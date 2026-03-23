Życie Warszawy
Nowy kompleks handlowy na podwarszawskiej mapie. Projekt Góraszka wchodzi w fazę realizacji

Publikacja: 23.03.2026 12:10

Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Lubelskiej w Wiązownie nabiera realnych kształtów.

Foto: mat. pras.

M.B.
W Góraszce ruszyły prace nad wielofunkcyjnym kompleksem handlowo-usługowym. Teren przekazano już wykonawcy, a pierwsi klienci skorzystają z obiektów o powierzchni 65 tysięcy mkw. pod koniec 2028 roku.

Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Lubelskiej w Wiązownie nabiera realnych kształtów – informuje urbanity.pl. Firma Nhood Services Poland przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy, spółce Infine. Oficjalne rozpoczęcie robót to ważny krok dla projektu, który połączy funkcje handlowe, usługowe oraz gastronomiczne, stając się nowym centrum aktywności dla mieszkańców okolic Warszawy i użytkowników trasy ekspresowej.

Harmonogram prac i infrastruktura

Pierwszy etap budowy, który potrwa do połowy września tego roku, koncentruje się na przygotowaniu niezbędnego zaplecza technicznego. Wykonawca musi w pierwszej kolejności zdemontować starą instalację podziemną, aby w jej miejsce położyć nową sieć. Prace obejmują budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, sieci sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych, gazowych, teletechnicznych i elektrycznych. Powstanie również rozbudowana stacja PZO, która zapewni stabilne zasilanie dla całego kompleksu.

Zgodnie z planem, budowa właściwych budynków potrwa do czwartego kwartału 2028 roku.

Z przygotowanej infrastruktury w przyszłości korzystać będzie nie tylko główna galeria, ale także wielkopowierzchniowy sklep budowlany Leroy Merlin oraz pozostałe punkty usługowe zaplanowane w ramach inwestycji.

Skala i lokalizacja projektu

Projekt Góraszka to przedsięwzięcie o dużej skali, oferujące 65 tys. m2 powierzchni handlowej. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Sud Architekt Polska, a głównym inwestorem części handlowej jest Ceetrus Polska. Obiekt powstaje w dynamicznie rozwijającej się okolicy – w promieniu kilku kilometrów znajdują się takie inwestycje jak A2 East Warsaw Park czy nowe osiedla mieszkaniowe w Zakręcie i Józefowie.

Zgodnie z planem, budowa właściwych budynków potrwa do czwartego kwartału 2028 roku. Całość realizowana jest w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co ma zminimalizować wpływ tak dużego obiektu na lokalne środowisko naturalne.

