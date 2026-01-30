-5.2°C
Gotowi na kolejną falę mrozów? Ogrzewane namioty i autobusy wracają na ulice

Publikacja: 30.01.2026 07:00

W dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców

Foto: mat. pras.

W dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców

Foto: mat. pras.

M.B.
Przed nami kolejne dni z niskimi temperaturami. Warszawa uruchamia ogrzewane namioty i autobusy, a służby apelują o ostrożność. „Życie Warszawy” informuje gdzie można się ogrzać i na co szczególnie uważać zimą.

Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach ponownie nastąpi wyraźny spadek temperatury. Stolica przygotowuje się na kolejną falę mrozów, mobilizując służby miejskie i wprowadzając rozwiązania mające pomóc mieszkańcom przetrwać najchłodniejszy okres. Kluczowe pozostaje jednak także zachowanie ostrożności w przestrzeni publicznej.

Ogrzewane namioty w kluczowych punktach miasta

Decyzją prezydenta m.st. Warszawy, w dniach szczególnie dotkliwych mrozów uruchamiane są ogrzewane punkty dla mieszkańców. W najbliższy weekend Państwowa Straż Pożarna ponownie ustawi pięć ogrzewanych namiotów. Dzięki współpracy z MPWiK będzie tam można napić się ciepłej herbaty i kawy.

Namioty będą dostępne od soboty do poniedziałku w godz. 6-18 w następujących lokalizacjach:

  • Metro Centrum – wyjście z Patelni
  • Rondo Wiatraczna – między ul. Grochowską a al. Waszyngtona
  • Al. Solidarności / Targowa
  • Pętla Metro Wilanowska
  • ul. Żeromskiego / ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec
Autobusy grzewcze dla potrzebujących

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi również dwa bezpłatne autobusy grzewcze. Zaczną one kursować w piątek, trzydziestego stycznia, od godz. 18 i będą jeździły przez całą noc. Ostatni kurs rozpocznie się o godz. 9.

Trasy zaplanowano tak, aby autobusy docierały do rejonów o dużym natężeniu ruchu pieszego. Funkcjonować będą dwie linie: „OGRZEJ SIĘ – linia A” oraz „OGRZEJ SIĘ – linia B”, obejmujące m.in. okolice Dworca Centralnego, Woli, Pragi i Grochowa. Na wybranych przystankach autobusy zatrzymują się na żądanie – należy zasygnalizować kierowcy potrzebę postoju.

Uwaga na sople i oblodzenia

Silne mrozy przeplatane odwilżą powodują powstawanie sopli lodu, które mogą spadać z dachów, balkonów i gzymsów. Stanowią one realne zagrożenie dla pieszych oraz zaparkowanych samochodów. Służby apelują, aby unikać przechodzenia bezpośrednio pod okapami budynków i zwracać uwagę na oznaczenia ostrzegawcze.

Kto odpowiada za odśnieżanie w Warszawie

Za zimowe utrzymanie ponad czterech milionów metrów kwadratowych terenów, w tym około czterech i pół tysiąca przystanków, odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. W pozostałych miejscach obowiązek odśnieżania spoczywa m.in. na:

  • zarządcach nieruchomości – chodniki przylegające do budynków,
  • wspólnotach i zarządcach osiedli – drogi i chodniki osiedlowe,
  • urzędach osiemnastu dzielnic – ulice bez komunikacji autobusowej,
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe oraz wybrane mosty,
  • wyspecjalizowanych zarządach terenów publicznych i zieleni miejskiej.
Miasto apeluje do wszystkich odpowiedzialnych podmiotów o bieżące reagowanie na śliską nawierzchnię i zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc.

Straż Miejska prowadzi kontrole

Strażnicy miejscy regularnie kontrolują stan odśnieżania chodników oraz reagują na zagrożenia wynikające z zimowej aury, takie jak sople czy oblodzenia. Od pierwszego do dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku przeprowadzono łącznie 4 519 kontroli.

W ich wyniku skierowano 74 wnioski o ukaranie do sądu, nałożono 44 mandaty karne, a w 253 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Ponad tysiąc trzysta kontroli zakończyło się bez uwag, a blisko dwa tysiące osiemset wyników przekazano zarządcom do dalszej realizacji.

Służby przypominają, że ostrożność i współpraca wszystkich uczestników życia miejskiego są kluczowe dla bezpieczeństwa podczas zimowych mrozów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

