Centrum Edukacji Ekologicznej „przykrywką” dla PSZOK-u? Mieszkańcy Wawra oprotestowali inwestycję

Punkt zbiórki odpadów kością niezgody

Największe kontrowersje budzi jednak wpisanie w strukturę centrum funkcji PSZOK-u. Ma to być miejsce, do którego mieszkańcy będą przywozić odpady problematyczne, takie jak zużyte opony, akumulatory, farby czy stare meble. Protestujący wskazują na bezpośrednie sąsiedztwo domów jednorodzinnych i obawiają się o trwałe pogorszenie warunków życia w tej okolicy.

Głównym argumentem jest hałas towarzyszący rozładunkowi ciężkich kontenerów oraz wzmożony ruch samochodów dostawczych. Istnieje także spór dotyczący faktycznej odległości inwestycji od zabudowań. Podczas gdy radni Koalicji Obywatelskiej mówią o stu metrach dystansu, mieszkańcy twierdzą, że od ich okien do granicy obiektu będzie zaledwie trzydzieści metrów.

Strach przed skażeniem i utratą ciszy

Osoby sprzeciwiające się inwestycji podnoszą również kwestie bezpieczeństwa środowiskowego. W tej części Wawra dominuje niska zabudowa, a wiele gospodarstw domowych wciąż korzysta z własnych ujęć wody. Radni opozycji podkreślają, że składowanie chemikaliów i substancji niebezpiecznych tak blisko studni głębinowych niesie ze sobą ryzyko skażenia wód gruntowych.

Mieszkańcy powołują się na przykłady podobnych punktów w innych miastach Polski, gdzie praca PSZOK-u wiąże się z ciągłym hukiem i uciążliwymi zapachami. Sugerują oni, że miasto powinno poszukać innej lokalizacji, wskazując na tereny przemysłowe przy ulicy Zabranieckiej w pobliżu spalarni śmieci.

Kryzys zaufania do samorządu

Skala protestu społecznego w tej sprawie jest rzadko spotykana na poziomie dzielnicowym. Radna Olga Pasierbska ujawniła, że do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęło tysiąc czterysta wniosków zawierających ponad cztery tysiące szczegółowych uwag. Pod petycją do Prezydenta Warszawy podpisało się niemal tysiąc trzysta osób.

Mieszkańcy czują się ignorowani przez władze miasta, które ich zdaniem przepchnęły niekorzystne zmiany w planach tuż po wyborach samorządowych. Padają ostre oskarżenia o to, że konsultacje społeczne były jedynie fikcją i zadośćuczynieniem prawnym wymogom, a nie realnym dialogiem z obywatelami.

Historia w cieniu nowoczesności

Kolejny wymiar sporu dotyczy unikalnych walorów historycznych tego miejsca. Planowana inwestycja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Parku imienia Matki Mojej. Teren ten stanowi pozostałość dawnych fortyfikacji Wawra i ma ogromne znaczenie dla tożsamości historycznej dzielnicy.

Mieszkańcy oraz społecznicy alarmują, że budowa punktu zbiórki odpadów bezpowrotnie zniszczy charakter tego chronionego obszaru. W ich ocenie wprowadzanie ciężkiej infrastruktury technicznej na teren szańców jest brakiem szacunku dla przeszłości i dziedzictwa narodowego.

Apel do Prezydenta RP

Zdesperowani mieszkańcy zdecydowali się na krok ostateczny i skierowali oficjalną prośbę o interwencję do Prezydenta RP Karola Nawrockiego. W dramatycznym liście proszą głowę państwa o objęcie terenu nadzorem prezydenckim i powstrzymanie budowy. Mieszkańcy liczą na wrażliwość prezydenta w kwestiach ochrony zabytków oraz praw obywatelskich.