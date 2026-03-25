Wiosenne porządki na Woli. Oddaj stare ubrania i odbierz darmową roślinę

Mieszkańcy Warszawy mogą odświeżyć swoją garderobę i włączyć się ochronę zasobów planety. W ostatni weekend marca za przekazanie niepotrzebnych ubrań do specjalnego automatu w Wola Parku będzie można otrzymać wiosenną sadzonkę.



Wola Park udostępnił urządzenie do zbiórki tekstyliów, które znajduje się na parterze centrum obok placówki Poczty Polskiej. Z okazji otwarcia Współdzielnika w nowej lokalizacji na pierwszym piętrze przygotowano specjalną akcję dla ekologicznie świadomych warszawiaków.

W dniach 27, 28 i 29 marca, w godz. 12-20, każda osoba wrzucająca odzież do ubraniomatu będzie mogła odebrać darmową roślinę.

Do automatu można oddawać nie tylko ubrania damskie, męskie i dziecięce, ale również sparowane buty oraz akcesoria, takie jak paski, torebki czy biżuteria. Przyjmowane są także tekstylia domowe, w tym czysta pościel, obrusy oraz koce. Ważne jest, aby przekazywane rzeczy były w dobrym stanie, ponieważ docelowo mają one trafić do ponownego obiegu.