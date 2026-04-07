I dalej dodaje, że na trawniku pod blokiem leżały martwe zwierzęta, a na środku siedział pracownik Lasów Miejskich i wstrzykiwał truciznę ostatniemu dzikowi.

– Potem miały miejsce równie okropne sceny: dziki były wrzucane jeden po drugim do czarnych, śmierdzących kubłów na śmieci – dodaje kobieta. Jej zdaniem martwe zwierzęta potraktowano jak śmieci.

Aktywistka w swojej relacji podkreśliła, że to nie pierwszy raz, gdy tak potraktowano dziki. Podobnych przypadków było więcej. I wylicza: zbiorowy odstrzał w parku przy szpitalu na Sobieskiego, kilka dni temu na terenie placu zabaw na Bemowie, a teraz – w świątecznym czasie – na osiedlu mieszkaniowym na Mokotowie.

Foto: Łukasz Litewka / Fb.com

Obrońcy przyrody argumentują, że dziki wchodzą w miejską przestrzeń, prawdopodobnie szukając jedzenia. Przyznają, że zwierzęta mogą w trakcie swoich eskapad do miasta niszczyć nasadzenia, ale – dodają społecznicy – dziki tylko próbują przetrwać. – A odpowiedzią człowieka są strzały. Na oczach ludzi – złoszczą się aktywiści.

Poseł Litewka zaapelował: – Panie Rafale Trzaskowski, żeby Pana służby tak szybko działały tam, gdzie są potrzebne. Trudno gratulować „interwencji”. Te obrazki zostaną dłużej niż te tulipany – zakończył swój wpis.

Nie zawsze da się dziki przepędzić na tereny zielone

Karol Podgórski, dyrektor Lasów Miejskich Warszawa, zapewnił nas, że za każdym razem, gdy mieszkańcy zgłaszają zagrożenie ze strony dzików w terenie zurbanizowanym, Lasy Miejskie Warszawa podejmują działania. Jednocześnie przyznał, że pracownicy Lasów Miejskich odstępują od przepędzania dzików w sytuacjach, gdy mogłoby to powodować zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

– Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, a stosowane środki dobierane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób postronnych – zapewnia dyr. Podgórski.

Dodał, że w sytuacji, gdy przepłoszenie zwierząt nie może zostać przeprowadzone z uwagi na okoliczności zdarzenia, jego lokalizację oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, rozważane są inne działania, w tym odłów z uśmierceniem na miejscu.

– Wszelkie czynności związane z redukcją populacji dzików na terenie Warszawy realizowane są na podstawie wydanych decyzji – przekazał dyr. Lasów Miejskich Warszawa.

Zwłoki zwierząt odbierane są przez firmę odpowiedzialną za ich uprzątnięcie i utylizację. Foto: Łukasz Litewka / Fb.com

Zaznaczył, że prowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików przy użyciu broni palnej na terenach zurbanizowanych nie jest dopuszczalne. – Na ul. Stępińskiej zastosowano odłów z uśmierceniem przy użyciu aplikatora pneumatycznego, umożliwiającego podanie środka farmakologicznego. Metoda ta pozwala na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie działań, bez narażania osób postronnych na dodatkowe ryzyko – tłumaczy dyr. Podgórski.

Zapewnia też, że miejsce prowadzenia takich czynności jest każdorazowo odpowiednio zabezpieczane przez patrol policji lub straży miejskiej, a zwłoki zwierząt odbierane są przez firmę odpowiedzialną za ich uprzątnięcie i utylizację.

– Do transportu wykorzystywane są szczelne pojemniki z tworzywa sztucznego, co pozwala zapobiec pozostawieniu na miejscu zdarzenia ewentualnych płynów, takich jak ślina czy krew. Działania te mają na celu zapewnienie właściwej bioasekuracji oraz ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) – wyjaśnia dyr. Podgórski.

Wołanie o zmianę prawa

Miejscy aktywiści apelują do resortu rolnictwa i rozwoju wsi oraz parlamentarzystów, by zmienili przepisy, które każą zabijać zdrowe zwierzęta tylko dlatego, że weszły między bloki.

– Jeśli dziś za kilka tulipanów płaci życiem matka i sześć młodych, to problemem nie są dziki. Problemem jest złe prawo i ludzie, którzy traktują je jak przyzwolenie na eliminację zwierząt – podkreślają społecznicy.