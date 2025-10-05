Zrzucą szczepionki z samolotów. Psy tylko na smyczy, koty w zamknięciu. Szczególne zasady bezpieczeństwa

Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki należy zachować szczególną ostrożność
Wścieklizna to wirusowa choroba zakaźna, która stanowi śmiertelne zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Lisy są najbardziej podatne na jej zakażenie, dlatego regularne szczepienia tej populacji są kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego. Dzięki akcji zmniejsza się ryzyko zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa.
Szczepienie lisów odbywa się za pomocą doustnej szczepionki o nazwie Rabadrop. Jest ona umieszczona w specjalnej przynęcie, która ma kształt krążka lub kwadratu. Przynęta ma charakterystyczny, brunatno-zielony kolor oraz rybny zapach, który ma zwabić lisy. Dystrybucja szczepionki odbywa się na dwa sposoby: zrzucanie jej z samolotów oraz wykładanie ręczne. Przynęty będą rozrzucane na pola, łąki i w lasach. Ważną informacją jest to, że zrzuty nie obejmą terenów zabudowanych, dróg ani zbiorników wodnych.
Najważniejszą zasadą, o której należy pamiętać, jest absolutny zakaz dotykania przynęt ze szczepionką. Przynęty są specjalnie zaprojektowane tak, aby lisy podejmowały je bez wahania. Jednak każdy kontakt z człowiekiem pozostawia ludzki zapach, co sprawi, że zwierzęta unikną takiej przynęty, a cała akcja straci na skuteczności.
Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki należy zachować szczególną ostrożność. Właściciele psów powinni wyprowadzać je wyłącznie na smyczy, aby uniemożliwić im kontakt z przynętami. Psy, które wywęszą rybny zapach, mogą być nim zaciekawione. Należy również pamiętać o trzymaniu kotów w zamkniętych pomieszczeniach w trakcie i po zakończeniu akcji.
Wszelki kontakt człowieka ze szczepionką należy bezzwłocznie zgłaszać służbom medycznym. W przypadku dotknięcia przynęty lub jej płynnej zawartości, należy gruntownie przemyć dane miejsce wodą z mydłem. Przynęta Rabadrop jest przeznaczona i uodparnia wyłącznie lisy. W przypadku, gdy jakiekolwiek zwierzę domowe lub gospodarskie miało kontakt ze szczepionką, należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.
Warto również pamiętać, że termin akcji szczepienia lisów, ustalony na 10-16 października, może ulec przesunięciu. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych, akcja zostanie przeniesiona. Dlatego też warto śledzić oficjalne komunikaty służb weterynaryjnych i samorządowych, aby być na bieżąco z informacjami.