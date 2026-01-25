34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Na błoniach znajduje się finałowe miasteczko. Oprócz koncertów, czeka tam wiele atrakcji od sponsorów i partnerów orkiestry.
W związku z organizacją 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego od dodz. 19:30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509. W kierunku Winnicy pojadą trasą: RONDO WASZYNGTONA 04 – Al. Zieleniecka – … – WINNICA; a w kierunku Gocławia: RONDO WASZYNGTONA 03 – Rondo Waszyngtona – … – GOCŁAW.
Do godz. 21 kursowała będzie też specjalna linia tramwajową 34T na trasie: PL. NARUTOWICZA 14 – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA 11. Przejazd tramwajami linii 34T jest bezpłatny.
Od 19:30 uruchomione zostaną też dodatkowe kursy linii 7 na trasie skróconej: DW. WSCHODNI 01 – Kijowska – … – Grójecka – PL. NARUTOWICZA 11 i linii 26 na trasie: AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa – … – METRO MŁOCINY.
Światełko do Nieba zaplanowano na godz. 20:00. Główny pokaz odbędzie się w Warszawie na plenerowej scenie na błoniach stadionu PGE Narodowy.
- Od razu uspokajam wszystkich tych, którzy do nas apelują o pokazy Światełka do Nieba. To nie są fajerwerki, zrezygnowaliśmy z nich parę lat temu – zastrzega organizator finału WOŚP Jurek Owsiak. – To jest wszystko to, co proponujemy urzędowi, przedstawiamy, jak to będzie wyglądało. To są pióropusze świetlne, efekty świetlne, ognie sceniczne. Uspokajam, wszystko jest oparte na standardach, które pozwalają coś takiego zorganizować. Światełko do Nieba będzie trwało 4 minuty i 27 sekund – zapowiedział.
14:00 – Lanberry
14:40 – Łydka Grubasa
15:20 – IGO
16:00 – Nocny Kochanek
16:40 – LemON
17:20 – Lor
18:00 – Happysad
18:40 – Dżem
19:25 – Ich Troje
20:00 – Światełko do Nieba
20:15 – Myslovitz
20:50 – Hel'enine Oči
21:30 – Tabu
