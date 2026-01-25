Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Program obchodów Roku Andrzeja Wajdy w Warszawie łączy projekcje filmowe, działania edukacyjne, warsztaty, konferencję dla nauczycieli oraz wydarzenia międzynarodowe.



Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza do powrotu do twórczości reżysera – kina, które wciąż potrafi poruszyć, stawia ważne pytania i pomaga rozumieć naszą historię oraz współczesność. Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin (6 marca 1926) i 10. rocznicę śmierci (9 października 2016), upamiętniając jego zasługi dla polskiej kultury. Warszawskie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaplanowało w związku z tym szereg wydarzeń.

Co zaplanowano na Rok Andrzeja Wajdy?

Na Żoliborzu w kinie plenerowym odbędzie się letni przegląd filmów wielkiego polskiego reżysera. Pokazy, organizowane w lipcu i sierpniu w otwartej i dostępnej formule przybliżą klasykę polskiego kina szerokiej publiczności. A kulminacją obchodów Roku Andrzeja Wajdy będzie multimedialna wystawa „Uniwersum Wajdy”, przygotowana z okazji otwarcia Kina Tęcza jesienią 2026 roku. Ekspozycja połączy film, teatr, sztuki wizualne i archiwalia, pokazując Wajdę jako artystę totalnego i twórcę wciąż obecnego w debacie publicznej.

W programie także pokaz filmu dokumentalnego „Wajda. Man of Poland. Historia pewnego Oscara”. Film opowiada o drodze reżysera do Oscara honorowego i znaczeniu tego wyróżnienia dla polskiej kultury. W 2026 roku odbędzie się również finał konkursu TVP „Ziemia obiecana”, który zaprosi młodych twórców do refleksji nad współczesnymi nierównościami i mechanizmami kapitalizmu. Międzynarodowy wymiar obchodów podkreśli projekt „Wajda Generation” – prezentacje filmów w Waszyngton, Los Angeles oraz Tokio, skierowane do zagranicznej publiczności oraz środowisk filmowych i akademickich.

Działania edukacyjne podczas Roku Andrzeja Wajdy

Działania edukacyjne w ramach Roku Andrzeja Wajdy 2026 są skierowane do szkół, nauczycieli, edukatorów i młodzieży. Ich celem jest wprowadzenie filmów reżysera do codziennej pracy w szkołach oraz pomoc uczniom w lepszym rozumieniu kultury, historii i współczesnego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie ogólnopolska konferencja dla nauczycieli „Andrzej Wajda. Uczeń, nauczyciel, twórca. Inspiracje edukacyjne”, która odbędzie się 9 – 10 marca 2026 roku w Muzeum Historii Polski w Warszawie.