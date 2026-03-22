Życie Warszawy
Nowy pomnik pod oknami Warszawiaków. Chcą go sami mieszkańcy

Publikacja: 22.03.2026 10:15

Pomysł budowy pomnika na Przyczółku Grochowskim to inicjatywa komitetu społecznego

Foto: Wikimedia Commons

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy Przyczółku Grochowskiego zawiązali społeczną inicjatywę budowy pomnika gen. Franciszka Żymirskiego. Mieszkańcy i społecznicy chcą uczcić bohatera powstania listopadowego w 195. rocznicę jego śmierci.

Historia południowej Pragi nierozerwalnie wiąże się z wydarzeniami powstania listopadowego. To właśnie tutaj rozegrały się jedne z najkrwawszych walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Pamięć o tamtych dniach jest wciąż żywa wśród lokalnej społeczności. Najnowszym dowodem na to jest powołanie Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Generała Franciszka Żymirskiego. Inicjatywa ta ma na celu godne upamiętnienie dowódcy bezpośrednio w przestrzeni osiedla Przyczółek Grochowski.

Urzędowe kroki w stronę upamiętnienia

Proces powstawania pomnika wszedł właśnie w kluczową fazę formalną. Komitet Społeczny został oficjalnie zawiązany 27 listopada 2025 roku. Od tego czasu przedstawiciele inicjatywy intensywnie pracują nad realizacją projektu. Przewodniczący komitetu, Adam Jankowski, prowadzi zaawansowane rozmowy z władzami miasta. 17 lutego bieżącego roku odbyły się wstępne konsultacje u Stołecznego Konserwatora Zabytków, a 5 marca do urzędu wpłynął oficjalny wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich. Jest to niezbędne, ponieważ teren osiedla Przyczółek Grochowski znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wytyczne urzędników pozwolą dopasować formę pomnika do zabytkowej architektury osiedla.

Kim był Franciszek Żymirski?

Generał Franciszek Żymirski to postać nietuzinkowa w historii polskiej wojskowości. Był opisywany jako człowiek o niezwykłej energii i silnym poczuciu sprawiedliwości. Marek Tarczyński w swojej monografii nazywa go „generałem zapomnianym”. Jednak dla historyków Żymirski pozostaje jednym z najzdolniejszych dowódców powstania listopadowego. Wysoko cenił go sam generał Ignacy Prądzyński. Podkreślał on, że Żymirski całe swoje życie poświęcił sprawie odrodzenia ojczyzny. Wyróżniał się na tle innych wyższych oficerów zdecydowaną postawą. Należał do nielicznej grupy generałów, którzy od początku do końca opowiadali się za bezkompromisową walką zbrojną o niepodległość Polski.

Foto: reprodukcja Maciej Szczepańczyk

Śmierć w bitwie o Olszynkę Grochowską

Najważniejszy rozdział życia generała napisała bitwa o Olszynkę Grochowską. Rozegrała się ona 25 lutego 1831 roku. Było to kluczowe starcie wojny polsko-rosyjskiej. Franciszek Żymirski dowodził wówczas 2. Dywizją Piechoty. Jego oddziały trzymały strategiczne pozycje, które miały zatrzymać napór wojsk carskich na Warszawę. Podczas zaciekłych walk generał odniósł bardzo ciężkie rany. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzy nie udało się go uratować. Jego śmierć była uznawana za wielką stratę dla całego powstania. Zginął jako żołnierz na polu chwały, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie dziś planowana jest budowa jego pomnika.

Polecane
Na teren po Pałacu Bruhla wrócili archeologowie, będą badać teren do niedawna obsadzony drzewami
odbudowa warszawy
Skarby ukryte przy placu Piłsudskiego. Nowy etap prac archeologicznych

Ślady generała w stolicy

Obecność Franciszka Żymirskiego w nazewnictwie miejskim ma długą i zmienną historię. Już w okresie międzywojennym jego imię nosiła dzisiejsza ulica Międzyborska. Stan ten trwał do 1953 roku, kiedy zmieniono patrona tej arterii. Pamięć o generale przywrócono w 1969 roku na mocy uchwały Stołecznej Rady Narodowej. Wtedy jego nazwiskiem nazwano ulicę na nowo powstającym osiedlu Przyczółek Grochowski. Generał patronuje także miejscowej Szkole Podstawowej nr 254. Dodatkowo w Alei Chwały przy ulicy Traczy znajduje się poświęcony mu głaz pamiątkowy. Nowa inicjatywa ma być dopełnieniem tych wszystkich form pamięci. Pomnik w sercu osiedla sprawi, że postać patrona stanie się bliższa mieszkańcom.

Polecane
Budynek powstał na podłużnej, nieregularnej działce. To właśnie ona wymusiła charakterystyczne zaokr
zabytki
Kamienica Wolframów po remoncie jak nowa

Obywatelska inicjatywa i symboliczna data

Projekt ma charakter wybitnie oddolny i jednoczy różne środowiska. W skład Komitetu Społecznego weszli radni dzielnicy oraz członkowie Rady Osiedla Przyczółek Grochowski. Inicjatywę wspierają władze miejscowej spółdzielni mieszkaniowej, pedagodzy i pasjonaci historii. Nie brakuje również lokalnych przedsiębiorców oraz samych mieszkańców osiedla.

Planowany pomnik ma przyjąć formę kamienia pamiątkowego z pamiątkową tablicą. Harmonogram prac jest bardzo precyzyjny. Uroczyste odsłonięcie monumentu zaplanowano na 21 października 2026 roku. Data ta nie jest przypadkowa. Wypada wtedy 195. rocznica zakończenia powstania listopadowego. Będzie to moment szczególny dla całej dzielnicy.

Efektem działań było zatrzymanie 18 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tad
bezpieczeństwo

Nocna obława na przewozy osób w Warszawie

Osobom odpowiedzialnym za ujawniony proceder grożą teraz surowe kary.
bezpieczeństwo

Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Polski motłoch, i często jeszcze przedwojenni antysemici, szybko zaczęli stosować wobec nich przemoc
warszawskie historie...

Pogrom w cieniu Zmartwychwstania

Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania
zabytki

Kiedy skończy się remont Sali Kongresowej? „Zakładany termin uległ wydłużeniu”

Zatrzymany sprawca ciężkiego pobicia młodego mężczyzny w centrum Warszawy
bezpieczeństwo

Zatrzymanie po brutalnym ataku w centrum Warszawy

77-latek nagle stracił równowagę i upadł na chodnik. Uderzenie było na tyle nieszczęśliwe, że u mężc
bezpieczeństwo

Policjanci ruszyli z pomocą seniorowi na Krakowskim Przedmieściu

Płomienie bardzo szybko się rozprzestrzeniły, zajmując pobliski kontener na śmieci oraz budynek strz
tragedia

Tragiczny pożar na Ursynowie. Cztery ofiary śmiertelne przy ulicy Migdałowej

Kamienica przy Wileńskiej 11 zabezpieczona przed szabrem i dewastacją czeka na remont
warszawskie historie...

Wileńska 11. Siła trwania na przekór historii

Reklama
Reklama
