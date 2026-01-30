Setki interwencji dziennie i miliony na bezpieczeństwo. KSP podsumowała zeszły rok

Komenda Stołeczna Policji (KSP) podsumowała miniony rok i wyznaczyła cele na 2026 rok. W 2025 roku funkcjonariusze realizowali codziennie średnio 1,5 tysiąca interwencji, a ich skuteczność przełożyła się na spadek liczby kradzieży pojazdów.



Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wraz z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, dokonał analizy efektywności działań formacji.

Reklama Reklama

Rok 2025 upłynął pod znakiem intensywnej pracy prewencyjnej i kryminalnej. Funkcjonariusze zweryfikowali w tym czasie ponad 46 tysięcy zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, co przełożyło się na wszczęcie 75 375 postępowań przygotowawczych.

247 pojazdów przybyło w zasobach stołecznego taboru policyjnego w zeszłym roku

Skuteczność w walce z przestępczością narkotykową i samochodową

Jednym z kluczowych sukcesów minionego roku było uderzenie w rynek handlarzy środkami odurzającymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad trzy tony narkotyków oraz prekursorów służących do ich wytwarzania. Równie istotne postępy odnotowano w zwalczaniu złodziei aut. Dzięki działaniom operacyjnym liczba kradzieży pojazdów poprzez włamanie spadła o ponad 200 przypadków w stosunku do roku poprzedniego.

Bezpieczeństwo na stołecznych drogach i podczas zgromadzeń

Statystyki ruchu drogowego wskazują na spadek liczby kolizji oraz ofiar śmiertelnych wypadków, choć liczba osób rannych uległa zwiększeniu. Policjanci ruchu drogowego obsłużyli w 2025 roku dziesiątki tysięcy zdarzeń, dbając o płynność komunikacji w aglomeracji. Równolegle siły porządkowe zabezpieczyły 2 336 manifestacji i imprez masowych, mierząc się z dodatkowymi wyzwaniami wynikającymi z polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.