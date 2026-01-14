Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi

Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz marznące opady deszczu spowodowały istotne zakłócenia w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego oraz ruchu kolejowego na Mazowszu.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach dla Warszawy i województwa mazowieckiego. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, skróconymi trasami oraz odwołanymi kursami pojazdów komunikacji miejskiej i pociągów.

Służby miejskie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przepuszczanie pojazdów technicznych.

Sytuacja na liniach kolejowych i drogach 14 stycznia

Najpoważniejsze problemy w ruchu kolejowym odnotowano na odcinkach między Warszawą a Łowiczem oraz między Warszawą a Pruszkowem. Główną przyczyną utrudnień jest oblodzenie sieci trakcyjnej, które utrudnia płynny przejazd składów SKM oraz Kolei Mazowieckich. Służby techniczne PLK SA monitorują sytuację, wykorzystując pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe.

Na terenie Warszawy od godziny 19.30 trwa intensywna akcja posypywania zapobiegająca skutkom gołoledzi. Do działań skierowano 170 posypywarek, które obsługują trasy przebiegu linii autobusowych.