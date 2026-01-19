Uwaga na siarczysty mróz w Warszawie. Wiadomo, kiedy przyjdzie zmiana pogody

Mróz nie odpuszcza w całej Polsce. W stolicy również w najbliższych dniach nie odpoczniemy od zimy - termometry pokażą w nocy nawet -13 stopni. Pod koniec tygodnia mróz nieco zelżeje, za to zrobi się pochmurnie i może spaść śnieg.



W najbliższych dniach trzeba się przygotować na kontynuację siarczystych mrozów. Do piątku będzie bardzo zimno, ale słonecznie. W weekend temperatury zbliżą się do zera, a pogoda zupełnie się zmieni. Oto, co mówią najnowsze prognozy IMGW.

Pogoda na najbliższe dni dla Warszawy. Silny mróz i dużo słońca

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w stolicy będzie dochodzić do -10 stopni, odczucie chłodu będzie jednak większe - wyniesie około -14 stopni.

We wtorek przez większość dnia będzie raczej pogodnie. Najcieplej będzie około południa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -2,6 stopni Celsjusza. Po południu wróci silny mróz. Noc z wtorku na środę będzie wyjątkowo zimna. Termometry w Warszawie pokażą poniżej -13 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie znacznie zimniej, prawie do -19 stopni.

W środę również będzie się utrzymywał siarczysty mróz. Mimo intensywnego słońca, w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą około -9 stopni. W nocy ze środy na czwartek temperatura wyniesie poniżej -12 stopni.