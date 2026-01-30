Gotowi na kolejną falę mrozów? Ogrzewane namioty i autobusy wracają na ulice

W dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców
Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach ponownie nastąpi wyraźny spadek temperatury. Stolica przygotowuje się na kolejną falę mrozów, mobilizując służby miejskie i wprowadzając rozwiązania mające pomóc mieszkańcom przetrwać najchłodniejszy okres. Kluczowe pozostaje jednak także zachowanie ostrożności w przestrzeni publicznej.
Decyzją prezydenta m.st. Warszawy, w dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców. W najbliższy weekend Państwowa Straż Pożarna ponownie ustawi pięć ogrzewanych namiotów. Dzięki współpracy z MPWiK będzie tam można napić się ciepłej herbaty i kawy.
Namioty będą dostępne od soboty do poniedziałku w godz. 6-18 w następujących lokalizacjach:
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi również dwa bezpłatne autobusy grzewcze. Zaczną one kursować w piątek, trzydziestego stycznia, od godz. 18 i będą jeździły przez całą noc. Ostatni kurs rozpocznie się o godz. 9.
Trasy zaplanowano tak, aby autobusy docierały do rejonów o dużym natężeniu ruchu pieszego. Funkcjonować będą dwie linie: „OGRZEJ SIĘ – linia A” oraz „OGRZEJ SIĘ – linia B”, obejmujące m.in. okolice Dworca Centralnego, Woli, Pragi i Grochowa. Na wybranych przystankach autobusy zatrzymują się na żądanie – należy zasygnalizować kierowcy potrzebę postoju.
Silne mrozy przeplatane odwilżą powodują powstawanie sopli lodu, które mogą spadać z dachów, balkonów i gzymsów. Stanowią one realne zagrożenie dla pieszych oraz zaparkowanych samochodów. Służby apelują, aby unikać przechodzenia bezpośrednio pod okapami budynków i zwracać uwagę na oznaczenia ostrzegawcze.
Za zimowe utrzymanie ponad czterech milionów metrów kwadratowych terenów, w tym około czterech i pół tysiąca przystanków, odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. W pozostałych miejscach obowiązek odśnieżania spoczywa m.in. na:
Miasto apeluje do wszystkich odpowiedzialnych podmiotów o bieżące reagowanie na śliską nawierzchnię i zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc.
Strażnicy miejscy regularnie kontrolują stan odśnieżania chodników oraz reagują na zagrożenia wynikające z zimowej aury, takie jak sople czy oblodzenia. Od pierwszego do dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku przeprowadzono łącznie 4 519 kontroli.
W ich wyniku skierowano 74 wnioski o ukaranie do sądu, nałożono 44 mandaty karne, a w 253 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Ponad tysiąc trzysta kontroli zakończyło się bez uwag, a blisko dwa tysiące osiemset wyników przekazano zarządcom do dalszej realizacji.
Służby przypominają, że ostrożność i współpraca wszystkich uczestników życia miejskiego są kluczowe dla bezpieczeństwa podczas zimowych mrozów.