w sierpniu tramwajarze zamontują progi zwalniające, aby tymczasowo zmniejszyć prędkość pojazdów. Zostaną one zdemontowane po zakończeniu prac nad sygnalizacją.