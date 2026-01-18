Kolejny krok ku rozpoczęciu budowy Sobieski Tower

Sobieski Tower ma stać się kolejnym znaczącym punktem w portfolio Ghelamco
Spółka projektowa odpowiedzialna za budowę wieżowca uruchomiła program emisji obligacji, których łączna wartość może wynieść do 200 mln zł - informuje strona propertynews.pl. Program został zaplanowany na okres sześciu lat, a pierwsze transze mają zostać wyemitowane w 2026 roku. Środki te mają wesprzeć realizację projektu i ustabilizować strukturę kapitałową przedsięwzięcia.
Działania te są podejmowane po okresie mniejszej aktywności wokół projektu, co wiązało się między innymi z sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych oraz strategią redukcji zadłużenia grupy deweloperskiej. Choć uruchomienie programu obligacji nie jest równoznaczne z natychmiastowym wejściem ekip budowlanych na teren inwestycji, stanowi kluczowy element domykający przygotowania finansowe.
Za koncepcję architektoniczną Sobieski Tower odpowiada renomowana warszawska pracownia JEMS Architekci. Zgodnie z aktualnymi założeniami, budynek będzie miał formę kaskadowej bryły o maksymalnej wysokości 130 metrów. Projekt przewiduje podział obiektu na cztery segmenty o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, od 27 do 34 pięter.
W parterze kompleksu mają znaleźć się lokale usługowe
Wyróżnikiem architektury ma być elewacja o ceglastym odcieniu oraz regularna siatka okien, co ma nawiązywać do sąsiedniej zabudowy Ochoty. W projekcie uwzględniono również:
Działka przy ulicy Grójeckiej 16, na której ma stanąć wieżowiec, to jeden z najważniejszych punktów komunikacyjnych stolicy. Teren ten stanowi swoistą bramę do centrum Warszawy, łączącą dzielnice Ochota i Wola ze Śródmieściem.
Historia planów zabudowy tego miejsca sięga kilkunastu lat. Pierwotne koncepcje zakładały budowę obiektu o wysokości 160 metrów, jednak ostateczne uwarunkowania planistyczne, zatwierdzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z początku 2023 roku, określiły maksymalną wysokość dominanty na 130 metrów.
Sobieski Tower ma stać się kolejnym znaczącym punktem w portfolio Ghelamco, obok takich realizacji jak Warsaw Spire. Ze względu na swoje gabaryty i lokalizację w otoczeniu niższej zabudowy, budynek z pewnością wpłynie na panoramę tej części miasta i domknie kompozycję urbanistyczną placu Zawiszy.