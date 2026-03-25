Rafał Trzaskowski lekceważy radnych? „Na odpowiedź czekałem 7 miesięcy”

Prezydent Rafał Trzaskowski nagminnie łamie ustawę o samorządzie gminnym – twierdzi radny Piotr Mazurek i podaje w interpelacji przykłady obstrukcji ze strony urzędu.



Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organ wykonawczy ma obowiązek udzielić odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania interpelacji, czego – jak twierdzi radny Mazurek – prezydent Warszawy systematycznie nie dotrzymuje.

Urząd miasta wydłuża termin z 14 dni do 7 miesięcy

Przykładem jest interpelacja z 15 stycznia dotycząca zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców wynikających ze zwężania ulic oraz przekształcania centrum miasta w deptaki turystyczne. Do 9 marca radny nie otrzymał żadnej odpowiedzi, mimo że miasto kontynuuje lub planuje dalsze działania, takie jak zwężanie ulic, instalacja słupów i donic.

Według radnego ogranicza to dostęp osób z niepełnosprawnościami i służb ratunkowych, w tym korytarzy życia. Radny wskazuje również na projekt zmian na ulicy Kruczej. Wspomina też o wcześniejszej interpelacji, na którą odpowiedź przyszła po 7 miesiącach.

Radny pyta o powody braku reakcji w ustawowym terminie, a także o brak bieżącego informowania radnych o opóźnieniach i planowanych datach odpowiedzi.