Rynek mieszkaniowy w Warszawie przyspiesza

Warszawski rynek nieruchomości mieszkaniowych odnotował znaczące ożywienie w trzecim kwartale 2025 roku. Sprzedaż nowych lokali wzrosła o ponad 43 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału, przewyższając liczbę mieszkań wprowadzonych do oferty.



Kluczowymi czynnikami stymulującymi popyt okazały się obniżki stóp procentowych, zapowiedź wycofania rządowych dopłat do kredytów oraz oczekiwana ustawa o jawności cen. Mimo lekkiego spadku dostępności mieszkań, ceny utrzymują relatywną stabilność - wynika z raportu CBRE i Tabelaofert.pl.

Reklama Reklama

Wzrost sprzedaży i zmiana równowagi rynku

W ciągu trzech miesięcy w stolicy deweloperzy sprzedali 4150 nowych mieszkań, co stanowi wzrost o 43,3 proc. w ujęciu kwartalnym. W tym samym okresie do oferty trafiło 3738 lokali, czyli o ok. 3 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Ta różnica, w której sprzedaż jest wyższa niż podaż, sygnalizuje, że klienci coraz szybciej podejmują decyzje zakupowe i rynek nabiera tempa.

Analitycy wskazują, że kumulacja pozytywnych dla kupujących czynników wyraźnie pobudziła aktywność. Jak komentuje ekspertka rynku, połączenie niższego kosztu finansowania i zmian legislacyjnych sprawiło, że wiele osób powróciło na rynek.

Czynniki napędzające popyt

Głównym motorem wzrostu popytu była seria obniżek stóp procentowych, rozpoczęta przez Radę Polityki Pieniężnej w maju 2025 roku, która wpłynęła na obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych.