Cyberataki na systemy komornicze. Funkcjonariusze CBZC zatrzymali podejrzanego

Zatrzymany mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na portalach licytacyjnych.
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście dotyczy wydarzeń z października 2022 roku. Z ustaleń wynika, że podejrzany, współpracując z innymi osobami, uzyskał nieuprawniony dostęp do platformy KomornikID. Do przełamania zabezpieczeń wykorzystano techniki phishingowe oraz specjalistyczne oprogramowanie, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w pracy systemu Krajowej Rady Komorniczej.
Mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na portalach licytacyjnych. Podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych, wprowadzał w błąd osoby zainteresowane zakupem ruchomości i nieruchomości. Ofiary, przekonane o legalności procesów, wpłacały wymagane wadia na wskazane rachunki. W wyniku tego procederu łączna suma strat poniesionych przez osoby prywatne przekroczyła kwotę 160 tys. zł.
Materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany starał się zatrzeć ślady przestępstwa i ukryć źródło przychodów. Pieniądze były transferowane między kontami, wypłacane w gotówce oraz zamieniane na kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe. Oprócz zarzutów oszustwa i cyberataku, mężczyzna odpowie za bezprawne przetwarzanie danych osobowych, które służyły do uwiarygodnienia przestępczego procederu.
Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie trwają intensywne czynności zmierzające do identyfikacji pozostałych członków grupy oraz ustalenia ostatecznej liczby pokrzywdzonych i pełnej skali szkód finansowych.