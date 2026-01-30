Gotowi na kolejną falę mrozów? Ogrzewane namioty i autobusy wracają na ulice

Autobusy grzewcze dla potrzebujących

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi również dwa bezpłatne autobusy grzewcze. Zaczną one kursować w piątek, trzydziestego stycznia, od godz. 18 i będą jeździły przez całą noc. Ostatni kurs rozpocznie się o godz. 9.

Trasy zaplanowano tak, aby autobusy docierały do rejonów o dużym natężeniu ruchu pieszego. Funkcjonować będą dwie linie: „OGRZEJ SIĘ – linia A” oraz „OGRZEJ SIĘ – linia B”, obejmujące m.in. okolice Dworca Centralnego, Woli, Pragi i Grochowa. Na wybranych przystankach autobusy zatrzymują się na żądanie – należy zasygnalizować kierowcy potrzebę postoju.

Uwaga na sople i oblodzenia

Silne mrozy przeplatane odwilżą powodują powstawanie sopli lodu, które mogą spadać z dachów, balkonów i gzymsów. Stanowią one realne zagrożenie dla pieszych oraz zaparkowanych samochodów. Służby apelują, aby unikać przechodzenia bezpośrednio pod okapami budynków i zwracać uwagę na oznaczenia ostrzegawcze.

Kto odpowiada za odśnieżanie w Warszawie

Za zimowe utrzymanie ponad czterech milionów metrów kwadratowych terenów, w tym około czterech i pół tysiąca przystanków, odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. W pozostałych miejscach obowiązek odśnieżania spoczywa m.in. na:

zarządcach nieruchomości – chodniki przylegające do budynków,

wspólnotach i zarządcach osiedli – drogi i chodniki osiedlowe,

urzędach osiemnastu dzielnic – ulice bez komunikacji autobusowej,

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe oraz wybrane mosty,

wyspecjalizowanych zarządach terenów publicznych i zieleni miejskiej.

Miasto apeluje do wszystkich odpowiedzialnych podmiotów o bieżące reagowanie na śliską nawierzchnię i zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc.

Straż Miejska prowadzi kontrole

Strażnicy miejscy regularnie kontrolują stan odśnieżania chodników oraz reagują na zagrożenia wynikające z zimowej aury, takie jak sople czy oblodzenia. Od pierwszego do dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku przeprowadzono łącznie 4 519 kontroli.

W ich wyniku skierowano 74 wnioski o ukaranie do sądu, nałożono 44 mandaty karne, a w 253 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Ponad tysiąc trzysta kontroli zakończyło się bez uwag, a blisko dwa tysiące osiemset wyników przekazano zarządcom do dalszej realizacji.

Służby przypominają, że ostrożność i współpraca wszystkich uczestników życia miejskiego są kluczowe dla bezpieczeństwa podczas zimowych mrozów.