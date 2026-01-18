Kolejny krok ku rozpoczęciu budowy Sobieski Tower

Inwestycja biurowa Sobieski Tower, planowana u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Grójeckiej w Warszawie, wchodzi w kolejną fazę przygotowań. Deweloper Ghelamco podjął kroki mające na celu uporządkowanie finansowania projektu, co przybliża realizację kompleksu.



Spółka projektowa odpowiedzialna za budowę wieżowca uruchomiła program emisji obligacji, których łączna wartość może wynieść do 200 mln zł - informuje strona propertynews.pl. Program został zaplanowany na okres sześciu lat, a pierwsze transze mają zostać wyemitowane w 2026 roku. Środki te mają wesprzeć realizację projektu i ustabilizować strukturę kapitałową przedsięwzięcia.

Działania te są podejmowane po okresie mniejszej aktywności wokół projektu, co wiązało się między innymi z sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych oraz strategią redukcji zadłużenia grupy deweloperskiej. Choć uruchomienie programu obligacji nie jest równoznaczne z natychmiastowym wejściem ekip budowlanych na teren inwestycji, stanowi kluczowy element domykający przygotowania finansowe.

Architektura i parametry techniczne budynku

Za koncepcję architektoniczną Sobieski Tower odpowiada renomowana warszawska pracownia JEMS Architekci. Zgodnie z aktualnymi założeniami, budynek będzie miał formę kaskadowej bryły o maksymalnej wysokości 130 metrów. Projekt przewiduje podział obiektu na cztery segmenty o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, od 27 do 34 pięter.