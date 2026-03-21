Żoliborska samochodówka z Włościańskiej po wielkiej przemianie

Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3. Inwestycja warta 7,5 mln zł sprawiła, że budynki przy ulicy Włościańskiej 35 zyskały nowoczesny wygląd oraz znacznie wyższy standard energetyczny.



Prace remontowe na Żoliborzu objęły cały kompleks szkolny, w tym budynek główny, salę gimnastyczną oraz łączniki prowadzące do warsztatów i hali sportowej. Dzięki tej inwestycji uczniowie i nauczyciele będą mogli uczyć się i pracować w znacznie lepszych warunkach.

Najważniejszym celem zmian było zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz sal – zimą będzie w nich cieplej, natomiast latem nowa izolacja ochroni pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem się. Całość inwestycji pozytywnie wpłynie również na finanse placówki, ponieważ nowoczesne rozwiązania techniczne pozwolą na realne oszczędności w rachunkach za ogrzewanie i prąd.

Co dokładnie zmieniło się w budynku

Zakres robót był bardzo szeroki i objął najważniejsze elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne. Wykonawca przeprowadził kompleksową izolację elewacji oraz fundamentów wszystkich obiektów wchodzących w skład zespołu szkół. Wymieniono starą stolarkę okienną i drzwiową na nowoczesne, szczelne odpowiedniki, co pomoże zatrzymać ciepło wewnątrz budynku.