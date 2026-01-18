-6.7°C
Życie Warszawy
Kolejny krok ku rozpoczęciu budowy Sobieski Tower

Publikacja: 18.01.2026 15:25

Sobieski Tower ma stać się kolejnym znaczącym punktem w portfolio Ghelamco

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestycja biurowa Sobieski Tower, planowana u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Grójeckiej w Warszawie, wchodzi w kolejną fazę przygotowań. Deweloper Ghelamco podjął kroki mające na celu uporządkowanie finansowania projektu, co przybliża realizację kompleksu.

Spółka projektowa odpowiedzialna za budowę wieżowca uruchomiła program emisji obligacji, których łączna wartość może wynieść do 200 mln zł - informuje strona propertynews.pl. Program został zaplanowany na okres sześciu lat, a pierwsze transze mają zostać wyemitowane w 2026 roku. Środki te mają wesprzeć realizację projektu i ustabilizować strukturę kapitałową przedsięwzięcia.

Działania te są podejmowane po okresie mniejszej aktywności wokół projektu, co wiązało się między innymi z sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych oraz strategią redukcji zadłużenia grupy deweloperskiej. Choć uruchomienie programu obligacji nie jest równoznaczne z natychmiastowym wejściem ekip budowlanych na teren inwestycji, stanowi kluczowy element domykający przygotowania finansowe.

Architektura i parametry techniczne budynku

Za koncepcję architektoniczną Sobieski Tower odpowiada renomowana warszawska pracownia JEMS Architekci. Zgodnie z aktualnymi założeniami, budynek będzie miał formę kaskadowej bryły o maksymalnej wysokości 130 metrów. Projekt przewiduje podział obiektu na cztery segmenty o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, od 27 do 34 pięter.

W parterze kompleksu mają znaleźć się lokale usługowe

Foto: mat. pras.

Wyróżnikiem architektury ma być elewacja o ceglastym odcieniu oraz regularna siatka okien, co ma nawiązywać do sąsiedniej zabudowy Ochoty. W projekcie uwzględniono również:

  • około 70-77 tys. mkw. powierzchni całkowitej,
  • około 43 tys. mkw. powierzchni biurowej,
  • lokale usługowe w parterach,
  • dwukondygnacyjne tarasy z zielenią na wyższych poziomach.
Sobieski Tower to kaskadowo ukształtowana bryła, obniżająca się w kierunku Grójeckiej i stojącego po

Foto: mat. pras.

Lokalizacja o strategicznym znaczeniu

Działka przy ulicy Grójeckiej 16, na której ma stanąć wieżowiec, to jeden z najważniejszych punktów komunikacyjnych stolicy. Teren ten stanowi swoistą bramę do centrum Warszawy, łączącą dzielnice Ochota i Wola ze Śródmieściem.

Historia planów zabudowy tego miejsca sięga kilkunastu lat. Pierwotne koncepcje zakładały budowę obiektu o wysokości 160 metrów, jednak ostateczne uwarunkowania planistyczne, zatwierdzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z początku 2023 roku, określiły maksymalną wysokość dominanty na 130 metrów.

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

