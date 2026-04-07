Życie Warszawy
130-letnia kamienica na wolskim odcinku Chmielnej pod ochroną

Publikacja: 07.04.2026 16:50

Kamienica przy Chmielnej 130 – podobnych obiektów w tej części miasta praktycznie już nie ma.

Foto: WUOZ

M.B.
Jedna z nielicznych XIX-wiecznych kamienic na Woli została wpisana do rejestru zabytków. To ważny krok w ochronie historii miasta i ślad dawnej zabudowy ul. Chmielnej.

Zapadła decyzja, która ucieszy miłośników historii miasta. Kamienica przy ul. Chmielnej 130 – jeden z nielicznych ocalałych reliktów dawnej zabudowy tej części stolicy – została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków.

To budynek z końca XIX wieku, który przez ponad 120 lat przetrwał wojny (wzniesiono ją w latach 1896-1897), zmiany właścicieli i powojenne przebudowy.

Świadek dawnej Warszawy

Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów powstała w latach 1896–1897 jako elegancki budynek czynszowy. Już wtedy wyróżniała się bogatą dekoracją i przemyślaną architekturą.

Dziś ma jeszcze większą wartość – bo podobnych obiektów w tej części miasta praktycznie już nie ma. Zachodnia część ul. Chmielnej została w dużej mierze zniszczona podczas II wojny światowej i powojennej odbudowy.

Foto: WUOZ

Jak podkreśla Marcin Dawidowicz, kamienica jest ważnym świadectwem rozwoju Woli na przełomie XIX i XX wieku, w tym inwestycji realizowanych przez społeczność żydowską, która dominowała w tej okolicy.

Przetrwała wojnę i Powstanie Warszawskie

Historia budynku to także opowieść o dramatycznych wydarzeniach XX wieku. Kamienica znajdowała się w rejonie intensywnych walk – zarówno podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i w czasie Powstania Warszawskiego.

Choć kamienica przeszła różne zmiany, wciąż zachowała wiele oryginalnych elementów, które świadczą o jej dawnej świetności.

Foto: WUOZ

W 1944 roku w jej pobliżu działał posterunek powstańczy, w tym żołnierze z legendarnego zgrupowania „Chrobry II”, walczący o strategiczne obiekty kolejowe. Mimo zniszczeń i planów rozbiórki po wojnie, budynek udało się zachować – razem z fragmentem historycznej pierzei ulicy.

Detale, które opowiadają historię

Choć kamienica przeszła różne zmiany, wciąż zachowała wiele oryginalnych elementów, które świadczą o jej dawnej świetności.

Oryginalne wykończenie drzwi i ich portalu w bramie kamienicy przy ulicy Chmielnej 130

Foto: WUOZ

Wśród nich są m.in.:

  • charakterystyczny boniowany parter z metalowymi detalami,
  • balkony oparte na żeliwnych wspornikach,
  • ozdobny przejazd bramny,
  • klatka schodowa z biało-niebieską dekoracją,
  • oryginalna stolarka drzwiowa i elementy wykończenia.

Układ budynku i jego wnętrza pokazują, że powstał z myślą o zamożniejszych mieszkańcach – miał być nie tylko funkcjonalny, ale i reprezentacyjny.

