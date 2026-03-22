Nowy pomnik pod oknami Warszawiaków. Chcą go sami mieszkańcy

Mieszkańcy Przyczółku Grochowskiego zawiązali społeczną inicjatywę budowy pomnika gen. Franciszka Żymirskiego. Mieszkańcy i społecznicy chcą uczcić bohatera powstania listopadowego w 195. rocznicę jego śmierci.



Historia południowej Pragi nierozerwalnie wiąże się z wydarzeniami powstania listopadowego. To właśnie tutaj rozegrały się jedne z najkrwawszych walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Pamięć o tamtych dniach jest wciąż żywa wśród lokalnej społeczności. Najnowszym dowodem na to jest powołanie Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Generała Franciszka Żymirskiego. Inicjatywa ta ma na celu godne upamiętnienie dowódcy bezpośrednio w przestrzeni osiedla Przyczółek Grochowski.

Urzędowe kroki w stronę upamiętnienia

Proces powstawania pomnika wszedł właśnie w kluczową fazę formalną. Komitet Społeczny został oficjalnie zawiązany 27 listopada 2025 roku. Od tego czasu przedstawiciele inicjatywy intensywnie pracują nad realizacją projektu. Przewodniczący komitetu, Adam Jankowski, prowadzi zaawansowane rozmowy z władzami miasta. 17 lutego bieżącego roku odbyły się wstępne konsultacje u Stołecznego Konserwatora Zabytków, a 5 marca do urzędu wpłynął oficjalny wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich. Jest to niezbędne, ponieważ teren osiedla Przyczółek Grochowski znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wytyczne urzędników pozwolą dopasować formę pomnika do zabytkowej architektury osiedla.

Kim był Franciszek Żymirski?

Generał Franciszek Żymirski to postać nietuzinkowa w historii polskiej wojskowości. Był opisywany jako człowiek o niezwykłej energii i silnym poczuciu sprawiedliwości. Marek Tarczyński w swojej monografii nazywa go „generałem zapomnianym”. Jednak dla historyków Żymirski pozostaje jednym z najzdolniejszych dowódców powstania listopadowego. Wysoko cenił go sam generał Ignacy Prądzyński. Podkreślał on, że Żymirski całe swoje życie poświęcił sprawie odrodzenia ojczyzny. Wyróżniał się na tle innych wyższych oficerów zdecydowaną postawą. Należał do nielicznej grupy generałów, którzy od początku do końca opowiadali się za bezkompromisową walką zbrojną o niepodległość Polski.