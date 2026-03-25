Wiosenne porządki na Woli. Oddaj stare ubrania i odbierz darmową roślinę

Wola Park udostępnił urządzenie do zbiórki tekstyliów, które znajduje się na parterze centrum obok placówki Poczty Polskiej. Z okazji otwarcia Współdzielnika w nowej lokalizacji na pierwszym piętrze przygotowano specjalną akcję dla ekologicznie świadomych warszawiaków.
W dniach 27, 28 i 29 marca, w godz. 12-20, każda osoba wrzucająca odzież do ubraniomatu będzie mogła odebrać darmową roślinę.
Do automatu można oddawać nie tylko ubrania damskie, męskie i dziecięce, ale również sparowane buty oraz akcesoria, takie jak paski, torebki czy biżuteria. Przyjmowane są także tekstylia domowe, w tym czysta pościel, obrusy oraz koce. Ważne jest, aby przekazywane rzeczy były w dobrym stanie, ponieważ docelowo mają one trafić do ponownego obiegu.
Inicjatywa ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale i społeczny. Dzięki współpracy z organizacją Ubrania do Oddania zebrane tekstylia zyskują drugie życie, a wypracowane w ten sposób fundusze zasilają konto Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej. Środki te wspierają bezpośrednio osoby w kryzysie bezdomności.
To rozwiązanie przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Szacuje się, że ponowne wprowadzenie ubrań do obiegu zamiast produkcji nowych egzemplarzy pozwala zużyć nawet 70 razy mniej wody. Dane z ubiegłego roku pokazują, że pojedynczy ubraniomat w Polsce potrafi zebrać średnio 17 tys. kg tekstyliów rocznie, co przekłada się na oszczędność ok. 132 mln litrów wody.
Akcja z sadzonkami to kolejny krok w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Woli i Bemowa. Na terenie centrum handlowego od 2021 roku działa Współdzielnik – pierwsze w kraju Miejsce Aktywności Lokalnej ulokowane w takim obiekcie. Jego głównym zadaniem jest edukacja w zakresie zrównoważonej konsumpcji i ograniczania liczby wyrzucanych przedmiotów.
Obsługa ubraniomatu jest prosta a każdy ma wypisaną czytelną i zrozumiałą instrukcję
Wiosenne porządki w szafie są więc doskonałą okazją, by połączyć domowe porządki z realnym działaniem na rzecz ochrony planety i wsparciem potrzebujących. Wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania urządzenia oraz listy przyjmowanych przedmiotów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej centrum.