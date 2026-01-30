-7.1°C
1013.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Interwencja na trasie S2. Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały wjazd do tunelu

Publikacja: 30.01.2026 15:00

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazd

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazdu do tunelu dopiero w ostatniej chwili.

Foto: policja

M.B.
Pracownicy GDDKiA oraz policjanci warszawskiej drogówki interweniowali wobec dwóch kierowców ciężarówek, którzy zatrzymali się przed tunelem na Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Przewożone materiały niebezpieczne zmusiły służby do wstrzymania ruchu.

Do zdarzenia doszło w środę, 28 stycznia, na jezdni trasy S2 prowadzącej w kierunku lotniska. Operatorzy monitoringu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli dwa pojazdy ciężarowe stojące na pasie awaryjnym bezpośrednio przed wjazdem do tunelu. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, który potwierdził, że oba pojazdy przewożą towary niebezpieczne.

Naruszenie zakazu wjazdu dla transportów niebezpiecznych towarów

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazdu do tunelu dopiero w ostatniej chwili. Policjanci wskazali jednak, że wykroczenie zostało popełnione znacznie wcześniej. Na trasie S2 ustawione są znaki B-13a, które informują o zakazie wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi na ten odcinek drogi ekspresowej. Kierowcy zignorowali te oznaczenia, znajdując się w miejscu, gdzie ich obecność generowała potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Za zignorowanie znaków zakazu oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, obaj kierujący zostali ukarani mandatami karnymi.

Ewakuacja pojazdów i organizacja objazdów

Ze względu na specyfikę ładunku oraz gabaryty ciężarówek, służby podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu przed tunelem. Policjanci, współpracując ze służbami drogowymi, bezpiecznie zawracali samochody osobowe, które utknęły za ciężarówkami, kierując je na najbliższy zjazd w stronę ulicy Branickiego. W tym samym czasie GDDKiA wyświetlała komunikaty o utrudnieniach na tablicach elektronicznych nad pasami ruchu, co pozwoliło innym kierowcom na wcześniejszą zmianę trasy.

Reklama
Reklama
Polecane
Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego
Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Kontrola drogowa i kary dla kierowców

Po udrożnieniu przejazdu policjanci przeprowadzili obie ciężarówki na stanowisko kontrolne przy ulicy Przyczółkowej. Funkcjonariusze przeprowadzili tam szczegółową weryfikację dokumentacji transportowej, czasu pracy kierowców oraz zgodności przewozu ADR (ADR to towar niebezpieczny, którego przewóz drogowy jest ściśle regulowany przez międzynarodową umowę europejską z 1957 roku). Za zignorowanie znaków zakazu oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, obaj kierujący zostali ukarani mandatami karnymi.

Polecane
Odcinkowy pomiar prędkości na A2
bezpieczeństwo ruch drogowego
Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu już działają. Oto lokalizacje

Znaczenie współpracy służb ratunkowych i drogowych

Sytuacja ta pokazała, jak istotna jest czujność operatorów monitoringu oraz sprawna komunikacja między zarządcą drogi a Policją. Szybka reakcja pozwoliła uniknąć poważniejszego zatoru komunikacyjnego i wyeliminowała ryzyko związane z obecnością niebezpiecznych substancji w infrastrukturze tunelowej. Policja przypomina kierowcom zawodowym o obowiązku bezwzględnego stosowania się do oznakowania pionowego, które na drogach szybkiego ruchu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.
bezpieczeństwo

Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w
inwestycje

Nowe Alternatywy na Ursynowie. Powstanie osiedle z publiczną szkołą specjalną?

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki
po pracy

Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

Wnętrza zostały zniszczone nie tylko przez ogień, ale również przez wodę użytą do gaszenia ognia
pożar w Ząbkach

Opinia ekpertów. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wra
bezpieczeństwo

Setki interwencji dziennie. KSP podsumowała zeszły rok i pokazała plany

Zatrzymany mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na porta
bezpieczeństwo

Cyberataki na systemy komornicze. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego

Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Infrastruktura toru łyżwiarskiego zakłóca spokój mieszkańców okolicznych bloków
infrastruktura sportowa

„To tylko kilka decybeli”. Miasto bagatelizuje problem hałasu na Stegnach, ale obwinia poprzedni rząd

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA