Uwaga na siarczysty mróz w Warszawie. Wiadomo, kiedy przyjdzie zmiana pogody

Pogoda dla Warszawy do końca tygodnia. Mróz utrzyma się jeszcze długo
W najbliższych dniach trzeba się przygotować na kontynuację siarczystych mrozów. Do piątku będzie bardzo zimno, ale słonecznie. W weekend temperatury zbliżą się do zera, a pogoda zupełnie się zmieni. Oto, co mówią najnowsze prognozy IMGW.
W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w stolicy będzie dochodzić do -10 stopni, odczucie chłodu będzie jednak większe - wyniesie około -14 stopni.
We wtorek przez większość dnia będzie raczej pogodnie. Najcieplej będzie około południa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -2,6 stopni Celsjusza. Po południu wróci silny mróz. Noc z wtorku na środę będzie wyjątkowo zimna. Termometry w Warszawie pokażą poniżej -13 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie znacznie zimniej, prawie do -19 stopni.
W środę również będzie się utrzymywał siarczysty mróz. Mimo intensywnego słońca, w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą około -9 stopni. W nocy ze środy na czwartek temperatura wyniesie poniżej -12 stopni.
Czwartek będzie słoneczny, z temperaturą około -3 stopni Celsjusza prognozują meteorolodzy. Z czwartku na piątek czeka nas kolejna zimna noc z temperaturą poniżej -10 stopni.
Od wtorku do piątku synoptycy nie przewidują opadów śniegu ani deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, do umiarkowanego.
Od piątku pogoda zacznie się zmieniać. Nie będzie już tak pogodnie, jak w pierwszej połowie tygodnia. Pojawi się zachmurzenie. Temperatura wzrośnie i wyniesie w dzień około -1 stopnia. W nocy nadal będzie mroźnie, ale temperatury nie będą przekraczać -10 stopni.
Sobota będzie bardzo pochmurna, mogą pojawić się opady śniegu. Termometry pokażą około zera stopni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura wyniesie poniżej -3 stopni.
W niedzielę znów nieco się ochłodzi. Będzie około -2 stopni Celsjusza. Prognozowane jest duże zachmurzenie i opady śniegu. Wiatr momentami może być porywisty.