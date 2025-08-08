25°C
Życie Warszawy

Weekend na PGE Narodowym. Koncerty Maxa Korzha i 50 Centa. Zmiany w komunikacji miejskiej

Publikacja: 08.08.2025 13:00

Weekendowe imprezy na PGE Narodowym spowodują liczne utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W najbliższy weekend PGE Narodowy stanie się areną dwóch wielkich wydarzeń muzycznych. W sobotę wystąpi Max Korzh, a w niedzielę legendarny raper 50 Cent.

W związku z koncertami Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadzi zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego, co ma być najwygodniejszym sposobem dotarcia na koncerty i powrotu z nich.

Jak dojechać na PGE Narodowy?

Dla wszystkich fanów, którzy wybierają się na koncerty, najlepszą opcją będzie skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego. Najszybszy dojazd zapewnia metro linii M2, które zatrzymuje się na stacji Stadion Narodowy. Alternatywą są pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które dowożą pasażerów do stacji Warszawa Stadion lub Warszawa Wschodnia. W okolice stadionu dojeżdżają również liczne tramwaje i autobusy.

Utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów

W związku z wydarzeniami, w rejonie Saskiej Kępy wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w ruchu. W sobotę, 9 sierpnia, od godziny 15:00, a w niedzielę, 10 sierpnia, od godziny 18:00, ograniczony zostanie wjazd na obszary wyznaczone ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i ulicą gen. T. Bora-Komorowskiego. Ograniczenia te nie dotyczą jednak pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

W zależności od aktualnej sytuacji, policja może zdecydować o zamknięciu konkretnych ulic, co spowoduje zmiany tras autobusów. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, linie 102 i 202 pojadą przez Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, natomiast linie 146 i 147 zostaną skierowane Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Autobusy linii E-1, w przypadku braku dojazdu do przystanku Metro Stadion Narodowy, pojadą trasą przez Marcinkowskiego, Targową i Sokolą.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i J. Zamoyskiego, trasy objazdowe będą obowiązywać dla linii 102, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102 i 202 pojadą przez Targową i Kijowską, 135 — Targową, a 146 i 147 — do Dworca Wschodniego przez al. Zieleniecką.

Obszar objęty utrudnieniami drogowymi w dniach koncertów

Obszar objęty utrudnieniami drogowymi w dniach koncertów

Foto: Infoulice Warszawa

Powrót po koncertach – wzmocniona komunikacja miejska

Po zakończeniu koncertów, które zaplanowano na godziny wieczorne, powrót do domu również będzie najwygodniejszy za pomocą komunikacji miejskiej. Najlepszą opcją będzie metro linii M2, które zapewni szybki transport do centrum i na Bródno.

W przypadku decyzji policji o zamknięciu Mostu Józefa Poniatowskiego (co może nastąpić ok. 22:30 w sobotę i ok. 22:45 w niedzielę), pojazdy WTP zostaną skierowane na trasy objazdowe. Tramwaje linii 7 i 22 będą kursować między pętlą Wiatraczna a Bazyliką przy ul. Kawęczyńskiej. Linia 9 pojedzie ze zmienionymi przystankami w okolicy stadionu. Zostanie również uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z99, kursująca między placem G. Narutowicza a Wiatraczną.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras, przejeżdżając Mostem Łazienkowskim.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe kursy w celu usprawnienia powrotów. Po koncercie z Ronda Waszyngtona wyruszą dodatkowe autobusy linii 509 (na Winnicę i Gocław) oraz 138 (do Bokserskiej). Częściej będą kursowały również pociągi drugiej linii metra. Dodatkowe tramwaje linii 9 i 26 także zostaną skierowane na trasy, aby ułatwić powrót uczestnikom koncertów.

