-4.8°C
1011.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Publikacja: 25.01.2026 13:46

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin (6 marca 1926) i 10. rocznicę śmierci (9 października 2016),

Foto: Fotorzepa, Danuta Matloch

rbi
Program obchodów Roku Andrzeja Wajdy w Warszawie łączy projekcje filmowe, działania edukacyjne, warsztaty, konferencję dla nauczycieli oraz wydarzenia międzynarodowe.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza do powrotu do twórczości reżysera – kina, które wciąż potrafi poruszyć, stawia ważne pytania i pomaga rozumieć naszą historię oraz współczesność. Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin (6 marca 1926) i 10. rocznicę śmierci (9 października 2016), upamiętniając jego zasługi dla polskiej kultury. Warszawskie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaplanowało w związku z tym szereg wydarzeń.

Co zaplanowano na Rok Andrzeja Wajdy?

Na Żoliborzu w kinie plenerowym odbędzie się letni przegląd filmów wielkiego polskiego reżysera. Pokazy, organizowane w lipcu i sierpniu w otwartej i dostępnej formule przybliżą klasykę polskiego kina szerokiej publiczności. A kulminacją obchodów Roku Andrzeja Wajdy będzie multimedialna wystawa „Uniwersum Wajdy”, przygotowana z okazji otwarcia Kina Tęcza jesienią 2026 roku. Ekspozycja połączy film, teatr, sztuki wizualne i archiwalia, pokazując Wajdę jako artystę totalnego i twórcę wciąż obecnego w debacie publicznej.

Polecane
W wyremontowanej sali kinowej znajdzie się niemal 200 miejsc
rewitalizacja
Koniec remontu Kina Tęcza coraz bliżej. Kiedy pierwsze seanse na Suzina?

W programie także pokaz filmu dokumentalnego „Wajda. Man of Poland. Historia pewnego Oscara”. Film opowiada o drodze reżysera do Oscara honorowego i znaczeniu tego wyróżnienia dla polskiej kultury. W 2026 roku odbędzie się również finał konkursu TVP „Ziemia obiecana”, który zaprosi młodych twórców do refleksji nad współczesnymi nierównościami i mechanizmami kapitalizmu. Międzynarodowy wymiar obchodów podkreśli projekt „Wajda Generation” – prezentacje filmów w Waszyngton, Los Angeles oraz Tokio, skierowane do zagranicznej publiczności oraz środowisk filmowych i akademickich.

Działania edukacyjne podczas Roku Andrzeja Wajdy

Działania edukacyjne w ramach Roku Andrzeja Wajdy 2026 są skierowane do szkół, nauczycieli, edukatorów i młodzieży. Ich celem jest wprowadzenie filmów reżysera do codziennej pracy w szkołach oraz pomoc uczniom w lepszym rozumieniu kultury, historii i współczesnego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie ogólnopolska konferencja dla nauczycieli „Andrzej Wajda. Uczeń, nauczyciel, twórca. Inspiracje edukacyjne”, która odbędzie się 9 – 10 marca 2026 roku w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Reklama
Reklama
Polecane
Trwa nabór do prestiżowego europejskiego programu szkoleniowego na festiwalu IDFA w Amsterdamie,
kinomatografia
Kino dokumentalne dla młodych. Z Warszawy na znane festiwale filmowe

Ważną częścią programu jest także całoroczny projekt „Niezbędnik filmowy dla nauczycieli – Andrzej Wajda”. Zapewnia on bezpłatny dostęp do wybranych filmów oraz gotowych materiałów do prowadzenia lekcji. Program obejmuje również działania dla młodzieży w wieku 13–18 lat, w tym warsztaty edukacyjne i projekcje w kinach studyjnych, które uczą świadomego i krytycznego odbioru filmu.

Czym zajmuje się Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy?

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy to warszawska instytucja zajmująca się filmem, realizująca zadania związane z upowszechnianiem kultury i edukacją filmową. Organizuje projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzy programy edukacyjne oraz serwis Film Nest dla nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz rodziców, którzy szukają mądrych i ciekawych treści. Działa w Alejach Ujazdowskich 20, a w 2026 roku otworzy ponownie kino Tęcza na Żoliborzu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lucyna nie żyła i że znaleziono ją pod oknami domu, w którym mieszkała. Domu, który Warszawiacy od l
warszawskie historie szczepańskiego

Z 14 piętra na warszawski bruk. Część I

Teatr Kamienica wystosował petycję do władz Warszawy w sprawie pierwokupu miejskich lokali przez ins
instytucje kultury

Teatr Kamienica na zakręcie. Petycja o prawo pierwokupu na ratunek

W 2025 r. w Warszawie postawiono 400 ławek warszawskich
przestrzeń miejska

Zieleń w Warszawie. Co wydarzyło się w 2025 roku?

Podczas tegorocznej akcji WOŚP zbiera pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmoweg
34. finał wielkiej okeirstry świątecznej pomocy

Gramy dla zdrowych brzuszków naszych dzieci. Co dzieje się w Warszawie?

Wylosować można m.in. wejściówki do Centrum Tenisa Stołowego.
rekreacja

Aktywny Ursynów 2026. Jak zdobyć darmowe wejściówki?

Projekt zakłada instalację nowoczesnych kamer typu ANPR na osiemnastu kluczowych wjazdach i skrzyżow
budżet obywatelski

„Wielki Brat” na wjazdach do Warszawy? Projekt za 3 miliony złotych

Kierowcy mają pretensje o nieczytelne i wprowadzające w błąd oznakowanie
parkowanie

Odholowane auta i mandaty. Chaos przed finałem WOŚP

Park Żerański o powierzchni 13 ha jest pierwszym parkiem w Warszawie z bezpośrednim dostępem do lini
ZIELEŃ MIEJSKA

Park Żerański z nagrodą w konkursie Property Design Awards

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA