Dla kogo postój taxi pod Dworcem Centralnym? Rusza przetarg na operatora

Stołeczni drogowcy ogłosili przetarg na dzierżawę postoju taksówek przed Dworcem Centralnym. ZDM szuka zarządcy na 3 lata, oferując cenę wywoławczą 10 tys. zł. To ponad dwukrotnie mniej niż kwota, którą płacił dotychczasowy operator.



Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie oficjalnie ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dzierżawa postoju taksówek zlokalizowanego w kluczowym punkcie komunikacyjnym miasta – tuż przed głównym wejściem do Dworca Centralnego przy ulicy Emilii Plater.

Umowa z dotychczasowym operatorem dobiegła końca, co zmusza miasto do wyłonienia nowego zarządcy na kolejne lata. Decyzja ta jest kontynuacją polityki miasta, która od ponad dekady dąży do uporządkowania terenu poprzez powierzenie go w ręce jednej, odpowiedzialnej firmy.

Nowy przetarg. Czego ZDM oczekuje od operatorów?

Aktualne postępowanie dotyczy dzierżawy ponad 106 metrów kwadratowych powierzchni. Jest to teren strategiczny, cieszący się ogromną popularnością zarówno wśród pasażerów, jak i samych taksówkarzy. Na wydzierżawionym obszarze przewidziano miejsce postojowe dla sześciu pojazdów.

Zarząd Dróg Miejskich jasno precyzuje warunki formalne. Kluczowym wymogiem dla oferentów jest konieczność posiadania licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Dzięki temu miasto chce zapewnić, by obsługa pasażerów była prowadzona w sposób uregulowany, a korzystający z usług mogli liczyć na jasne i jednolite warunki przewozu. Umowa z wybranym operatorem ma obowiązywać przez okres trzech lat.