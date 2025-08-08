Weekend na PGE Narodowym. Koncerty Maxa Korzha i 50 Centa. Zmiany w komunikacji miejskiej

W najbliższy weekend PGE Narodowy stanie się areną dwóch wielkich wydarzeń muzycznych. W sobotę wystąpi Max Korzh, a w niedzielę legendarny raper 50 Cent.



W związku z koncertami Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadzi zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego, co ma być najwygodniejszym sposobem dotarcia na koncerty i powrotu z nich.

Jak dojechać na PGE Narodowy?

Dla wszystkich fanów, którzy wybierają się na koncerty, najlepszą opcją będzie skorzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego. Najszybszy dojazd zapewnia metro linii M2, które zatrzymuje się na stacji Stadion Narodowy. Alternatywą są pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które dowożą pasażerów do stacji Warszawa Stadion lub Warszawa Wschodnia. W okolice stadionu dojeżdżają również liczne tramwaje i autobusy.

Utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów

W związku z wydarzeniami, w rejonie Saskiej Kępy wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w ruchu. W sobotę, 9 sierpnia, od godziny 15:00, a w niedzielę, 10 sierpnia, od godziny 18:00, ograniczony zostanie wjazd na obszary wyznaczone ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i ulicą gen. T. Bora-Komorowskiego. Ograniczenia te nie dotyczą jednak pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

W zależności od aktualnej sytuacji, policja może zdecydować o zamknięciu konkretnych ulic, co spowoduje zmiany tras autobusów. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, linie 102 i 202 pojadą przez Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, natomiast linie 146 i 147 zostaną skierowane Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Autobusy linii E-1, w przypadku braku dojazdu do przystanku Metro Stadion Narodowy, pojadą trasą przez Marcinkowskiego, Targową i Sokolą.