34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Publikacja: 25.01.2026 19:49

Na błoniach znajduje się finałowe miasteczko. Oprócz koncertów, czeka tam wiele atrakcji od sponsorów i partnerów orkiestry.

Z koncertu i miasteczka WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego najlepiej wrócić pociągiem lub drugą linią metra. Przy stadionie znajdują się też przystanki autobusów i tramwajów. Miasto uruchomiło też dodatkowe kursy, by rozwieźć uczestników imprezy.

W związku z organizacją 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego od dodz. 19:30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509. W kierunku Winnicy pojadą trasą: RONDO WASZYNGTONA 04 – Al. Zieleniecka – … – WINNICA; a w kierunku Gocławia: RONDO WASZYNGTONA 03 – Rondo Waszyngtona – … – GOCŁAW.

Dodatkowe tramwaje ze Stadionu Narodowego

Do godz. 21 kursowała będzie też specjalna linia tramwajową 34T na trasie: PL. NARUTOWICZA 14 – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA 11. Przejazd tramwajami linii 34T jest bezpłatny.

Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

Od 19:30 uruchomione zostaną też dodatkowe kursy linii 7 na trasie skróconej: DW. WSCHODNI 01 – Kijowska – … – Grójecka – PL. NARUTOWICZA 11 i linii 26 na trasie: AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa – … – METRO MŁOCINY.

Światełko do Nieba 2026

Światełko do Nieba zaplanowano na godz. 20:00. Główny pokaz odbędzie się w Warszawie na plenerowej scenie na błoniach stadionu PGE Narodowy.

- Od razu uspokajam wszystkich tych, którzy do nas apelują o pokazy Światełka do Nieba. To nie są fajerwerki, zrezygnowaliśmy z nich parę lat temu – zastrzega organizator finału WOŚP Jurek Owsiak. – To jest wszystko to, co proponujemy urzędowi, przedstawiamy, jak to będzie wyglądało. To są pióropusze świetlne, efekty świetlne, ognie sceniczne. Uspokajam, wszystko jest oparte na standardach, które pozwalają coś takiego zorganizować. Światełko do Nieba będzie trwało 4 minuty i 27 sekund – zapowiedział.

Plan koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

14:00 – Lanberry

14:40 – Łydka Grubasa

15:20 – IGO

16:00 – Nocny Kochanek

16:40 – LemON

17:20 – Lor

18:00 – Happysad

18:40 – Dżem

19:25 – Ich Troje

20:00 – Światełko do Nieba

20:15 – Myslovitz

20:50 – Hel'enine Oči

21:30 – Tabu

Na błoniach znajduje się też finałowe miasteczko. Czeka tam wiele atrakcji od sponsorów i partnerów orkiestry.

