Nowe krzyże na Łączce. Wolontariusze i żołnierze odnowili kwaterę „Ł” na Powązkach

Fotorelacja potwierdza skalę zmian

Zdjęcia dokumentujące przebieg prac oraz ujęcia wykonane z drona ukazują precyzyjny układ kwatery. Z lotu ptaka widać regularną geometrię rzędów krzyży, które sąsiadują z nowoczesną, białą bryłą Panteonu – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Na zielonej murawie obok mogił ułożono duży symbol Polski Walczącej, wykonany z naturalnych materiałów. Ten czytelny znak nawiązuje do przynależności formacyjnej osób, które w latach powojennych uznano za wrogów państwa.

Fotografie ukazują również wysiłek fizyczny uczestników akcji. Osadzanie ciężkich, brzozowych pni w piaszczystej ziemi Powązek to praca wymagająca siły i precyzji.

Od komunistycznego śmietnika do Panteonu

Historia tego miejsca jest drastycznym przykładem celowego zacierania śladów zbrodni. W latach 1948–1956 Kwatera Ł służyła jako tajne miejsce grzebania więźniów politycznych. Aby uniemożliwić identyfikację ciał, na terenie dzisiejszej nekropolii urządzono kompostownię oraz wysypisko śmieci. W 1964 roku teren formalnie włączono do cmentarza, jednak wciąż próbowano ukryć prawdę o pochowanych tam bohaterach. W latach osiemdziesiątych nad dołami śmierci zaczęto tworzyć nowe kwatery, budując groby zasłużonych dla systemu PRL bezpośrednio nad szczątkami ofiar stalinizmu.

Dopiero po 1989 roku prawda o Łączce zaczęła przebijać się do świadomości publicznej. Przełomem były prace ekshumacyjne i identyfikacyjne prowadzone przez zespół dra hab. Krzysztofa Szwagrzyka. Dzięki badaniom genetycznym udało się odnaleźć i nazwać szczątki tak wybitnych postaci jak major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” czy major Hieronim Dekutowski „Zapora”. Wciąż jednak nie zidentyfikowano miejsca spoczynku generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” oraz rotmistrza Witolda Pileckiego, których ciała także mogli trafić na Łączkę.

Mapa potajemnych pochówków w Warszawie

Warto pamiętać, że Kwatera na Łączce nie była jedynym miejscem, gdzie komunistyczny aparat bezpieczeństwa ukrywał ciała ofiar. Zeznania świadków, takich jak grabarz Władysław Turczyński, wskazują na szereg innych punktów na mapie stolicy. Ciała wywożone w workach z więzienia mokotowskiego trafiały między innymi na stary cmentarz na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej oraz w okolice muru wyścigów konnych na Służewcu.

Podobne procedery miały miejsce na Pradze, w rejonie aresztu śledczego zwanego „Toledo” przy ulicy 11 Listopada. Szczątki ofiar odnajdywano również na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze o numerze 45 N, która przez długi czas nie figurowała w oficjalnych planach nekropolii. Wiedza o tych miejscach pozwala zrozumieć skalę represji i determinację ówczesnych władz w dążeniu do całkowitego zniszczenia etosu żołnierzy niepodległościowego podziemia.

Dzisiejsze znaczenie Kwatery Ł

Współczesny wygląd Kwatery Ł z jej surową architekturą mauzoleum oraz rzędami brzozowych krzyży stanowi symboliczne zwycięstwo prawdy nad zapomnieniem. Mauzoleum w formie betonowej bryły z prześwitem w kształcie krzyża jest miejscem, gdzie spoczywają już zidentyfikowani bohaterowie. To tam odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe z udziałem najwyższych władz i rodzin ofiar.

Działania podejmowane przez społeczników w marcu 2026 roku dowodzą, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest wciąż żywa i angażuje kolejne pokolenia warszawiaków.