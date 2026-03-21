Żoliborska samochodówka z Włościańskiej po wielkiej przemianie

Elewacja szkoły przy Włościańskiej po przeprowadzonym remoncie
Prace remontowe na Żoliborzu objęły cały kompleks szkolny, w tym budynek główny, salę gimnastyczną oraz łączniki prowadzące do warsztatów i hali sportowej. Dzięki tej inwestycji uczniowie i nauczyciele będą mogli uczyć się i pracować w znacznie lepszych warunkach.
Najważniejszym celem zmian było zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz sal – zimą będzie w nich cieplej, natomiast latem nowa izolacja ochroni pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem się. Całość inwestycji pozytywnie wpłynie również na finanse placówki, ponieważ nowoczesne rozwiązania techniczne pozwolą na realne oszczędności w rachunkach za ogrzewanie i prąd.
Zakres robót był bardzo szeroki i objął najważniejsze elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne. Wykonawca przeprowadził kompleksową izolację elewacji oraz fundamentów wszystkich obiektów wchodzących w skład zespołu szkół. Wymieniono starą stolarkę okienną i drzwiową na nowoczesne, szczelne odpowiedniki, co pomoże zatrzymać ciepło wewnątrz budynku.
Wśród wymienionych elementów elewacji placówki przy Włościańskiej była stolarka okienna
Duże zmiany zaszły także w systemach wewnętrznych. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w całej szkole zamontowano energooszczędne oświetlenie typu LED, które zastąpiło wysłużone oprawy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całego obiektu odnowiono również instalację odgromową.
Całkowity koszt modernizacji żoliborskiej szkoły wyniósł prawie 7,5 mln zł. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pozyskane przez miasto środki bezzwrotne pozwoliły na sprawne przeprowadzenie prac, które rozpoczęły się w sierpniu 2025 roku.
Za wykonanie robót budowlanych odpowiadała firma ARBUD Investment z Radomia. Proces budowlany zakończył się zgodnie z planem, a oficjalne odbiory techniczne miały miejsce w marcu 2026 roku. Nowa, estetyczna elewacja nadała tradycyjnej placówce nowoczesny charakter, który wpisuje się w zmieniającą się architekturę tej części Warszawy.
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych przy ulicy Włościańskiej 35 mieści się w budynku, któego budowa zakończyła się w 1974 roku
Zakończony projekt to inwestycja, której efekty będą widoczne przez wiele lat. Zmniejszone zapotrzebowanie na energię sprawi, że szkoła przy Włościańskiej stanie się obiektem przyjaznym środowisku i tańszym w utrzymaniu. Poprawa izolacji ścian i nowoczesne instalacje to przede wszystkim inwestycja w komfort codziennego użytkowania, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w nauce i większą wygodę pracy kadry pedagogicznej.