8°C
1022.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Żoliborska samochodówka z Włościańskiej po wielkiej przemianie

Publikacja: 21.03.2026 07:30

Elewacja szkoły przy Włościańskiej po przeprowadzonym remoncie

Foto: mat. pras.

M.B.
Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3. Inwestycja warta 7,5 mln zł sprawiła, że budynki przy ulicy Włościańskiej 35 zyskały nowoczesny wygląd oraz znacznie wyższy standard energetyczny.

Prace remontowe na Żoliborzu objęły cały kompleks szkolny, w tym budynek główny, salę gimnastyczną oraz łączniki prowadzące do warsztatów i hali sportowej. Dzięki tej inwestycji uczniowie i nauczyciele będą mogli uczyć się i pracować w znacznie lepszych warunkach.

Najważniejszym celem zmian było zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz sal – zimą będzie w nich cieplej, natomiast latem nowa izolacja ochroni pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem się. Całość inwestycji pozytywnie wpłynie również na finanse placówki, ponieważ nowoczesne rozwiązania techniczne pozwolą na realne oszczędności w rachunkach za ogrzewanie i prąd.

Co dokładnie zmieniło się w budynku

Zakres robót był bardzo szeroki i objął najważniejsze elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne. Wykonawca przeprowadził kompleksową izolację elewacji oraz fundamentów wszystkich obiektów wchodzących w skład zespołu szkół. Wymieniono starą stolarkę okienną i drzwiową na nowoczesne, szczelne odpowiedniki, co pomoże zatrzymać ciepło wewnątrz budynku.

Wśród wymienionych elementów elewacji placówki przy Włościańskiej była stolarka okienna

Wśród wymienionych elementów elewacji placówki przy Włościańskiej była stolarka okienna

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Duże zmiany zaszły także w systemach wewnętrznych. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w całej szkole zamontowano energooszczędne oświetlenie typu LED, które zastąpiło wysłużone oprawy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całego obiektu odnowiono również instalację odgromową.

Finansowanie i realizacja inwestycji

Całkowity koszt modernizacji żoliborskiej szkoły wyniósł prawie 7,5 mln zł. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pozyskane przez miasto środki bezzwrotne pozwoliły na sprawne przeprowadzenie prac, które rozpoczęły się w sierpniu 2025 roku.

Polecane
Wielką zaletą wirtualnej strzelnicy jest fakt, że nie wymaga ona stałej i kosztownej infrastruktury
edukacja wojskowa
Nowoczesne strzelnice wirtualne w żoliborskich szkołach

Za wykonanie robót budowlanych odpowiadała firma ARBUD Investment z Radomia. Proces budowlany zakończył się zgodnie z planem, a oficjalne odbiory techniczne miały miejsce w marcu 2026 roku. Nowa, estetyczna elewacja nadała tradycyjnej placówce nowoczesny charakter, który wpisuje się w zmieniającą się architekturę tej części Warszawy.

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych przy ulicy Włościańskiej 35 mieści się w budynku, któego budowa zakończyła się w 1974 roku

Foto: mat. pras.

Długofalowe korzyści dla szkoły

Zakończony projekt to inwestycja, której efekty będą widoczne przez wiele lat. Zmniejszone zapotrzebowanie na energię sprawi, że szkoła przy Włościańskiej stanie się obiektem przyjaznym środowisku i tańszym w utrzymaniu. Poprawa izolacji ścian i nowoczesne instalacje to przede wszystkim inwestycja w komfort codziennego użytkowania, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w nauce i większą wygodę pracy kadry pedagogicznej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się Juwenalia Warszawskie 2026
dotacje miejskie

Uczelnie dla mieszkańców Warszawy. Co zorganizują w tym roku?

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro
pamięć

Projekt upamiętniający Czerwiec ’76 w Ursusie wybrany

Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trud
zdrowie psychiczne

Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Obserwatorium Praktyk Medialnych (OPM) to interdyscyplinarne centrum badawczo-wdrożeniowe, którego m
przełomowe badania

Co wiemy na temat cyfrowego dorastania? Raport SWPS

UW kontynuuje działania wspierające odpowiedzialne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji
uczelnie

Nowe narzędzia AI na Uniwersytecie Warszawskim

Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz
jakość kształcenia

Symulatory, fantomy, trenażery na WUM

Dr inż. Agnieszka Żuchowska - kierownik projektu „Opracowanie procedur bioanalitycznych do oceny wpł
nauka

Nowe technologie dla badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej
MŁODZIEŻ

Warszawa z klasą i Kulturalny Przedszkolak. Edukacja poza murami

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA