Nielegalne graffiti zalewa miasto. „M. St. Warszawa nie posiada kompetencji”

Interpelację w sprawie narastających aktów wandalizmu w przestrzeni publicznej oraz działań miasta w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu graffiti złożył radny Damian Kowalczyk (PiS). „Na terenie Warszawy ponownie dochodzi do licznych aktów wandalizmu polegających na niszczeniu elewacji budynków poprzez nielegalne graffiti. Zjawisko to ma charakter powtarzalny i narastający. Coraz częściej jest również dokumentowane i promowane w mediach społecznościowych” – napisał radny.
Jak napisał w odpowiedzi wiceprezydent Tomasz Mencina, czyn polegający na zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu mienia niezdatnym do użytku podlega odpowiedzialności karnej, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami – ściganie tego rodzaju czynu następuje na wniosek pokrzywdzonego.
„Oznacza to, że warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania przez organy ścigania jest złożenie wniosku przez właściciela nieruchomości lub podmiot uprawniony do jego reprezentowania (np. zarządcę budynku). Dodatkowo należy wskazać, że m.st. Warszawa nie posiada kompetencji do podejmowania działań prawnych w imieniu podmiotów prywatnych ani do występowania z wnioskiem o ściganie w sprawach dotyczących mienia niestanowiącego własności miasta” – napisał wiceprezydent.
Dodał, że Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podejmuje wiele działań mających na celu ograniczenie zjawiska nielegalnego graffiti. W trosce o bezpieczeństwo wskazywane są Policji oraz Straży Miejskiej miejsca „zagrożone określonymi zachowaniami", celem kierowania tam patroli tych służb.
Ponadto w wybranych lokalizacjach instalowane są kamery miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 26 lutego pomiędzy Placem Zbawiciela a Placem Unii Lubelskiej został uruchomiony nowy mobilny punkt kamerowy LTE. Dodatkowo samorząd warszawski od wielu lat finansuje służby ponadnormatywne policji.
„Aktualnie w Urzędzie m.st. Warszawy w ramach kampanii #STOPGRAFFITI pracuje zespół, którego zadaniem jest wypracowanie mechanizmów szybkiego zgłaszania zdarzeń i reakcji służb porządkowych, skutecznego ścigania i karania sprawców dewastacji, a także uświadamiania praw i obowiązków zarządców oraz właścicieli obiektów w zakresie zgłaszania takich przypadków i dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat” – dodał wiceprezydent.
Urząd miasta wspiera też również właścicieli obiektów objętych ochroną konserwatorską, udzielając od wielu lat wsparcia finansowego na remonty historycznych kamienic. W ubiegłym roku przyznano 99 dotacji na łączną kwotę ponad 21 mln zł.
W ramach projektu pn. „Bezpieczna dzielnica” przedstawiciele Delegatur Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami policji oraz straży miejskiej prowadzą działania profilaktyczne w postaci organizowania zajęć w warszawskich szkołach i innych placówkach oświatowych. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą poruszane są m.in. tematy związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, w tym za niszczenie mienia.
„Z myślą o amatorach i twórcach sztuki ulicznej w przestrzeni miejskiej tworzone są strefy free graffiti, w których można legalnie wykonywać graffiti. Pierwsze z nich powstały w 2009 roku, a kolejne są systematycznie wyznaczane tam, gdzie obserwowana jest największa aktywność osób malujących graffiti, jak również w odpowiedzi na wnioski mieszkańców oraz samych twórców. Lista takich miejsc jest na bieżąco aktualizowana, a ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie” – dodał wiceprezydent.