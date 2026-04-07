130-letnia kamienica na wolskim odcinku Chmielnej pod ochroną

Kamienica przy Chmielnej 130 – podobnych obiektów w tej części miasta praktycznie już nie ma.
Zapadła decyzja, która ucieszy miłośników historii miasta. Kamienica przy ul. Chmielnej 130 – jeden z nielicznych ocalałych reliktów dawnej zabudowy tej części stolicy – została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków.
To budynek z końca XIX wieku, który przez ponad 120 lat przetrwał wojny (wzniesiono ją w latach 1896-1897), zmiany właścicieli i powojenne przebudowy.
Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów powstała w latach 1896–1897 jako elegancki budynek czynszowy. Już wtedy wyróżniała się bogatą dekoracją i przemyślaną architekturą.
Dziś ma jeszcze większą wartość – bo podobnych obiektów w tej części miasta praktycznie już nie ma. Zachodnia część ul. Chmielnej została w dużej mierze zniszczona podczas II wojny światowej i powojennej odbudowy.
Kamienica jest ważnym świadectwem rozwoju Woli na przełomie XIX i XX wieku,
Jak podkreśla Marcin Dawidowicz, kamienica jest ważnym świadectwem rozwoju Woli na przełomie XIX i XX wieku, w tym inwestycji realizowanych przez społeczność żydowską, która dominowała w tej okolicy.
Historia budynku to także opowieść o dramatycznych wydarzeniach XX wieku. Kamienica znajdowała się w rejonie intensywnych walk – zarówno podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i w czasie Powstania Warszawskiego.
Choć kamienica przeszła różne zmiany, wciąż zachowała wiele oryginalnych elementów, które świadczą o jej dawnej świetności.
W 1944 roku w jej pobliżu działał posterunek powstańczy, w tym żołnierze z legendarnego zgrupowania „Chrobry II”, walczący o strategiczne obiekty kolejowe. Mimo zniszczeń i planów rozbiórki po wojnie, budynek udało się zachować – razem z fragmentem historycznej pierzei ulicy.
Choć kamienica przeszła różne zmiany, wciąż zachowała wiele oryginalnych elementów, które świadczą o jej dawnej świetności.
Oryginalne wykończenie drzwi i ich portalu w bramie kamienicy przy ulicy Chmielnej 130
Wśród nich są m.in.:
Układ budynku i jego wnętrza pokazują, że powstał z myślą o zamożniejszych mieszkańcach – miał być nie tylko funkcjonalny, ale i reprezentacyjny.