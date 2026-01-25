34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Z koncertu i miasteczka WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego najlepiej wrócić pociągiem lub drugą linią metra. Przy stadionie znajdują się też przystanki autobusów i tramwajów. Miasto uruchomiło też dodatkowe kursy, by rozwieźć uczestników imprezy.



W związku z organizacją 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego od dodz. 19:30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509. W kierunku Winnicy pojadą trasą: RONDO WASZYNGTONA 04 – Al. Zieleniecka – … – WINNICA; a w kierunku Gocławia: RONDO WASZYNGTONA 03 – Rondo Waszyngtona – … – GOCŁAW.

Dodatkowe tramwaje ze Stadionu Narodowego

Do godz. 21 kursowała będzie też specjalna linia tramwajową 34T na trasie: PL. NARUTOWICZA 14 – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA 11. Przejazd tramwajami linii 34T jest bezpłatny.

Od 19:30 uruchomione zostaną też dodatkowe kursy linii 7 na trasie skróconej: DW. WSCHODNI 01 – Kijowska – … – Grójecka – PL. NARUTOWICZA 11 i linii 26 na trasie: AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa – … – METRO MŁOCINY.

Światełko do Nieba 2026

Światełko do Nieba zaplanowano na godz. 20:00. Główny pokaz odbędzie się w Warszawie na plenerowej scenie na błoniach stadionu PGE Narodowy.