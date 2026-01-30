Cyberataki na systemy komornicze. Funkcjonariusze CBZC zatrzymali podejrzanego

Policjanci CBZC rozbili grupę podszywającą się pod komorników sądowych. Podejrzany przejął dostęp do systemu informatycznego i organizował fałszywe licytacje, wyłudzając od pokrzywdzonych ponad 160 tys. zł. Mężczyzna trafił do aresztu.



Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście dotyczy wydarzeń z października 2022 roku. Z ustaleń wynika, że podejrzany, współpracując z innymi osobami, uzyskał nieuprawniony dostęp do platformy KomornikID. Do przełamania zabezpieczeń wykorzystano techniki phishingowe oraz specjalistyczne oprogramowanie, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w pracy systemu Krajowej Rady Komorniczej.

Oszustwa na fałszywych licytacjach mienia

Mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na portalach licytacyjnych. Podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych, wprowadzał w błąd osoby zainteresowane zakupem ruchomości i nieruchomości. Ofiary, przekonane o legalności procesów, wpłacały wymagane wadia na wskazane rachunki. W wyniku tego procederu łączna suma strat poniesionych przez osoby prywatne przekroczyła kwotę 160 tys. zł.

Pranie brudnych pieniędzy i handel danymi

Materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany starał się zatrzeć ślady przestępstwa i ukryć źródło przychodów. Pieniądze były transferowane między kontami, wypłacane w gotówce oraz zamieniane na kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe. Oprócz zarzutów oszustwa i cyberataku, mężczyzna odpowie za bezprawne przetwarzanie danych osobowych, które służyły do uwiarygodnienia przestępczego procederu.