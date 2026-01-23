Wielkie Granie i Bieganie w Ursusie. Koncert Lanberry i sportowe emocje

Bieg na 2 km, koncerty lokalnych artystów i muzyczna gwiazda wieczoru – Lanberry. W niedzielę 25 stycznia Ursus zaprasza mieszkańców na Wielkie Granie i Bieganie w ramach finału WOŚP.



W najbliższą niedzielę, 25 stycznia, dzielnica Ursus zaprasza mieszkańców na wydarzenie Wielkie Granie i Bieganie. W programie zaplanowano sportową rywalizację, występy artystyczne oraz finałowy koncert popularnej wokalistki Lanberry. Całość odbywa się w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sportowy początek w Eko Parku

Sportowa część wydarzenia rozpocznie się o godz. 10 w Eko Parku przy ul. Gierdziejewskiego. Uczestnicy wezmą udział w biegu na dystansie 2 kilometrów. Start w biegu jest bezpłatny, jednak obowiązuje limit miejsc. Zapisy prowadzone są online, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji.