Życie Warszawy
Uwaga na siarczysty mróz w Warszawie. Wiadomo, kiedy przyjdzie zmiana pogody

Publikacja: 19.01.2026 18:45

Pogoda dla Warszawy do końca tygodnia. Mróz utrzyma się jeszcze długo

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Mróz nie odpuszcza w całej Polsce. W stolicy również w najbliższych dniach nie odpoczniemy od zimy - termometry pokażą w nocy nawet -13 stopni. Pod koniec tygodnia mróz nieco zelżeje, za to zrobi się pochmurnie i może spaść śnieg.

W najbliższych dniach trzeba się przygotować na kontynuację siarczystych mrozów. Do piątku będzie bardzo zimno, ale słonecznie. W weekend temperatury zbliżą się do zera, a pogoda zupełnie się zmieni. Oto, co mówią najnowsze prognozy IMGW.

Pogoda na najbliższe dni dla Warszawy. Silny mróz i dużo słońca 

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w stolicy będzie dochodzić do -10 stopni, odczucie chłodu będzie jednak większe - wyniesie około -14 stopni.

We wtorek przez większość dnia będzie raczej pogodnie. Najcieplej będzie około południa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -2,6 stopni Celsjusza. Po południu wróci silny mróz. Noc z wtorku na środę będzie wyjątkowo zimna. Termometry w Warszawie pokażą poniżej -13 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie znacznie zimniej, prawie do -19 stopni.

W środę również będzie się utrzymywał siarczysty mróz. Mimo intensywnego słońca, w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą około -9 stopni. W nocy ze środy na czwartek temperatura wyniesie poniżej -12 stopni.

Czwartek będzie słoneczny, z temperaturą około -3 stopni Celsjusza prognozują meteorolodzy. Z czwartku na piątek czeka nas kolejna zimna noc z temperaturą poniżej -10 stopni.

Od wtorku do piątku synoptycy nie przewidują opadów śniegu ani deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, do umiarkowanego. 

Od piątku zmiana pogody. Jaki będzie weekend w stolicy?

Od piątku pogoda zacznie się zmieniać. Nie będzie już tak pogodnie, jak w pierwszej połowie tygodnia. Pojawi się zachmurzenie. Temperatura wzrośnie i wyniesie w dzień około -1 stopnia. W nocy nadal będzie mroźnie, ale temperatury nie będą przekraczać -10 stopni.

Sobota będzie bardzo pochmurna, mogą pojawić się opady śniegu. Termometry pokażą około zera stopni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura wyniesie poniżej -3 stopni.

W niedzielę znów nieco się ochłodzi. Będzie około -2 stopni Celsjusza. Prognozowane jest duże zachmurzenie i opady śniegu. Wiatr momentami może być porywisty.

Źródło: rp.pl

