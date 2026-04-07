130-letnia kamienica na wolskim odcinku Chmielnej pod ochroną

Jedna z nielicznych XIX-wiecznych kamienic na Woli została wpisana do rejestru zabytków. To ważny krok w ochronie historii miasta i ślad dawnej zabudowy ul. Chmielnej.



Zapadła decyzja, która ucieszy miłośników historii miasta. Kamienica przy ul. Chmielnej 130 – jeden z nielicznych ocalałych reliktów dawnej zabudowy tej części stolicy – została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków.

To budynek z końca XIX wieku, który przez ponad 120 lat przetrwał wojny (wzniesiono ją w latach 1896-1897), zmiany właścicieli i powojenne przebudowy.

Świadek dawnej Warszawy

Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów powstała w latach 1896–1897 jako elegancki budynek czynszowy. Już wtedy wyróżniała się bogatą dekoracją i przemyślaną architekturą.

Dziś ma jeszcze większą wartość – bo podobnych obiektów w tej części miasta praktycznie już nie ma. Zachodnia część ul. Chmielnej została w dużej mierze zniszczona podczas II wojny światowej i powojennej odbudowy.