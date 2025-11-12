Wola powraca do bokserskich korzeni. Zbliża się międzynarodowa gala. Kto stanie w ringu?

Wola i historia boksu w Warszawie

Gala na Woli nie jest przypadkowym wydarzeniem. Dzielnica od lat jest związana z tradycją polskiego boksu, choćby dzięki pobliskiej Hali Gwardii, która w 1953 roku gościła Mistrzostwa Europy w Boksie. A należy przypomnieć, że Polska reprezentacja zdobyła wówczas pięć złotych medali, a turniej stał się symbolem sportowej potęgi kraju w dyscyplinie, która na stałe wpisała się w historię Warszawy.

Pomnik Feliksa "Papy" Stama - legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu” Foto: mat. pras.

Opodal Hali Gwardii znajduje się także pomnik Feliksa „Papy” Stamma, legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”. Jego wkład w rozwój młodych zawodników i popularyzację dyscypliny w Polsce jest nieoceniony, a obecność pomnika w centrum miasta przypomina, że Warszawa jest kolebką polskiej rywalizacji bokserskiej. Gala na Woli w naturalny sposób kontynuuje tę tradycję, dając młodzieży możliwość zmierzenia się w międzynarodowej rywalizacji i jednocześnie łącząc współczesny sport z dziedzictwem historycznym.

Sportowa alternatywa dla kontrowersyjnych gal

W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli stawia na wartości sportowe i edukacyjne. To inicjatywa, która pokazuje, że sporty walki mogą być zarówno widowiskowe, jak i etyczne, promując dyscyplinę, szacunek do przeciwnika i rozwój młodych talentów. Gala w pełni realizuje ideę amatorskiego boksu w duchu fair play, jednocześnie dając uczestnikom i publiczności możliwość uczestnictwa w wydarzeniu, które buduje pozytywny wizerunek Warszawy jako miasta z silną tradycją sportową.

Jak zdobyć zaproszenie na galę?

Miłośnicy boksu, którzy chcą na żywo oglądać młodych mistrzów, mogą zdobyć zaproszenia w piątek, 14 listopada, w OSiR Wola, Pływalnia „Foka” przy ul. Esperanto 5, w godz. 12-16. Każda osoba może otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia, a liczba miejsc jest ograniczona. Kolejne tury rozdawania zaproszeń będą dostępne w następnych dniach, o czym dzielnica ma informować w komunikatach.

Święto sportu w sercu Warszawy

I Międzynarodowa Gala Boksu na Woli to spotkanie historii z młodzieżową pasją i dowód na to, że Warszawa wciąż jest miejscem, gdzie tradycja bokserska spotyka się z nowymi pokoleniami. Dla młodych zawodników to szansa na pierwsze międzynarodowe doświadczenia, a dla mieszkańców Woli i całej stolicy – wyjątkowa okazja, by obserwować sport w najczystszej formie.