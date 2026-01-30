Interwencja na trasie S2. Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały wjazd do tunelu

Pracownicy GDDKiA oraz policjanci warszawskiej drogówki interweniowali wobec dwóch kierowców ciężarówek, którzy zatrzymali się przed tunelem na Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Przewożone materiały niebezpieczne zmusiły służby do wstrzymania ruchu.



Do zdarzenia doszło w środę, 28 stycznia, na jezdni trasy S2 prowadzącej w kierunku lotniska. Operatorzy monitoringu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli dwa pojazdy ciężarowe stojące na pasie awaryjnym bezpośrednio przed wjazdem do tunelu. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, który potwierdził, że oba pojazdy przewożą towary niebezpieczne.

Naruszenie zakazu wjazdu dla transportów niebezpiecznych towarów

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazdu do tunelu dopiero w ostatniej chwili. Policjanci wskazali jednak, że wykroczenie zostało popełnione znacznie wcześniej. Na trasie S2 ustawione są znaki B-13a, które informują o zakazie wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi na ten odcinek drogi ekspresowej. Kierowcy zignorowali te oznaczenia, znajdując się w miejscu, gdzie ich obecność generowała potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Za zignorowanie znaków zakazu oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, obaj kierujący zostali ukarani mandatami karnymi.

Ewakuacja pojazdów i organizacja objazdów

Ze względu na specyfikę ładunku oraz gabaryty ciężarówek, służby podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu przed tunelem. Policjanci, współpracując ze służbami drogowymi, bezpiecznie zawracali samochody osobowe, które utknęły za ciężarówkami, kierując je na najbliższy zjazd w stronę ulicy Branickiego. W tym samym czasie GDDKiA wyświetlała komunikaty o utrudnieniach na tablicach elektronicznych nad pasami ruchu, co pozwoliło innym kierowcom na wcześniejszą zmianę trasy.