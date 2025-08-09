„Miejsce szczególnie niebezpieczne”. Będą progi zwalniające i sygnalizacja

Piesi pokonując trzy pasy ruchu muszą niejednokrotnie przebiegać przez jezdnię i torowisko
Przejścia dla pieszych przy Parku Traugutta od dawna budziły poważne obawy o bezpieczeństwo. Piesi, aby dostać się na drugą stronę, muszą pokonać trzy pasy ruchu, co często wiąże się z koniecznością przebiegania przez ruchliwą jezdnię i torowisko tramwajowe. Analiza audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego na ulicy Słomińskiego, nie pozostawia wątpliwości – ocena tych przejść to "0" w pięciostopniowej skali, a raport potwierdził, że mamy do czynienia z „bardzo niebezpiecznym przejściem dla pieszych”.
W obliczu poważnego zagrożenia mieszkańców, drogowcy zdecydowali się na radykalne zmiany. Zarząd Dróg Miejskich, we współpracy z Tramwajami Warszawskimi, rozpoczyna proces poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. To przykład idealnej koordynacji działań, do której dążą miejskie jednostki. Tramwaje Warszawskie, które obecnie remontują torowisko, na wniosek ZDM oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, rozszerzyły zakres prac o przygotowanie terenu pod budowę nowej sygnalizacji świetlnej.
Docelowym rozwiązaniem będzie budowa sygnalizacji świetlnej, która ma na stałe poprawić bezpieczeństwo pieszych. Zanim to jednak nastąpi, przewidziano działania doraźne. Już w sierpniu tramwajarze zamontują progi zwalniające, aby tymczasowo zmniejszyć prędkość pojazdów. Zostaną one zdemontowane po zakończeniu prac nad sygnalizacją.
W ramach inwestycji przesunięte zostanie przejście przy południowej jezdni ul. Słomińskiego, a oznakowanie poziome na zawrotce zostanie zmienione ze „skrętu w lewo” na „zawracanie”, co uprości organizację ruchu.
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił już przetarg na realizację projektu. Oferty na budowę sygnalizacji świetlnej można składać do 18 sierpnia. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie pomyślnie, wykonawca będzie miał 90 dni od daty podpisania umowy na zrealizowanie wszystkich prac w terenie.