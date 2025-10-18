Cios w nielegalny hazard w Warszawie. Zatrzymano młodych Ukraińców

W skoordynowanej akcji policjantów z warszawskich Włoch i stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, zabezpieczono pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych. Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty z Kodeksu Karno Skarbowego.



W stolicy odbyły się kolejne, skuteczne działania wymierzone w przestępczość związaną z nielegalnym hazardem. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III – w szczególności kryminalni z warszawskich Włoch oraz specjaliści z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją.

Intensywne i skoordynowane działania operacyjne na terenie dzielnicy Włochy doprowadziły do spektakularnego rezultatu: zabezpieczenia pięciu nielegalnych automatów do gier oraz zatrzymania dwóch osób odpowiedzialnych za prowadzenie nielegalnego procederu. Podjęte kroki stanowią wyraźny sygnał determinacji służb w zwalczaniu szarej strefy gier hazardowych.

Praca operacyjna przyniosła sukces

Interwencja policjantów była owocem wspólnie zaplanowanych działań obu jednostek, które od dłuższego czasu koncentrują się na nielegalnym prowadzeniu gier hazardowych. Sukces operacji został poprzedzony intensywną pracą operacyjną i własnymi ustaleniami. Funkcjonariusze, dzięki rozpoznaniu w terenie, zdołali wcześniej wytypować miejsca, w których działalność niezgodna z ustawą mogła być prowadzona.

Te skrupulatne przygotowania doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy okazali się obywatelami Ukrainy. Zatrzymani mają 21 i 18 lat. Zostali oni natychmiast przewiezieni do komendy, gdzie poddano ich niezbędnym czynnościom procesowym. Bezpośrednio w lokalu na Włochach policjanci zabezpieczyli dowody przestępstwa – pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych.