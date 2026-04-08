Ostatnia szansa na dotację! Miasto zapłaci za likwidację szamba w 2026 roku

Środki z dotacji celowej można wykorzystać na dwa etapy modernizacji
Warszawski ratusz uruchomił dodatkową pulę środków dla właścicieli nieruchomości, którzy wciąż korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Program ma na celu wsparcie mieszkańców w procesie modernizacji gospodarki ściekowej. Dzięki dotacjom miasto chce skuteczniej chronić wody gruntowe oraz poprawić ogólny stan środowiska w stolicy. Dla wielu gospodarstw domowych to ostatni moment na uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na ten cel w bieżącym roku.
Miejski program wsparcia precyzyjnie określa przeznaczenie przyznawanych kwot. Środki z dotacji celowej można wykorzystać na dwa główne etapy modernizacji. Pierwszym z nich jest trwała likwidacja jednego lub kilku zbiorników bezodpływowych na terenie danej nieruchomości.
Drugim niezbędnym elementem inwestycji jest budowa przyłącza kanalizacyjnego. Musi ono bezpośrednio łączyć nieruchomość z miejską siecią. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w 2026 roku. Warto podkreślić, że program łączy w sobie aspekt ekologiczny z realną pomocą w rozbudowie infrastruktury domowej.
Czas na złożenie dokumentów jest ściśle ograniczony. Dodatkowy nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa tylko do 30 czerwca 2026 roku. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane w bieżącej turze finansowania.
Mieszkańcy muszą zwrócić szczególną uwagę na sposób dostarczenia dokumentacji. Należy pamiętać, że liczy się data wpływu wniosku do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oznacza to, że wysłanie listu w ostatnim dniu naboru może skutkować odrzuceniem prośby o dotację. Wniosek musi zostać zarejestrowany w systemie urzędu najpóźniej 30 czerwca.
Przejście z systemu szamb na kanalizację miejską to przede wszystkim korzyść ekonomiczna. Właściciel nieruchomości przestaje ponosić wysokie koszty regularnego wywozu nieczystości. Jednorazowa inwestycja wsparta dotacją zwraca się w postaci niższych rachunków za odprowadzanie ścieków.
Podłączenie do sieci znacząco podnosi również wartość rynkową nieruchomości. Dom wyposażony w pełne media jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnych kupców niż ten z szambem. Nie bez znaczenia pozostaje wygoda użytkowania. Kanalizacja miejska jest systemem bezobsługowym i eliminuje ryzyko przepełnienia zbiornika lub powstania nieszczelności, które mogłyby skazić grunt.
Miasto przygotowało kilka ścieżek składania dokumentów, aby ułatwić mieszkańcom formalności. Wybór zależy od preferencji wnioskodawcy:
• Osobiście: Dokumenty przyjmuje Wydział Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy. Można je także złożyć w Kancelarii ogólnej urzędu przy Al. Jerozolimskich 44 lub bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska (Plac Bankowy 2, Błękitny Wieżowiec, XIV piętro, pokój 1409).
• Pocztą: Przesyłkę należy skierować na adres: Urząd m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
Ze względu na wspomnianą zasadę daty wpływu, urzędnicy zalecają osobiste składanie wniosków lub wysyłkę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wszystkie niezbędne formularze oraz szczegółowe instrukcje są dostępne w kilku źródłach, wskazanych przez oficjalny serwis urzędu miasta.
W przypadku wątpliwości dotyczących technicznych aspektów przyłącza, warto skontaktować się z ekspertami. Pracownicy Biura Ochrony Środowiska prowadzą dyżury telefoniczne pod numerem: 22 443 25 19.
Specjaliści pomogą ustalić, czy dana nieruchomość spełnia kryteria programu. Udzielą też wskazówek, jak prawidłowo wypełnić poszczególne rubryki wniosku, aby uniknąć konieczności późniejszych korekt.