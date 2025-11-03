10.5°C
Życie Warszawy

Kompleks mieszkań wspomaganych na Bielanach

Publikacja: 03.11.2025 09:45

Kompleks mieszkań wspomaganych na Bielanach

Foto: Rafał Motyl

M.B.
Na Bielanach dobiegła końca ważna inwestycja mieszkaniowa, zrealizowana przez miejską spółkę TBS Warszawa Północ. W nowo wybudowanym, energooszczędnym i w pełni dostępnym budynku przy ulicy Rudnickiego, obok tradycyjnych mieszkań, powstał specjalny kompleks mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ulicy gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 1 jest pierwszym elementem szerszego planu miasta dotyczącego mieszkań z usługami społecznymi.

Mieszkania wspomagane – nowa jakość wsparcia

Inwestycja przy Rudnickiego wpisuje się w politykę miasta stołecznego Warszawy, mającą na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez udostępnianie mieszkań treningowych i wspomaganych. Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, celem takich działań jest dążenie do wysokiej jakości życia w jak najmniej zinstytucjonalizowanym otoczeniu oraz zachowanie decyzyjności i samodzielności mieszkańców.

Mieszkania wspomagane to forma pomocy społecznej dedykowana pełnoletnim mieszkańcom stolicy, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają całodobowej opieki instytucjonalnej.

Koszt budowy budynku wyniósł prawie 85 milionów złotych.

Foto: Rafał Motyl

Sześć lokali samodzielnych i jeden wspólny

Kompleks mieszkań wspomaganych znajduje się na czwartym piętrze nowego budynku TBS. Składa się z sześciu samodzielnych mieszkań oraz jednego lokalu zaadaptowanego na przestrzeń wspólną i strefę rekreacyjną. Mieszkania te są wydzielone w ramach korytarza. Dodatkowo, na każdym piętrze przewidziano pomieszczenie dla koordynatora, który będzie stanowił wsparcie dla mieszkańców. W trosce o bezpieczeństwo, w każdym mieszkaniu zainstalowano system przyzywowy z centralą w pokoju koordynatora.

Zarządzanie kompleksami mieszkań wspomaganych zostanie powierzone organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert. Zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra zapowiedziała już kolejne tego typu lokale w realizowanej inwestycji TBS Warszawa Północ przy ulicy Jagiellońskiej.

Inwestycja w liczbach

Cała inwestycja przy ulicy Rudnickiego to budynek o wysokości od sześciu do dziesięciu kondygnacji, w którym łącznie powstało 178 mieszkań. Oprócz lokali mieszkalnych, budynek zawiera dwa lokale usługowe na parterze i dwa niezależne garaże podziemne, oferując łącznie 148 miejsc postojowych (naziemnych i podziemnych). Co istotne, w budynku przewidziano także lokale na pieczę zastępczą – dom dla 14 dzieci. Inwestycję wyposażono w odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Oprócz lokali mieszkalnych, budynek zawiera dwa lokale usługowe na parterze i dwa niezależne garaże

Foto: Rafał Motyl

Koszt budowy wyniósł prawie 85 milionów złotych. Został on w znacznej części sfinansowany z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Czy zajmuje się TBS Warszawa Północ?

Prezes spółki TBS Warszawa Północ, Piotr Jaworski, zaznacza szybkość realizacji inwestycji przy Rudnickiego, jednocześnie zapowiadając kolejne. W realizacji są obecnie projekty przy ulicach Jagiellońskiej (206 mieszkań), Kolskiej i Połczyńskiej. W planach są także przedsięwzięcia przy ul. Pani na Wiśniewie, Pomorskiej i Chyrowskiej. Obecnie TBS Warszawa Północ zakończyła już inwestycje m.in. przy ulicach Korzona, Radzymińskiej, Pełczyńskiego i Strzeleckiej. Realizowane i planowane budowy powiększą zasób lokalowy spółki o ponad 1000 mieszkań.

Rozwój polityki mieszkaniowej w Warszawie

Polityka mieszkaniowa stolicy obejmuje nie tylko nowe inwestycje TBS i komunalne, ale również modernizację wyłączonych z użytkowania kamienic oraz remonty pustostanów. Od 2018 roku, w ramach pomocy mieszkaniowej, do najmu przygotowano prawie 14 tysięcy lokali. Na tę liczbę składa się niemal 12,3 tysiąca wyremontowanych lokali oraz ponad 1,3 tysiąca mieszkań w nowych budynkach komunalnych i TBS.

Źródło: zyciewarszawy.pl

