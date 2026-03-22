Nowy pomnik pod oknami Warszawiaków. Chcą go sami mieszkańcy

Pomysł budowy pomnika na Przyczółku Grochowskim to inicjatywa komitetu społecznego
Historia południowej Pragi nierozerwalnie wiąże się z wydarzeniami powstania listopadowego. To właśnie tutaj rozegrały się jedne z najkrwawszych walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Pamięć o tamtych dniach jest wciąż żywa wśród lokalnej społeczności. Najnowszym dowodem na to jest powołanie Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Generała Franciszka Żymirskiego. Inicjatywa ta ma na celu godne upamiętnienie dowódcy bezpośrednio w przestrzeni osiedla Przyczółek Grochowski.
Proces powstawania pomnika wszedł właśnie w kluczową fazę formalną. Komitet Społeczny został oficjalnie zawiązany 27 listopada 2025 roku. Od tego czasu przedstawiciele inicjatywy intensywnie pracują nad realizacją projektu. Przewodniczący komitetu, Adam Jankowski, prowadzi zaawansowane rozmowy z władzami miasta. 17 lutego bieżącego roku odbyły się wstępne konsultacje u Stołecznego Konserwatora Zabytków, a 5 marca do urzędu wpłynął oficjalny wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich. Jest to niezbędne, ponieważ teren osiedla Przyczółek Grochowski znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wytyczne urzędników pozwolą dopasować formę pomnika do zabytkowej architektury osiedla.
Generał Franciszek Żymirski to postać nietuzinkowa w historii polskiej wojskowości. Był opisywany jako człowiek o niezwykłej energii i silnym poczuciu sprawiedliwości. Marek Tarczyński w swojej monografii nazywa go „generałem zapomnianym”. Jednak dla historyków Żymirski pozostaje jednym z najzdolniejszych dowódców powstania listopadowego. Wysoko cenił go sam generał Ignacy Prądzyński. Podkreślał on, że Żymirski całe swoje życie poświęcił sprawie odrodzenia ojczyzny. Wyróżniał się na tle innych wyższych oficerów zdecydowaną postawą. Należał do nielicznej grupy generałów, którzy od początku do końca opowiadali się za bezkompromisową walką zbrojną o niepodległość Polski.
Najważniejszy rozdział życia generała napisała bitwa o Olszynkę Grochowską. Rozegrała się ona 25 lutego 1831 roku. Było to kluczowe starcie wojny polsko-rosyjskiej. Franciszek Żymirski dowodził wówczas 2. Dywizją Piechoty. Jego oddziały trzymały strategiczne pozycje, które miały zatrzymać napór wojsk carskich na Warszawę. Podczas zaciekłych walk generał odniósł bardzo ciężkie rany. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzy nie udało się go uratować. Jego śmierć była uznawana za wielką stratę dla całego powstania. Zginął jako żołnierz na polu chwały, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie dziś planowana jest budowa jego pomnika.
Obecność Franciszka Żymirskiego w nazewnictwie miejskim ma długą i zmienną historię. Już w okresie międzywojennym jego imię nosiła dzisiejsza ulica Międzyborska. Stan ten trwał do 1953 roku, kiedy zmieniono patrona tej arterii. Pamięć o generale przywrócono w 1969 roku na mocy uchwały Stołecznej Rady Narodowej. Wtedy jego nazwiskiem nazwano ulicę na nowo powstającym osiedlu Przyczółek Grochowski. Generał patronuje także miejscowej Szkole Podstawowej nr 254. Dodatkowo w Alei Chwały przy ulicy Traczy znajduje się poświęcony mu głaz pamiątkowy. Nowa inicjatywa ma być dopełnieniem tych wszystkich form pamięci. Pomnik w sercu osiedla sprawi, że postać patrona stanie się bliższa mieszkańcom.
Projekt ma charakter wybitnie oddolny i jednoczy różne środowiska. W skład Komitetu Społecznego weszli radni dzielnicy oraz członkowie Rady Osiedla Przyczółek Grochowski. Inicjatywę wspierają władze miejscowej spółdzielni mieszkaniowej, pedagodzy i pasjonaci historii. Nie brakuje również lokalnych przedsiębiorców oraz samych mieszkańców osiedla.
Planowany pomnik ma przyjąć formę kamienia pamiątkowego z pamiątkową tablicą. Harmonogram prac jest bardzo precyzyjny. Uroczyste odsłonięcie monumentu zaplanowano na 21 października 2026 roku. Data ta nie jest przypadkowa. Wypada wtedy 195. rocznica zakończenia powstania listopadowego. Będzie to moment szczególny dla całej dzielnicy.