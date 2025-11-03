10.3°C
Rynek mieszkaniowy w Warszawie przyspiesza

Publikacja: 03.11.2025 07:45

Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że głównym czynnikiem pobudzającym popyt na mieszkania była s

Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że głównym czynnikiem pobudzającym popyt na mieszkania była seria obniżek stóp procentowych

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawski rynek nieruchomości mieszkaniowych odnotował znaczące ożywienie w trzecim kwartale 2025 roku. Sprzedaż nowych lokali wzrosła o ponad 43 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału, przewyższając liczbę mieszkań wprowadzonych do oferty.

Kluczowymi czynnikami stymulującymi popyt okazały się obniżki stóp procentowych, zapowiedź wycofania rządowych dopłat do kredytów oraz oczekiwana ustawa o jawności cen. Mimo lekkiego spadku dostępności mieszkań, ceny utrzymują relatywną stabilność - wynika z raportu CBRE i Tabelaofert.pl.

Wzrost sprzedaży i zmiana równowagi rynku

W ciągu trzech miesięcy w stolicy deweloperzy sprzedali 4150 nowych mieszkań, co stanowi wzrost o 43,3 proc. w ujęciu kwartalnym. W tym samym okresie do oferty trafiło 3738 lokali, czyli o ok. 3 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Ta różnica, w której sprzedaż jest wyższa niż podaż, sygnalizuje, że klienci coraz szybciej podejmują decyzje zakupowe i rynek nabiera tempa.

Analitycy wskazują, że kumulacja pozytywnych dla kupujących czynników wyraźnie pobudziła aktywność. Jak komentuje ekspertka rynku, połączenie niższego kosztu finansowania i zmian legislacyjnych sprawiło, że wiele osób powróciło na rynek.

Czynniki napędzające popyt

Głównym motorem wzrostu popytu była seria obniżek stóp procentowych, rozpoczęta przez Radę Polityki Pieniężnej w maju 2025 roku, która wpłynęła na obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych.

Dodatkowym czynnikiem była informacja o wyłączeniu dopłat do kredytów z zapowiadanego programu wsparcia mieszkalnictwa. Część nabywców, którzy wcześniej wstrzymywali się z zakupem w nadziei na uzyskanie wsparcia, zdecydowała się na transakcję bez zwłoki.

4150 mieszkań

sprzedali w stolicy deweloperzy w ciągu trzeciego kwartału

Wśród motywacji nabywców znalazło się również wejście w życie ustawy o jawności cen mieszkań, która zwiększyła przejrzystość rynku deweloperskiego i skłoniła część klientów do zakupu po jej wprowadzeniu.

Stabilność cen mimo mniejszej podaży

Na koniec trzeciego kwartału w Warszawie dostępnych było 16 442 nowych mieszkań, co oznacza spadek dostępności o 3,3 proc. w porównaniu do czerwca. Mimo to, wybór na rynku pozostaje szeroki.

Pomimo rosnącego popytu, ceny mieszkań cechuje relatywna stabilność. Średnia stawka za metr kwadratowy nowego lokalu wyniosła 18 290 zł. Jest to wzrost o 0,8 proc. kwartalnie i 1,9 proc. w skali roku. Porównując ten wynik z roczną inflacją na poziomie 2,9 proc. we wrześniu 2025 roku, widać, że dynamika wzrostu cen mieszkań jest niższa niż ogólne koszty życia.

Perspektywy rynku na najbliższe miesiące

Dalszy kierunek rozwoju rynku mieszkaniowego w dużej mierze zależeć będzie od przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Analitycy nie wykluczają kolejnych obniżek stóp procentowych pod koniec 2025 roku lub na początku 2026 roku. Dalsza poprawa warunków finansowania zakupu może jeszcze bardziej zwiększyć popyt, zwłaszcza że oferta deweloperska, pomimo spadku, nadal jest znaczna.

