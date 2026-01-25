Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin (6 marca 1926) i 10. rocznicę śmierci (9 października 2016),
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza do powrotu do twórczości reżysera – kina, które wciąż potrafi poruszyć, stawia ważne pytania i pomaga rozumieć naszą historię oraz współczesność. Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin (6 marca 1926) i 10. rocznicę śmierci (9 października 2016), upamiętniając jego zasługi dla polskiej kultury. Warszawskie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaplanowało w związku z tym szereg wydarzeń.
Na Żoliborzu w kinie plenerowym odbędzie się letni przegląd filmów wielkiego polskiego reżysera. Pokazy, organizowane w lipcu i sierpniu w otwartej i dostępnej formule przybliżą klasykę polskiego kina szerokiej publiczności. A kulminacją obchodów Roku Andrzeja Wajdy będzie multimedialna wystawa „Uniwersum Wajdy”, przygotowana z okazji otwarcia Kina Tęcza jesienią 2026 roku. Ekspozycja połączy film, teatr, sztuki wizualne i archiwalia, pokazując Wajdę jako artystę totalnego i twórcę wciąż obecnego w debacie publicznej.
W programie także pokaz filmu dokumentalnego „Wajda. Man of Poland. Historia pewnego Oscara”. Film opowiada o drodze reżysera do Oscara honorowego i znaczeniu tego wyróżnienia dla polskiej kultury. W 2026 roku odbędzie się również finał konkursu TVP „Ziemia obiecana”, który zaprosi młodych twórców do refleksji nad współczesnymi nierównościami i mechanizmami kapitalizmu. Międzynarodowy wymiar obchodów podkreśli projekt „Wajda Generation” – prezentacje filmów w Waszyngton, Los Angeles oraz Tokio, skierowane do zagranicznej publiczności oraz środowisk filmowych i akademickich.
Działania edukacyjne w ramach Roku Andrzeja Wajdy 2026 są skierowane do szkół, nauczycieli, edukatorów i młodzieży. Ich celem jest wprowadzenie filmów reżysera do codziennej pracy w szkołach oraz pomoc uczniom w lepszym rozumieniu kultury, historii i współczesnego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie ogólnopolska konferencja dla nauczycieli „Andrzej Wajda. Uczeń, nauczyciel, twórca. Inspiracje edukacyjne”, która odbędzie się 9 – 10 marca 2026 roku w Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Ważną częścią programu jest także całoroczny projekt „Niezbędnik filmowy dla nauczycieli – Andrzej Wajda”. Zapewnia on bezpłatny dostęp do wybranych filmów oraz gotowych materiałów do prowadzenia lekcji. Program obejmuje również działania dla młodzieży w wieku 13–18 lat, w tym warsztaty edukacyjne i projekcje w kinach studyjnych, które uczą świadomego i krytycznego odbioru filmu.
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy to warszawska instytucja zajmująca się filmem, realizująca zadania związane z upowszechnianiem kultury i edukacją filmową. Organizuje projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzy programy edukacyjne oraz serwis Film Nest dla nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz rodziców, którzy szukają mądrych i ciekawych treści. Działa w Alejach Ujazdowskich 20, a w 2026 roku otworzy ponownie kino Tęcza na Żoliborzu.