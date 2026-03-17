Nieudana pułapka na Bemowie. Świadkowie ruszyli na ratunek seniorce

Zatrzymany za podawanie się za policjanta i próę wyłudzenia znaczącej ilości pieniędzy.
Historia zaczęła się od typowego schematu działania oszustów. Do starszej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Przekonywał swoją rozmówczynię, że bierze ona udział w tajnej akcji mającej na celu rozbicie szajki złodziei. Aby operacja zakończyła się sukcesem, kobieta miała przekazać gotówkę, która posłużyłaby za przynętę.
Seniorka, wierząc, że pomaga organom ścigania, postępowała zgodnie z instrukcjami i udała się w umówione miejsce z reklamówką zawierającą 60 tys. zł.
Do spotkania doszło po godz. 17 w pobliżu jednego z przystanków komunikacji miejskiej na Bemowie. Gdy kobieta pojawiła się z pieniędzmi, podszedł do niej mężczyzna i próbował siłą odebrać przesyłkę. W trakcie szarpaniny reklamówka rozerwała się, a banknoty rozsypały się na ziemi. Całe zajście zauważyli przechodnie, którzy nie pozostali obojętni na los starszej osoby. Dwóch świadków natychmiast podbiegło do napastnika, obezwładniło go i wezwało pomoc.
Przybyli na miejsce policjanci z bemowskiego komisariatu przejęli ujętego 41-latka. Mężczyzna zachowywał się agresywnie, stawiał opór i próbował się wyrywać, co zmusiło funkcjonariuszy do użycia kajdanek. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w organizmie dwa promile alkoholu. Po przewiezieniu do policyjnej celi i zebraniu materiału dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków i pokrzywdzonej, sprawa trafiła do prokuratury.
Napastnik usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełniony czyn kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Dzięki postawie świadków seniorka nie odniosła obrażeń i odzyskała swoje pieniądze, a podejrzany nie uniknie odpowiedzialności przed sądem.