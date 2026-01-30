Setki interwencji dziennie i miliony na bezpieczeństwo. KSP podsumowała zeszły rok

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wraz z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, dokonał analizy efektywności działań formacji.
Rok 2025 upłynął pod znakiem intensywnej pracy prewencyjnej i kryminalnej. Funkcjonariusze zweryfikowali w tym czasie ponad 46 tysięcy zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, co przełożyło się na wszczęcie 75 375 postępowań przygotowawczych.
Jednym z kluczowych sukcesów minionego roku było uderzenie w rynek handlarzy środkami odurzającymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad trzy tony narkotyków oraz prekursorów służących do ich wytwarzania. Równie istotne postępy odnotowano w zwalczaniu złodziei aut. Dzięki działaniom operacyjnym liczba kradzieży pojazdów poprzez włamanie spadła o ponad 200 przypadków w stosunku do roku poprzedniego.
Statystyki ruchu drogowego wskazują na spadek liczby kolizji oraz ofiar śmiertelnych wypadków, choć liczba osób rannych uległa zwiększeniu. Policjanci ruchu drogowego obsłużyli w 2025 roku dziesiątki tysięcy zdarzeń, dbając o płynność komunikacji w aglomeracji. Równolegle siły porządkowe zabezpieczyły 2 336 manifestacji i imprez masowych, mierząc się z dodatkowymi wyzwaniami wynikającymi z polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
W ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji zrealizowała siedem dużych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 63 mln zł. Środki te przeznaczono na modernizację komend w Śródmieściu, Otwocku i Wołominie, a także budowę nowych obiektów we Włochach. Tabor policyjny wzbogacił się o 247 nowoczesnych pojazdów, których zakup był możliwy dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, w tym Urzędem m.st. Warszawy oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
W nadchodzących miesiącach stołeczny garnizon skupi się na wzmacnianiu ochrony społeczności lokalnej oraz profesjonalizacji kadry. Planowane jest wdrażanie nowoczesnych systemów technologicznych i zarządczych, które mają podnieść efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele prokuratury i władz cywilnych podkreślili, że wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest bezpośrednim efektem skuteczności i sprawnego działania warszawskich funkcjonariuszy.