Wola powraca do bokserskich korzeni. Zbliża się międzynarodowa gala. Kto stanie w ringu?

Warszawska Wola stanie się areną sportowych emocji. Młodzi pięściarze z Polski i Litwy wyjdą do ringu podczas I Międzynarodowej Gali Boksu. Hala sportowa „Reduta” przy ul. Redutowej 37 będzie areną rywalizacji od godz. 17. Jej bramy otworzą się godzinę wcześniej, aby publiczność mogła zająć miejsca i poczuć sportowy klimat. Wydarzenie jest częścią obchodów 100-lecia mazowieckiego boksu i stanowi wyjątkową okazję do spotkania historii ze sportową pasją.
W ringu zmierzą się reprezentacje Warszawy i Kowna. Młodzi zawodnicy, którzy już niebawem wystąpią w Mistrzostwach Polski U-17, pokażą swoją formę, charakter i umiejętności, zdobyte podczas lat treningów w warszawskich klubach bokserskich. Gala na Woli to wydarzenie ściśle sportowe – sędziowane według obowiązujących przepisów boksu amatorskiego, z wyraźnym podziałem wagowym i wiekowym.
Każdy pojedynek ma charakter rywalizacji fair play, a jego celem jest rozwój sportowy młodych zawodników, a nie spektakularny efekt medialny. To właśnie czysta rywalizacja i profesjonalizm odróżniają tę galę od popularnych, kontrowersyjnych wydarzeń typu freak-fight, nastawionych głównie na rozgłos i prowokacje.
Gala na Woli nie jest przypadkowym wydarzeniem. Dzielnica od lat jest związana z tradycją polskiego boksu, choćby dzięki pobliskiej Hali Gwardii, która w 1953 roku gościła Mistrzostwa Europy w Boksie. A należy przypomnieć, że Polska reprezentacja zdobyła wówczas pięć złotych medali, a turniej stał się symbolem sportowej potęgi kraju w dyscyplinie, która na stałe wpisała się w historię Warszawy.
Pomnik Feliksa "Papy" Stama - legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”
Opodal Hali Gwardii znajduje się także pomnik Feliksa „Papy” Stamma, legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”. Jego wkład w rozwój młodych zawodników i popularyzację dyscypliny w Polsce jest nieoceniony, a obecność pomnika w centrum miasta przypomina, że Warszawa jest kolebką polskiej rywalizacji bokserskiej. Gala na Woli w naturalny sposób kontynuuje tę tradycję, dając młodzieży możliwość zmierzenia się w międzynarodowej rywalizacji i jednocześnie łącząc współczesny sport z dziedzictwem historycznym.
W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli stawia na wartości sportowe i edukacyjne. To inicjatywa, która pokazuje, że sporty walki mogą być zarówno widowiskowe, jak i etyczne, promując dyscyplinę, szacunek do przeciwnika i rozwój młodych talentów. Gala w pełni realizuje ideę amatorskiego boksu w duchu fair play, jednocześnie dając uczestnikom i publiczności możliwość uczestnictwa w wydarzeniu, które buduje pozytywny wizerunek Warszawy jako miasta z silną tradycją sportową.
Miłośnicy boksu, którzy chcą na żywo oglądać młodych mistrzów, mogą zdobyć zaproszenia w piątek, 14 listopada, w OSiR Wola, Pływalnia „Foka” przy ul. Esperanto 5, w godz. 12-16. Każda osoba może otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia, a liczba miejsc jest ograniczona. Kolejne tury rozdawania zaproszeń będą dostępne w następnych dniach, o czym dzielnica ma informować w komunikatach.
I Międzynarodowa Gala Boksu na Woli to spotkanie historii z młodzieżową pasją i dowód na to, że Warszawa wciąż jest miejscem, gdzie tradycja bokserska spotyka się z nowymi pokoleniami. Dla młodych zawodników to szansa na pierwsze międzynarodowe doświadczenia, a dla mieszkańców Woli i całej stolicy – wyjątkowa okazja, by obserwować sport w najczystszej formie.