8.2°C
1020.9 hPa
Życie Warszawy

Wola powraca do bokserskich korzeni. Zbliża się międzynarodowa gala. Kto stanie w ringu?

Publikacja: 12.11.2025 10:15

W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli

W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli stawia na wartości sportowe i edukacyjne.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W Hali Reduta na Woli młodzi bokserzy z Warszawy 29 listopada zmierzą się z reprezentacją Kowna. To nie tylko sportowe widowisko, lecz także hołd dla 100-letniej historii mazowieckiego boksu.

Warszawska Wola stanie się areną sportowych emocji. Młodzi pięściarze z Polski i Litwy wyjdą do ringu podczas I Międzynarodowej Gali Boksu. Hala sportowa „Reduta” przy ul. Redutowej 37 będzie areną rywalizacji od godz. 17. Jej bramy otworzą się godzinę wcześniej, aby publiczność mogła zająć miejsca i poczuć sportowy klimat. Wydarzenie jest częścią obchodów 100-lecia mazowieckiego boksu i stanowi wyjątkową okazję do spotkania historii ze sportową pasją. 

Międzynarodowa rywalizacja młodych talentów 

W ringu zmierzą się reprezentacje Warszawy i Kowna. Młodzi zawodnicy, którzy już niebawem wystąpią w Mistrzostwach Polski U-17, pokażą swoją formę, charakter i umiejętności, zdobyte podczas lat treningów w warszawskich klubach bokserskich. Gala na Woli to wydarzenie ściśle sportowe – sędziowane według obowiązujących przepisów boksu amatorskiego, z wyraźnym podziałem wagowym i wiekowym.  

Foto: mat. pras.

Każdy pojedynek ma charakter rywalizacji fair play, a jego celem jest rozwój sportowy młodych zawodników, a nie spektakularny efekt medialny. To właśnie czysta rywalizacja i profesjonalizm odróżniają tę galę od popularnych, kontrowersyjnych wydarzeń typu freak-fight, nastawionych głównie na rozgłos i prowokacje. 

Reklama
Reklama

Wola i historia boksu w Warszawie 

Gala na Woli nie jest przypadkowym wydarzeniem. Dzielnica od lat jest związana z tradycją polskiego boksu, choćby dzięki pobliskiej Hali Gwardii, która w 1953 roku gościła Mistrzostwa Europy w Boksie. A należy przypomnieć, że Polska reprezentacja zdobyła wówczas pięć złotych medali, a turniej stał się symbolem sportowej potęgi kraju w dyscyplinie, która na stałe wpisała się w historię Warszawy.

Pomnik Feliksa "Papy" Stama - legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”

Pomnik Feliksa "Papy" Stama - legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”

Foto: mat. pras.

Opodal Hali Gwardii znajduje się także pomnik Feliksa „Papy” Stamma, legendy polskiego boksu i twórcy słynnej „polskiej szkoły boksu”. Jego wkład w rozwój młodych zawodników i popularyzację dyscypliny w Polsce jest nieoceniony, a obecność pomnika w centrum miasta przypomina, że Warszawa jest kolebką polskiej rywalizacji bokserskiej. Gala na Woli w naturalny sposób kontynuuje tę tradycję, dając młodzieży możliwość zmierzenia się w międzynarodowej rywalizacji i jednocześnie łącząc współczesny sport z dziedzictwem historycznym. 

Sportowa alternatywa dla kontrowersyjnych gal 

W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli stawia na wartości sportowe i edukacyjne. To inicjatywa, która pokazuje, że sporty walki mogą być zarówno widowiskowe, jak i etyczne, promując dyscyplinę, szacunek do przeciwnika i rozwój młodych talentów. Gala w pełni realizuje ideę amatorskiego boksu w duchu fair play, jednocześnie dając uczestnikom i publiczności możliwość uczestnictwa w wydarzeniu, które buduje pozytywny wizerunek Warszawy jako miasta z silną tradycją sportową. 

Polecane
Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami
infrastruktura sportowa
Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami

Jak zdobyć zaproszenie na galę? 

Miłośnicy boksu, którzy chcą na żywo oglądać młodych mistrzów, mogą zdobyć zaproszenia w piątek, 14 listopada, w OSiR Wola, Pływalnia „Foka” przy ul. Esperanto 5, w godz. 12-16. Każda osoba może otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia, a liczba miejsc jest ograniczona. Kolejne tury rozdawania zaproszeń będą dostępne w następnych dniach, o czym dzielnica ma informować w komunikatach. 

Reklama
Reklama

Święto sportu w sercu Warszawy 

I Międzynarodowa Gala Boksu na Woli to spotkanie historii z młodzieżową pasją i dowód na to, że Warszawa wciąż jest miejscem, gdzie tradycja bokserska spotyka się z nowymi pokoleniami. Dla młodych zawodników to szansa na pierwsze międzynarodowe doświadczenia, a dla mieszkańców Woli i całej stolicy – wyjątkowa okazja, by obserwować sport w najczystszej formie.  

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kamienica przy ulicy Rybnej 9 w trakcie remontu
rewitalizacja

Przy Rybnej powstanie po remoncie 11 lokali

Mastercard otworzy centrum innowacji w stolicy
innowacje

Gigant technologiczny inwestuje w Warszawie. Będą nowe miejsca pracy

W Warszawie trwa już montaż dekoracji i iluminacji świątecznych
przestrzeń miejska

Nostalgiczna podróż do świąt z dzieciństwa. Kiedy w Warszawie zabłysną iluminacje?

Monumentalny gmach BGK na stałe wpisał się w krajobraz miasta, remont pozwoli odzyskać mu blask z la
zabytki

Dlaczego remont siedziby BGK trwa tak długo? Co dzieje się za murami?

ZOM obejmuje porządkami 4 mln mkw. terenów dla pieszych.
przestrzeń miejska

Jesienne porządki w mieście. Ile terenu ma do sprzątnięcia ZOM?

Nie obyło się bez odpalenia rac. Zakaz wojewody mazowieckiego okazał się pusty w treści
Obchody 11 listopada

Marsz Niepodległości 2025: Prezydent RP wśród ludzi, zakazane race i duża frekwencja

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie
nieruchomości miasta

Urząd kupi działki na Półwyspie Wigierskim. Potem planuje je wymienić

Przed południem prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudsk
rocznica niepodległości

Warszawa świętuje 11 listopada. Co wydarzyło się do południa?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama