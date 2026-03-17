Rynek mieszkań instytucjonalnych mocno przyspiesza w Warszawie

Gdzie najemcy szukają swojego miejsca

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Mokotów, gdzie działa obecnie 14 projektów oferujących ponad 3,5 tysiąca mieszkań. Sporo dzieje się również po prawej stronie Wisły – na Pradze-Północ i Pradze-Południe funkcjonuje łącznie 15 inwestycji. O skali tego zjawiska informuje regularnie serwis propertynews.pl, wskazując na rosnącą profesjonalizację usług oferowanych najemcom. Obecnie nowe budowy trwają między innymi na Bielanach, Ochocie oraz w samym Śródmieściu.

Nowoczesne projekty zmieniają oblicze dzielnic

Jedną z najciekawszych ostatnich realizacji jest inwestycja LifeSpot przy ul. Postępu na Mokotowie. Budynek, który nawiązuje do przemysłowej historii Służewca, oferuje ponad 430 lokali i jest skierowany głównie do pracowników sektora nowoczesnych technologii.

Z kolei na Bielanach powstaje projekt realizowany przez White Stone Development, który pod marką Lett zaoferuje mieszkańcom nie tylko dachy pełne zieleni, ale także siłownie i wspólne przestrzenie do pracy.

Kolejny ważny punkt na mapie to drugi etap inwestycji Resi4Rent przy ul. Jana Pohoskiego. Budynek zlokalizowany blisko metra Wilanowska oferuje mieszkania w formie abonamentu, co jest odpowiedzią na potrzeby osób ceniących elastyczność i brak formalności typowych dla najmu od osób prywatnych.

Zmiana podejścia do mieszkania

Polska, ze wskaźnikiem własności przekraczającym 87 proc., była dotychczas krajem mocno przywiązanym do posiadania nieruchomości na własność. Jednak bariery finansowe i spadająca dostępność kredytów wymuszają zmiany w mentalności.

Sektor living staje się atrakcyjną klasą aktywów dla funduszy inwestycyjnych, co potwierdzają analizy publikowane przez propertynews.pl. Migracje do dużych miast oraz rozwój rynku pracy sprawiają, że profesjonalnie zarządzane budynki na wynajem będą w najbliższych latach stałym elementem krajobrazu Warszawy.