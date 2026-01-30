Interwencja na trasie S2. Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały wjazd do tunelu

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazdu do tunelu dopiero w ostatniej chwili.
Do zdarzenia doszło w środę, 28 stycznia, na jezdni trasy S2 prowadzącej w kierunku lotniska. Operatorzy monitoringu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli dwa pojazdy ciężarowe stojące na pasie awaryjnym bezpośrednio przed wjazdem do tunelu. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, który potwierdził, że oba pojazdy przewożą towary niebezpieczne.
Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazdu do tunelu dopiero w ostatniej chwili. Policjanci wskazali jednak, że wykroczenie zostało popełnione znacznie wcześniej. Na trasie S2 ustawione są znaki B-13a, które informują o zakazie wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi na ten odcinek drogi ekspresowej. Kierowcy zignorowali te oznaczenia, znajdując się w miejscu, gdzie ich obecność generowała potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Ze względu na specyfikę ładunku oraz gabaryty ciężarówek, służby podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu przed tunelem. Policjanci, współpracując ze służbami drogowymi, bezpiecznie zawracali samochody osobowe, które utknęły za ciężarówkami, kierując je na najbliższy zjazd w stronę ulicy Branickiego. W tym samym czasie GDDKiA wyświetlała komunikaty o utrudnieniach na tablicach elektronicznych nad pasami ruchu, co pozwoliło innym kierowcom na wcześniejszą zmianę trasy.
Po udrożnieniu przejazdu policjanci przeprowadzili obie ciężarówki na stanowisko kontrolne przy ulicy Przyczółkowej. Funkcjonariusze przeprowadzili tam szczegółową weryfikację dokumentacji transportowej, czasu pracy kierowców oraz zgodności przewozu ADR (ADR to towar niebezpieczny, którego przewóz drogowy jest ściśle regulowany przez międzynarodową umowę europejską z 1957 roku). Za zignorowanie znaków zakazu oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, obaj kierujący zostali ukarani mandatami karnymi.
Sytuacja ta pokazała, jak istotna jest czujność operatorów monitoringu oraz sprawna komunikacja między zarządcą drogi a Policją. Szybka reakcja pozwoliła uniknąć poważniejszego zatoru komunikacyjnego i wyeliminowała ryzyko związane z obecnością niebezpiecznych substancji w infrastrukturze tunelowej. Policja przypomina kierowcom zawodowym o obowiązku bezwzględnego stosowania się do oznakowania pionowego, które na drogach szybkiego ruchu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego.