Cios w nielegalny hazard w Warszawie. Zatrzymano młodych Ukraińców

Za organizację nielegalnego hazardu we Włochach odpowiadali młodzi obcokrajowcy
W stolicy odbyły się kolejne, skuteczne działania wymierzone w przestępczość związaną z nielegalnym hazardem. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III – w szczególności kryminalni z warszawskich Włoch oraz specjaliści z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją.
Intensywne i skoordynowane działania operacyjne na terenie dzielnicy Włochy doprowadziły do spektakularnego rezultatu: zabezpieczenia pięciu nielegalnych automatów do gier oraz zatrzymania dwóch osób odpowiedzialnych za prowadzenie nielegalnego procederu. Podjęte kroki stanowią wyraźny sygnał determinacji służb w zwalczaniu szarej strefy gier hazardowych.
Interwencja policjantów była owocem wspólnie zaplanowanych działań obu jednostek, które od dłuższego czasu koncentrują się na nielegalnym prowadzeniu gier hazardowych. Sukces operacji został poprzedzony intensywną pracą operacyjną i własnymi ustaleniami. Funkcjonariusze, dzięki rozpoznaniu w terenie, zdołali wcześniej wytypować miejsca, w których działalność niezgodna z ustawą mogła być prowadzona.
Te skrupulatne przygotowania doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy okazali się obywatelami Ukrainy. Zatrzymani mają 21 i 18 lat. Zostali oni natychmiast przewiezieni do komendy, gdzie poddano ich niezbędnym czynnościom procesowym. Bezpośrednio w lokalu na Włochach policjanci zabezpieczyli dowody przestępstwa – pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych.
Po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu czynności, wobec zatrzymanych mężczyzn sformułowano oficjalne zarzuty. Odpowiedzą oni przed sądem za prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy.
Czyn ten został zakwalifikowany na podstawie art. 107 Kodeksu Karno Skarbowego (KKS), który dotyczy nielegalnego prowadzenia gier hazardowych. Jest to poważne przestępstwo karnoskarbowe, za które grożą dotkliwe konsekwencje finansowe i ograniczenie wolności.
Całe postępowanie w sprawie prowadzenia nielegalnego hazardu jest obecnie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ochota w Warszawie. Udział prokuratury w nadzorze potwierdza wagę sprawy i jej formalny, urzędowy bieg.
Nielegalny hazard stanowi problem zarówno z perspektywy społecznej (uzależnienia), jak i finansowej, ponieważ omija przepisy podatkowe i zasady legalnego obrotu.
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, wraz ze swoimi wydziałami do walki z przestępczością gospodarczą, zapowiadają kontynuację podobnych działań operacyjnych w przyszłości, mających na celu całkowite wyeliminowanie tego typu nielegalnych praktyk na terenie Warszawy. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność niezgodną z prawem powinny spodziewać się dalszych, intensywnych kontroli.