Dla kogo postój taxi pod Dworcem Centralnym? Rusza przetarg na operatora

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie oficjalnie ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dzierżawa postoju taksówek zlokalizowanego w kluczowym punkcie komunikacyjnym miasta – tuż przed głównym wejściem do Dworca Centralnego przy ulicy Emilii Plater.
Umowa z dotychczasowym operatorem dobiegła końca, co zmusza miasto do wyłonienia nowego zarządcy na kolejne lata. Decyzja ta jest kontynuacją polityki miasta, która od ponad dekady dąży do uporządkowania terenu poprzez powierzenie go w ręce jednej, odpowiedzialnej firmy.
Aktualne postępowanie dotyczy dzierżawy ponad 106 metrów kwadratowych powierzchni. Jest to teren strategiczny, cieszący się ogromną popularnością zarówno wśród pasażerów, jak i samych taksówkarzy. Na wydzierżawionym obszarze przewidziano miejsce postojowe dla sześciu pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich jasno precyzuje warunki formalne. Kluczowym wymogiem dla oferentów jest konieczność posiadania licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Dzięki temu miasto chce zapewnić, by obsługa pasażerów była prowadzona w sposób uregulowany, a korzystający z usług mogli liczyć na jasne i jednolite warunki przewozu. Umowa z wybranym operatorem ma obowiązywać przez okres trzech lat.
Najbardziej intrygującym elementem ogłoszonego przetargu są warunki finansowe, zwłaszcza w świetle danych z poprzednich postępowań. Obecna cena wywoławcza została ustalona na 10 tys. zł miesięcznie.
Warto ją zestawić z wynikami ostatniego przetargu, który odbył się w 2022 roku. Wówczas do miejskiej kasy wpływało co miesiąc znacznie więcej. W 2022 roku miasto wyłoniło firmę iTAXI (dotychczasowego dzierżawcę) spośród siedmiu konkurencyjnych ofert. Zwycięska oferta opiewała na rekordową kwotę 22 263 zł miesięcznie. Nawet najniższa propozycja złożona wtedy przez konkurentów wynosiła 11 tys. zł.
Oznacza to, że obecna cena wywoławcza jest ponad dwukrotnie niższa niż historyczny, zwycięski czynsz. Rodzi to pytanie: czy pomimo obniżonej podstawy przetargowej, operatorzy zdecydują się na licytację, która zbliży się do rekordu sprzed trzech lat, czy może ZDM liczy na większe zainteresowanie kosztem niższej, ale stabilnej kwoty?
Drogowcy nie bez powodu przywiązują tak dużą wagę do zarządzania postojem. Dworzec Centralny pozostaje jednym z największych tego typu obiektów kolejowych w Polsce. Obsługuje dziesiątki tysięcy podróżnych każdego dnia – zarówno z kraju, jak i zagranicy.
Dla ZDM głównym celem jest utrzymanie porządku w miejscu o tak ogromnym natężeniu ruchu. W komunikacie podkreślają, że rozwiązanie polegające na wydzierżawieniu terenu jednej firmie, które funkcjonuje od dekady, dobrze się sprawdza i jest ułatwieniem dla wszystkich uczestników ruchu.
Firmy zainteresowane administrowaniem prestiżowym i dochodowym postojem taxi pod Dworcem Centralnym mają czas na złożenie swoich propozycji do 20 listopada. Rozstrzygnięcie przetargu pokaże, jaka jest aktualna kondycja i apetyt finansowy warszawskiego rynku taksówkowego. Z pewnością zarówno pasażerowie, jak i pozostałe firmy taksówkowe będą z uwagą śledzić, kto przejmie zarządzanie strategicznymi sześcioma miejscami postojowymi na najbliższe trzy lata.