-4.8°C
1011.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Setki interwencji dziennie i miliony na bezpieczeństwo. KSP podsumowała zeszły rok

Publikacja: 30.01.2026 13:15

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wra

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wraz z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, dokonał analizy efektywności działań formacji.

Foto: policja

M.B.
Komenda Stołeczna Policji (KSP) podsumowała miniony rok i wyznaczyła cele na 2026 rok. W 2025 roku funkcjonariusze realizowali codziennie średnio 1,5 tysiąca interwencji, a ich skuteczność przełożyła się na spadek liczby kradzieży pojazdów.

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wraz z kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, dokonał analizy efektywności działań formacji.

Rok 2025 upłynął pod znakiem intensywnej pracy prewencyjnej i kryminalnej. Funkcjonariusze zweryfikowali w tym czasie ponad 46 tysięcy zgłoszeń naniesionych przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, co przełożyło się na wszczęcie 75 375 postępowań przygotowawczych.

247 pojazdów

przybyło w zasobach stołecznego taboru policyjnego w zeszłym roku

Skuteczność w walce z przestępczością narkotykową i samochodową

Jednym z kluczowych sukcesów minionego roku było uderzenie w rynek handlarzy środkami odurzającymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad trzy tony narkotyków oraz prekursorów służących do ich wytwarzania. Równie istotne postępy odnotowano w zwalczaniu złodziei aut. Dzięki działaniom operacyjnym liczba kradzieży pojazdów poprzez włamanie spadła o ponad 200 przypadków w stosunku do roku poprzedniego.

Bezpieczeństwo na stołecznych drogach i podczas zgromadzeń

Statystyki ruchu drogowego wskazują na spadek liczby kolizji oraz ofiar śmiertelnych wypadków, choć liczba osób rannych uległa zwiększeniu. Policjanci ruchu drogowego obsłużyli w 2025 roku dziesiątki tysięcy zdarzeń, dbając o płynność komunikacji w aglomeracji. Równolegle siły porządkowe zabezpieczyły 2 336 manifestacji i imprez masowych, mierząc się z dodatkowymi wyzwaniami wynikającymi z polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Reklama
Reklama
Polecane
Odcinkowy pomiar prędkości na A2
bezpieczeństwo ruch drogowego
Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu już działają. Oto lokalizacje

Nowoczesne budynki i 247 nowych radiowozów

W ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji zrealizowała siedem dużych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 63 mln zł. Środki te przeznaczono na modernizację komend w Śródmieściu, Otwocku i Wołominie, a także budowę nowych obiektów we Włochach. Tabor policyjny wzbogacił się o 247 nowoczesnych pojazdów, których zakup był możliwy dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, w tym Urzędem m.st. Warszawy oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Priorytety i cele operacyjne na rok 2026

W nadchodzących miesiącach stołeczny garnizon skupi się na wzmacnianiu ochrony społeczności lokalnej oraz profesjonalizacji kadry. Planowane jest wdrażanie nowoczesnych systemów technologicznych i zarządczych, które mają podnieść efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Polecane
W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państ
bezpieczeństwo
Obława na Ursynowie. Rozbito grupę handlującą ludźmi i narkotykami

Obecni na spotkaniu przedstawiciele prokuratury i władz cywilnych podkreślili, że wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest bezpośrednim efektem skuteczności i sprawnego działania warszawskich funkcjonariuszy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W wyniku żywiołu dach nad głową straciło ponad 500 osób
pożar w Ząbkach

Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej. Eksperci wydali opinię o pożarze w Ząbkach

Zatrzymany mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na porta
bezpieczeństwo

Cyberataki na systemy komornicze. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego

Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Infrastruktura toru łyżwiarskiego zakłóca spokój mieszkańców okolicznych bloków
infrastruktura sportowa

„To tylko kilka decybeli”. Miasto bagatelizuje problem hałasu na Stegnach, ale obwinia poprzedni rząd

W dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców
alert pogodowy

Gotowi na kolejną falę mrozów? Ogrzewane namioty i autobusy wracają

Sprzedawany obiekt ma powierzchnię użytkową 11 946,57 mkw. i znajduje się na działce o powierzchni 0
inwestycje

PKO BP sprzedaje biurowiec w sercu Warszawy. 55 mln zł za działkę z ogromnym potencjałem

Zdarzenie zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy, którzy dostrzegli zbiegowisko zaniepokojo
bezpieczeństwo

Groźny wypadek podczas zimowej zabawy. 57-latka trafiła do szpitala

W tym roku na wydatki bieżące Schroniska na Paluchu przeznaczono ponad 24 mln zł
zwierzę warszawskie

Nowa przestrzeń dla psów na Paluchu. Schronisko rozwija infrastrukturę

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA