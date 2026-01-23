-5.5°C
Wielkie Granie i Bieganie w Ursusie. Koncert Lanberry i sportowe emocje

Publikacja: 23.01.2026 19:00

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert Lanberry

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
Bieg na 2 km, koncerty lokalnych artystów i muzyczna gwiazda wieczoru – Lanberry. W niedzielę 25 stycznia Ursus zaprasza mieszkańców na Wielkie Granie i Bieganie w ramach finału WOŚP.

W najbliższą niedzielę, 25 stycznia, dzielnica Ursus zaprasza mieszkańców na wydarzenie Wielkie Granie i Bieganie. W programie zaplanowano sportową rywalizację, występy artystyczne oraz finałowy koncert popularnej wokalistki Lanberry. Całość odbywa się w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Foto: mat. pras.

Sportowy początek w Eko Parku

Sportowa część wydarzenia rozpocznie się o godz. 10 w Eko Parku przy ul. Gierdziejewskiego. Uczestnicy wezmą udział w biegu na dystansie 2 kilometrów. Start w biegu jest bezpłatny, jednak obowiązuje limit miejsc. Zapisy prowadzone są online, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji.

Muzyczne atrakcje w Parku Czechowickim

Część artystyczna wydarzenia przeniesie się do Parku Czechowickiego, gdzie od godz. 15:30 rozpoczną się koncerty. Na scenie wystąpią:

  • Zuzanna Skalska i Magdalena Kwaśniewska,
  • Karolina Szczepanik-Pawlikowska,
  • zespół „Szósta Aleja”, doskonale znany ursuskiej publiczności.

Foto: mat. pras.

Licytacje WOŚP i koncert Lanberry

O godz. 17:45 zaplanowano licytację WOŚP prowadzoną przez Sztab #5385 WOŚP Ursus, podczas której każdy chętny będzie mógł wesprzeć zbiórkę. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert Lanberry, który rozpocznie się o godz. 19.

Po występie artystki, tradycyjnie o godz. 20, uczestnicy zobaczą „Światełko do nieba”, symbolicznie kończące finał wydarzenia.

