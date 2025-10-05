Zrzucą szczepionki z samolotów. Psy tylko na smyczy, koty w zamknięciu. Szczególne zasady bezpieczeństwa

W dniach 10-16 października w całym województwie mazowieckim odbędzie się akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzuty przynęt ze szczepionką będą prowadzone z samolotów, a także wykładane ręcznie. Akcja ta ma na celu ograniczenie groźnej choroby, ale wymaga od mieszkańców szczególnej ostrożności.



Wścieklizna to wirusowa choroba zakaźna, która stanowi śmiertelne zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Lisy są najbardziej podatne na jej zakażenie, dlatego regularne szczepienia tej populacji są kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego. Dzięki akcji zmniejsza się ryzyko zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa.

Reklama Reklama

Jak przebiega akcja szczepienia?

Szczepienie lisów odbywa się za pomocą doustnej szczepionki o nazwie Rabadrop. Jest ona umieszczona w specjalnej przynęcie, która ma kształt krążka lub kwadratu. Przynęta ma charakterystyczny, brunatno-zielony kolor oraz rybny zapach, który ma zwabić lisy. Dystrybucja szczepionki odbywa się na dwa sposoby: zrzucanie jej z samolotów oraz wykładanie ręczne. Przynęty będą rozrzucane na pola, łąki i w lasach. Ważną informacją jest to, że zrzuty nie obejmą terenów zabudowanych, dróg ani zbiorników wodnych.

Przynęta ma charakterystyczny, brunatno-zielony kolor oraz rybny zapach, który ma zwabić lisy Foto: mat. pras.

Dlaczego nie wolno dotykać przynęt?

Najważniejszą zasadą, o której należy pamiętać, jest absolutny zakaz dotykania przynęt ze szczepionką. Przynęty są specjalnie zaprojektowane tak, aby lisy podejmowały je bez wahania. Jednak każdy kontakt z człowiekiem pozostawia ludzki zapach, co sprawi, że zwierzęta unikną takiej przynęty, a cała akcja straci na skuteczności.

Zasady bezpieczeństwa dla właścicieli zwierząt domowych

Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki należy zachować szczególną ostrożność. Właściciele psów powinni wyprowadzać je wyłącznie na smyczy, aby uniemożliwić im kontakt z przynętami. Psy, które wywęszą rybny zapach, mogą być nim zaciekawione. Należy również pamiętać o trzymaniu kotów w zamkniętych pomieszczeniach w trakcie i po zakończeniu akcji.