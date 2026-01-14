Utrudnienia w komunikacji w Warszawie i na Mazowszu z powodu gołoledzi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach dla Warszawy i województwa mazowieckiego. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, skróconymi trasami oraz odwołanymi kursami pojazdów komunikacji miejskiej i pociągów.
Najpoważniejsze problemy w ruchu kolejowym odnotowano na odcinkach między Warszawą a Łowiczem oraz między Warszawą a Pruszkowem. Główną przyczyną utrudnień jest oblodzenie sieci trakcyjnej, które utrudnia płynny przejazd składów SKM oraz Kolei Mazowieckich. Służby techniczne PLK SA monitorują sytuację, wykorzystując pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe.
Na terenie Warszawy od godziny 19.30 trwa intensywna akcja posypywania zapobiegająca skutkom gołoledzi. Do działań skierowano 170 posypywarek, które obsługują trasy przebiegu linii autobusowych. Służby miejskie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przepuszczanie pojazdów technicznych.
Według komunikatów meteorologicznych umiarkowane opady marznącego deszczu mogą występować 14 stycznia do godziny 23:00. Strefa opadów przemieszcza się powoli z zachodu na wschód. Choć w zachodniej części regionu temperatura gruntu ma powoli rosnąć powyżej zera, w większości aglomeracji warszawskiej nawierzchnie pozostają śliskie, co znacząco wydłuża drogę hamowania pojazdów.
Sytuacja pogodowa pozostanie dynamiczna również w kolejnym dniu. Na czwartek, 15 stycznia, zapowiadane jest pogorszenie aury w godzinach porannych. Oczekiwane są intensywne opady ciężkiego śniegu przy temperaturze minimalnej na poziomie -2 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunku zachodnio-południowo-zachodniego osiągnie prędkość od 10 do 15 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 100%, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nie powinien przekroczyć 2 cm.
Utrudnienia dotyczą wszystkich środków transportu. Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego proszeni są o śledzenie komunikatów na wyświetlaczach w pojazdach oraz na stronach internetowych przewoźników. Ze względu na prognozowane na jutrzejszy poranek opady ciężkiego śniegu, należy spodziewać się kontynuacji utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym. Zaleca się zachowanie dystansu między pojazdami i dostosowanie prędkości do panujących warunków.