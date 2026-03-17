Życie Warszawy
Rynek mieszkań instytucjonalnych mocno przyspiesza w Warszawie

Publikacja: 17.03.2026 07:45

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Mokotów, gdzie działa obecnie 14 projektów oferuj

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Mokotów, gdzie działa obecnie 14 projektów oferujących ponad 3,5 tysiąca mieszkań. Oto wizualizacja inwestycji LifeSpot przy ul. Postępu

M.B.
Rosnące ceny nieruchomości i duża mobilność zawodowa sprawiają, że klienci coraz częściej wybierają najem zamiast zakupu. Stolica wyrasta na lidera sektora PRS w Polsce, przyciągając zagraniczny kapitał i nowoczesne platformy mieszkaniowe.

Rynek najmu instytucjonalnego, znany szerzej jako PRS (Private Rented Sector), przechodzi w stolicy prawdziwy rozkwit. Jak zauważa portal propertynews.pl, wynajem przestaje być postrzegany jako rozwiązanie tymczasowe, stając się dla wielu osób świadomym, długoterminowym wyborem życiowym.

W całej Polsce działa już ok. 26 tys. takich mieszkań, z czego ponad jedna trzecia znajduje się właśnie w Warszawie. Statystyki pokazują imponujące tempo wzrostu: aż 80 proc. obecnej podaży tego typu lokali powstało po 2022 roku.

Bariery finansowe i spadająca dostępność kredytów wymuszają zmiany w mentalności. 

Dynamiczny rozwój w liczbach

Z raportu „Warsaw Your Place to Invest” wynika, że pod koniec 2025 roku w stolicy funkcjonowało 50 projektów oferujących blisko 9,6 tysiąca mieszkań w modelu instytucjonalnym. Plany na najbliższe lata są jeszcze bardziej ambitne. W samym 2026 roku w kraju ma zostać ukończonych kolejnych 5 tysięcy lokali, a całkowita liczba mieszkań w przygotowaniu szacowana jest na 15 tysięcy. Warszawa dominuje w tym zestawieniu, skupiając największych graczy rynkowych, takich jak Resi4Rent, Heimstaden czy AFI Europe.

Gdzie najemcy szukają swojego miejsca

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Mokotów, gdzie działa obecnie 14 projektów oferujących ponad 3,5 tysiąca mieszkań. Sporo dzieje się również po prawej stronie Wisły – na Pradze-Północ i Pradze-Południe funkcjonuje łącznie 15 inwestycji. O skali tego zjawiska informuje regularnie serwis propertynews.pl, wskazując na rosnącą profesjonalizację usług oferowanych najemcom. Obecnie nowe budowy trwają między innymi na Bielanach, Ochocie oraz w samym Śródmieściu.

Nowoczesne projekty zmieniają oblicze dzielnic

Jedną z najciekawszych ostatnich realizacji jest inwestycja LifeSpot przy ul. Postępu na Mokotowie. Budynek, który nawiązuje do przemysłowej historii Służewca, oferuje ponad 430 lokali i jest skierowany głównie do pracowników sektora nowoczesnych technologii.

Budynek LifeSpot, który nawiązuje do przemysłowej historii Służewca, oferuje ponad 430 lokali i jest

Budynek LifeSpot, który nawiązuje do przemysłowej historii Służewca, oferuje ponad 430 lokali i jest skierowany głównie do pracowników sektora nowoczesnych technologii.

Z kolei na Bielanach powstaje projekt realizowany przez White Stone Development, który pod marką Lett zaoferuje mieszkańcom nie tylko dachy pełne zieleni, ale także siłownie i wspólne przestrzenie do pracy.

Bielańska inwestycja zaoferuje mieszkańcom nie tylko dachy pełne zieleni, ale także siłownie i wspól

Bielańska inwestycja zaoferuje mieszkańcom nie tylko dachy pełne zieleni, ale także siłownie i wspólne przestrzenie do pracy.

Kolejny ważny punkt na mapie to drugi etap inwestycji Resi4Rent przy ul. Jana Pohoskiego. Budynek zlokalizowany blisko metra Wilanowska oferuje mieszkania w formie abonamentu, co jest odpowiedzią na potrzeby osób ceniących elastyczność i brak formalności typowych dla najmu od osób prywatnych.

Budynek Resi4Rent zlokalizowany blisko metra Wilanowska oferuje mieszkania w formie abonamentu

Budynek Resi4Rent zlokalizowany blisko metra Wilanowska oferuje mieszkania w formie abonamentu

Zmiana podejścia do mieszkania

Polska, ze wskaźnikiem własności przekraczającym 87 proc., była dotychczas krajem mocno przywiązanym do posiadania nieruchomości na własność. Jednak bariery finansowe i spadająca dostępność kredytów wymuszają zmiany w mentalności.

Sektor living staje się atrakcyjną klasą aktywów dla funduszy inwestycyjnych, co potwierdzają analizy publikowane przez propertynews.pl. Migracje do dużych miast oraz rozwój rynku pracy sprawiają, że profesjonalnie zarządzane budynki na wynajem będą w najbliższych latach stałym elementem krajobrazu Warszawy.

